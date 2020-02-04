 Ринок нерухомості паралізовано: після відключення оціночних майданчиків Яценка нова система не запрацювала, - Рябов

Про це пише на своїй сторінці в Facebook співзасновник оціночної компанії "Дельта-Консалтинг" Роман Рябов, інформує Цензор.НЕТ.
"Ринок нерухомості паралізовано. Реєстр оцінок нерухомості і землі не працює. Якщо ви зараз звернетеся в оціночну компанію щоб замовити оцінку для вашої угоди з продажу квартири, будинку, земельної ділянки - вам не зроблять такої оцінки. А отже, вам нема з чим іти на угоду. Угоди не буде", - написав він.
На думку Рябова, причина цього в тому, що депутати, ухвалюючи в грудні закон про ліквідацію "майданчиків Яценка", не продумали фактичну реалізацію його положень.
"Після відключення корупційних майданчиків (названих корупційними, до речі, без рішення суду), новий софт, новий реєстр оцінок не запрацював з 01 лютого, як написано в прийнятому Законі", - стверджує Рябов.
"По-хорошому, спочатку готується надійний новий реєстр і програмне забезпечення, а потім відключається старий корупційний чи який він там є", - додав він.
Нагадаємо, 5 грудня 2019 року Верховна Рада прийняла в цілому закон №2047-д про ліквідацію схем у сфері нерухомості, відомих як "майданчики Яценка".
типа госпошлина, пенсионный, военный, нотариусу за сделку.
или ты думал, что бабки из рук в руки передали и все?
наивняк.
а так конечно договаривайтесь о чем хотите.
Побыстрее расскажи эту сенсационную новость риелторам!
А то ведь, большинство даже не в курсе.
А этот Рябов, с большой вероятностью, просто соучастник этих "площадок".
Приходите вы на сделку продавец и говорит стоимость 500000 хочешь бери не хочешь не бери. Вот только квартира на курятник похожа. А так 500 000 стоит.
а сказать что-то умное хочется
Козелорел - лучше бы рассказал как блокируют и саботируют полноценный запуск. Суки все силы кинули - обиделись, что халява схемная закончилась. А реестр (кстати) работает, с тарблами, но не с такими , чтобы кричать про то что рынок парализован.
А як-же до т.з. "майданчиків яценко" усе працювало?