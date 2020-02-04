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Все про:нерухомість (203) Яценко (40) оцінка (31)

 Ринок нерухомості паралізовано: після відключення оціночних майданчиків Яценка нова система не запрацювала, - Рябов

Новий реєстр оцінок нерухомості, передбачений законом №2047Д, не запрацював, як планувалося, з 1 лютого. Після відключення корупційних майданчиків Яценка оцінку здійснювати більше нікому.

Про це пише на своїй сторінці в Facebook співзасновник оціночної компанії "Дельта-Консалтинг" Роман Рябов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ринок нерухомості паралізовано. Реєстр оцінок нерухомості і землі не працює. Якщо ви зараз звернетеся в оціночну компанію щоб замовити оцінку для вашої угоди з продажу квартири, будинку, земельної ділянки - вам не зроблять такої оцінки. А отже, вам нема з чим іти на угоду. Угоди не буде", - написав він.

На думку Рябова, причина цього в тому, що депутати, ухвалюючи в грудні закон про ліквідацію "майданчиків Яценка", не продумали фактичну реалізацію його положень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Садити треба не тільки волонтерів, дитячих хірургів і воїнів ЗСУ, - активіст Гордієнко закликає правоохоронців взятися за організаторів "майданчиків Яценка". ДОКУМЕНТ

"Після відключення корупційних майданчиків (названих корупційними, до речі, без рішення суду), новий софт, новий реєстр оцінок не запрацював з 01 лютого, як написано в прийнятому Законі", - стверджує Рябов.

"По-хорошому, спочатку готується надійний новий реєстр і програмне забезпечення, а потім відключається старий корупційний чи який він там є", - додав він.

Нагадаємо, 5 грудня 2019 року Верховна Рада прийняла в цілому закон №2047-д про ліквідацію схем у сфері нерухомості, відомих як "майданчики Яценка".

Читайте також: Зеленський підписав закон, який передбачає ліквідацію "майданчиків Яценка"

Ринок нерухомості паралізовано: після відключення оціночних майданчиків Яценка нова система не запрацювала, - Рябов 01
Ринок нерухомості паралізовано: після відключення оціночних майданчиків Яценка нова система не запрацювала, - Рябов 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173783
 
 
 Топ коментарі
 
Парализован?
Побыстрее расскажи эту сенсационную новость риелторам!
А то ведь, большинство даже не в курсе.
Рынок недвижимости парализован: после отключения оценочных площадок Яценко новая система не заработала, - Рябов - Цензор.НЕТ 4886
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Бамабармия, зеленые. Надеюсь, вы не планировали сделки с недвижимостью. Потому как если это не так, то вам не шибко повезло. Зато можете насладиться чистотой момента: нет сделки, нет коррупции. Всем хорошо.
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Придурки. Яценко еще тот козел, но нельзя было сначала сделать новое, а потом уже отключать старое.
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Придурки. Яценко еще тот козел, но нельзя было сначала сделать новое, а потом уже отключать старое.
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вы удивитесь, все права на ПО по ценке принадлежат не Минюсту или Фонду госимущества а частным конторам
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Как раз перед отключением старого, надо было проверить, как работает новое. А уж потом отключать то, что уже не нужно. Но отключили старое, а новое не включается. А Яценко - еще тот козел, это правда. Только вот и новые оказались баранами.
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А ты кнечно не знаешь сколько стоит твоя квартира!!!!
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Знаю. Но речь в том, что мое знание никому ничего не дает. Нужно знание "официальное".
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для налогов. а то начнут квартиры за 100 грн продавать друг другу.
типа госпошлина, пенсионный, военный, нотариусу за сделку.
или ты думал, что бабки из рук в руки передали и все?
наивняк.
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Хех, мало того. Нотариально заверенная сделка является гарантией подтверждения купли-продажи. К примеру по-моему еще в отношении недвижимости сделку можно расторгнуть в течение полугода. И в таком случае это является подтверждением, что деньги были уплачены и какая именно сумма. Бывают случаи когда оценку квартиры реально занижают, чтобы сэкономить на налогах а потом волосы рвут сами знаете где, когда другая сторона ее расторгает.
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"Бывают случаи когда оценку квартиры реально занижают", - может бывают случаи когда не занижают?
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вообще то я как юрист не понимаю почему какие то оценщики сбоку к мой собственности должные давать цену моей же собственности почитайте ГК Украина Договор купли продажи там просто в ГК надо убрать пару дебильных противоречивых Римскому право статей а по сути купля продажи это договор я продавец называю цену а ту покупатель соглашаешься или нет и естественно есть аткое понятие как рынок и спрос и предлоежение...
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ага, только налоги с оценочной стоимости не забудь заплатить.
а так конечно договаривайтесь о чем хотите.
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Вообще-то оценщики к собственнику имеют приблизительно такое же отношение как бухгалтера к предприятию. Рынок недвижимости парализован: после отключения оценочных площадок Яценко новая система не заработала, - Рябов - Цензор.НЕТ 3953 В них заключено утонченное иезуитство государства. Т.е. по большому счету они пекутся чтобы ты исправно выплатил налоги государству, но все это делают за твой счет. Рынок недвижимости парализован: после отключения оценочных площадок Яценко новая система не заработала, - Рябов - Цензор.НЕТ 3953 Рынок недвижимости парализован: после отключения оценочных площадок Яценко новая система не заработала, - Рябов - Цензор.НЕТ 3953 Рынок недвижимости парализован: после отключения оценочных площадок Яценко новая система не заработала, - Рябов - Цензор.НЕТ 3953
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зеленый это не цвет, это новый диагноз в МКБ-10 в раздел F70-F79
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Как бы однажды не исчезло целое государство в смартфоне
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Бамабармия, зеленые. Надеюсь, вы не планировали сделки с недвижимостью. Потому как если это не так, то вам не шибко повезло. Зато можете насладиться чистотой момента: нет сделки, нет коррупции. Всем хорошо.
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Все есть - Рябов просто явный участник яценковских коррупционных схем - потому и брешет. Ессно, что со стороны этих пиявок дикое противодействия и саботаж везде, где можно.
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Парализован?
Побыстрее расскажи эту сенсационную новость риелторам!
А то ведь, большинство даже не в курсе.

