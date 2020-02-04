 Нардеп Гончаренко запускає програму з вивчення англійської мови на Донбасі

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише ЛБ.
"Важливість знання англійської мови в наш час важко переоцінити для подальшого життя і кар'єри, і діти з будь-якого куточка України повинні мати шанс отримати найкращу освіту в цьому питанні. Саме тому ми заснували проєкт "Ви.Мова", який покликаний навчати учнів у селах і маленьких населених пунктах, а також мотивувати їх розвиватися і вчитися далі. З нами працює вже понад 50 учителів з 7 областей України. Зараз ми хочемо залучити вчителів із Донбасу, щоб у жителів цього регіону була можливість інноваційно й ефективно вивчати англійську", - розповів Олексій Гончаренко.
"Ви.Мова" - проєкт, який заснував народний депутат України Олексій Гончаренко. Головна ідея проєкту в тому, щоб допомагати вчителям у загальноосвітніх школах впроваджувати нові методи освіти на уроках і позакласних заняттях.
Крім цього, проєкт допомагає школам залучати до викладання англійської носіїв мови.
Більше інформації про тренінг для вчителів, який відбудеться 22 лютого в Костянтинівці, дивіться за посиланням:
Девушка? ― Чувиха. ― Да нет, по-английски, ну?
Опасная тема. Они ж, суки, выучат английский и крикнут "Трамп, вводи войска".
I understand Ukrainian and English only. Speak to me in Ukrainian or English, please. Вони знали що робити!
Взаимно!
Русский ты уже знаешь, украинский тоже....
Переходи к изучению английского!
й не знають ні одного, ні іншого.
А плохому танцору завжди заважають бейцы.
яка користь ?
"Сочювствую. "(с)
а зелебобы - путь бесятся!
им нравятся только нововведения зебильных насильников и зоофилов!
« как сказать по английски ПРОШУ политического убежища» 😀😀😀
Гончаренко решил подтянуть сепаров?
Я вот учу словацкий - язык ближних соседей
Это помогает лучше понимать украинский
Или к примеру - ТО ЧТО ГОДАМИ ВБИВАЛИ В ГОЛОВУ СОВКА, шо культура западной Украины - убогая , А ОКАЗЫВАЕТСЯ ЖТА КУЛЬТУРА - основа культуры Словакии
деточка, да тьі мира не видьівал
Ху из дьюти тудэй?
Браво!
это не для всех желающих, это тренинг для учителей английского языка.
успокойтесь, шахтеров и слесарей учить английскому не будут.