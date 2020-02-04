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Все про:англійська мова (23) Гончаренко (226)

 Нардеп Гончаренко запускає програму з вивчення англійської мови на Донбасі

У лютому в Костянтинівці відбудеться тренінг для вчителів англійської мови з Донбасу. Це навчання відбудеться в рамках проєкту "Ви.Мова", який ініціював і розвиває народний депутат Олексій Гончаренко.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише ЛБ.

"Важливість знання англійської мови в наш час важко переоцінити для подальшого життя і кар'єри, і діти з будь-якого куточка України повинні мати шанс отримати найкращу освіту в цьому питанні. Саме тому ми заснували проєкт "Ви.Мова", який покликаний навчати учнів у селах і маленьких населених пунктах, а також мотивувати їх розвиватися і вчитися далі. З нами працює вже понад 50 учителів з 7 областей України. Зараз ми хочемо залучити вчителів із Донбасу, щоб у жителів цього регіону була можливість інноваційно й ефективно вивчати англійську", - розповів Олексій Гончаренко.

"Ви.Мова" - проєкт, який заснував народний депутат України Олексій Гончаренко. Головна ідея проєкту в тому, щоб допомагати вчителям у загальноосвітніх школах впроваджувати нові методи освіти на уроках і позакласних заняттях.

Крім цього, проєкт допомагає школам залучати до викладання англійської носіїв мови.

Більше інформації про тренінг для вчителів, який відбудеться 22 лютого в Костянтинівці, дивіться за посиланням:

Читайте також: Знання англійської для певних військових посад плануємо зробити обов'язковим, - заступниця міністра оборони Фролова

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173784
 
   
 Топ коментарі
 
а украинский дунбаские олиговрены за 30 лет так и не осилили ? дуже прикро.
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Краще б він їх української навчив,бо окрім фені не знають ніякої.
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Программа по изучению английского языка на Донбассе:
Девушка? ― Чувиха. ― Да нет, по-английски, ну?

Нардеп Гончаренко запускає програму з вивчення англійської мови на Донбасі - Цензор.НЕТ 607
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Нардеп Гончаренко запускает программу по изучению английского языка на Донбассе

Опасная тема. Они ж, суки, выучат английский и крикнут "Трамп, вводи войска".
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Це для того, щоб коли українці на звернення кацапською мовою почнуть відповідати:
I understand Ukrainian and English only. Speak to me in Ukrainian or English, please. Вони знали що робити! Нардеп Гончаренко запускает программу по изучению английского языка на Донбассе - Цензор.НЕТ 6570
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На украинском они как-то пока не торопятся. Нардеп Гончаренко запускает программу по изучению английского языка на Донбассе - Цензор.НЕТ 2241
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а украинский дунбаские олиговрены за 30 лет так и не осилили ? дуже прикро.
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Це таке хітрає жульства...від виглядом англійської цей Гончаренко впарить їм українську...
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так, це звідти й пішло - ass - дупа, dumb ass - тупа (або пришелепкувата) дупа, jack ass - засранець, bad ass - крутий чувак. дуже багато англомовних ідіом, пов'язаних зі словом "дупа", яке прийшло до англосаксів з латину.
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Лёша, ты еще запусти программу по изучению государственного языка удодами квартальными! Ну, а некоторых, хотя бы букварь освоить.
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Не завадило б і самій відмовитись від собачої.
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не вам мені вказувати якою мовою мені спілкуватись у повсякденні. якщо схочу - буду навідь китайскою гутарити. зрозуміло ? насильно ви любов до мови не додасте.
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Вітя лі, а ти своєю рідною кєтайською смогьош?)
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він навідь не зрозуміє що таке beijing або jhong guo )))
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Але він знає, що кітайською файшелінь, то буде вазєлін!)
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у Джонг Гуо він зайде до колиби, та запитає "coca cola"... пів міста прийде подивитися на пришелепкуватого, який хоче "відсмоктати віскового головастика" )))
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мене дійсно дратують люди, найбільше досягнення який у житті - вивчити (навідь не ідеально) мову держави у якій вони живуть. це такий же біомусор як і "руский мир".
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Краще б він їх української навчив,бо окрім фені не знають ніякої.
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Так він і англійської не знає,от би разом і вивчали.
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Это - цветочки, по сравнению с тем, как шутят порохо$коты.
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"сочювствую" Нардеп Гончаренко запускает программу по изучению английского языка на Донбассе - Цензор.НЕТ 419
Взаимно!
Русский ты уже знаешь, украинский тоже....
Переходи к изучению английского! Нардеп Гончаренко запускает программу по изучению английского языка на Донбассе - Цензор.НЕТ 419
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младший костусев спятил...чы то дайеться взнакы членство в партии зелёных?
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У нас что все хорошо с украинским,найдите подвох в моем тексте!
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Как сейчас украинский и русский...
й не знають ні одного, ні іншого.
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Умному нормальному адекватному человеку это только помогает.
А плохому танцору завжди заважають бейцы. Нардеп Гончаренко запускает программу по изучению английского языка на Донбассе - Цензор.НЕТ 100
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правильно! хорошее дело! сейчас в компаниях, и на востоке т.ж., требуется знание английского языка и зарплата соответственно гораздо больше!
а зелебобы - путь бесятся!
им нравятся только нововведения зебильных насильников и зоофилов!
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Л,оха не балуй! Англійська мова то банально, вчи данецький пiплз французької мови
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Есть старый анекдот
« как сказать по английски ПРОШУ политического убежища» 😀😀😀
Гончаренко решил подтянуть сепаров?
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А чем им украинский плох?

Я вот учу словацкий - язык ближних соседей
Это помогает лучше понимать украинский
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Общие корни слов - это очень интересно
Или к примеру - ТО ЧТО ГОДАМИ ВБИВАЛИ В ГОЛОВУ СОВКА, шо культура западной Украины - убогая , А ОКАЗЫВАЕТСЯ ЖТА КУЛЬТУРА - основа культуры Словакии
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в твоєму розумінні культура це росіске надбання ?
деточка, да тьі мира не видьівал Нардеп Гончаренко запускає програму з вивчення англійської мови на Донбасі - Цензор.НЕТ 8493
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деточка - в смісле, великовозрастній зебіл ))
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Нардеп Гончаренко запускает программу по изучению английского языка на Донбассе - Цензор.НЕТ 6477
Ху из дьюти тудэй? Нардеп Гончаренко запускает программу по изучению английского языка на Донбассе - Цензор.НЕТ 3783
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Это тот случай, когда копия смешнее оригинала. Нардеп Гончаренко запускает программу по изучению английского языка на Донбассе - Цензор.НЕТ 8545
Браво!
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..Леха жжжот!!!...упоротые ленинцы на практике на аглицкой фене начнут "Пудинг, фак ю, кам он введи ... " орать... Нардеп Гончаренко запускает программу по изучению английского языка на Донбассе - Цензор.НЕТ 8833...
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Иногда встречаются такие новости. Может Гончаренко грант получил, или бродячим учителем-депутатом английского языка - подайте депутату Верховного Квартала.....
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Краще б державну мову там вивчили. А то белькочать на якомусь козлорожому та ще і з матюками, як кацапи. Та і навряд чи в англійській мові їм вистачить нецензурних стільки слів та виразів ,що вони могли зрозуміло для англійськомовних пояснити свою думку
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что-то я смотрю никто не прочитал саму статью.
это не для всех желающих, это тренинг для учителей английского языка.
успокойтесь, шахтеров и слесарей учить английскому не будут.
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