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Эти уроды прекрасно понимали, что они делают. Дыра в продаже "вторички" на руку застройщикам "первички", которые свои гетто на курьих ножках продают лохам по всей Украине. Рынок недвижимости парализован: после отключения оценочных площадок Яценко новая система не заработала, - Рябов - Цензор.НЕТ 608
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Нет никакой дыры, все как работало, так и работает.
А этот Рябов, с большой вероятностью, просто соучастник этих "площадок".
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Строительное лобби у нас представлено на высшем уровне! депутатами и даже самим Гончаруком!
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Проостой СРАЧЬ!!!!! Люди и без оценки знают сколько чего стоит. Ну как же не пнуть Парахнявым Президента? Непорядок!!!
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знают, знают.. Только мало продавцу знать, еще важно что бы знал покупатель.
Приходите вы на сделку продавец и говорит стоимость 500000 хочешь бери не хочешь не бери. Вот только квартира на курятник похожа. А так 500 000 стоит.
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Ты дурак или прикидывается?Ты,похоже,не имеешь ни малейшего понятия,что это за оценка и зачем она нужна,но пытаешься всунуть свои пять копеек в тему,в которой ты абсолютный ноль.
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Ця "фігня" потрібна державі. Вона з цієї суми отримує держ мито та відсотои податку.
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Ты ДУРАК с большой буквы! Государство должно оценивать уровень доходов и ....Точка!
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Со сделки купли - продажи платятся госпошлина и налог. Все рассчитывается исходя из суммы сделки. Сумму определяет независимый оценщик. Нет суммы - нет сделки. Ни один нотариус ее не заверит. Не заверит - нет акта купли - продажи. Нет акта - каждый остался при своем. Как-то так.
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я так понимаю, что 99% участников обсуждения этой статьи никогда не покупали и не продавали недвижимость. и про налоги не в курсе.
а сказать что-то умное хочется
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И почему же оно не заработало? Может кто то мешает? А из нас очередной раз делают идиотов.До ворюг хомутынника-яценко как то же работало? И работало много лет без этих упырей.
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Этот Козел орел - лучше бы рассказал как блокируют и саботируют полноценный запуск. Суки все силы кинули - обиделись, что халява схемная закончилась. А реестр (кстати) работает, с тарблами, но не с такими , чтобы кричать про то что рынок парализован.
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ыыыытЪ...... реализовать или парализовать вот в чём вопрос
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Саботаж - от шаровых ежедневных миллионов коррупционеры так просто не откажутся.
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"А новая система еще не заработала" - саботажники так всегда и делают, вспомните когда МРЭО по новому начали оформлять машины, как у них постоянно не работала база данных
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Рябов - "Рынок недвижимости парализован: после отключения оценочных площадок Яценко новая система не заработала."

А як-же до т.з. "майданчиків яценко" усе працювало?
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Заработает за пару дней через одно место и епону маму. Как у нас всегда. Возмущает другое. Фонд госмайна аничичирк, что завалил работу. Это ж не в Фейсбуке пиариться.
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В Канаді є офіційна вартість будови чи квартири. Зараз вона весь час росте, і певний податок рахується з цієї цифри.
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