 Ринок нерухомості паралізовано: після відключення оціночних майданчиків Яценка нова система не запрацювала, - Рябов

Про це пише на своїй сторінці в Facebook співзасновник оціночної компанії "Дельта-Консалтинг" Роман Рябов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ринок нерухомості паралізовано. Реєстр оцінок нерухомості і землі не працює. Якщо ви зараз звернетеся в оціночну компанію щоб замовити оцінку для вашої угоди з продажу квартири, будинку, земельної ділянки - вам не зроблять такої оцінки. А отже, вам нема з чим іти на угоду. Угоди не буде", - написав він.

На думку Рябова, причина цього в тому, що депутати, ухвалюючи в грудні закон про ліквідацію "майданчиків Яценка", не продумали фактичну реалізацію його положень.

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"Після відключення корупційних майданчиків (названих корупційними, до речі, без рішення суду), новий софт, новий реєстр оцінок не запрацював з 01 лютого, як написано в прийнятому Законі", - стверджує Рябов.

"По-хорошому, спочатку готується надійний новий реєстр і програмне забезпечення, а потім відключається старий корупційний чи який він там є", - додав він.

Нагадаємо, 5 грудня 2019 року Верховна Рада прийняла в цілому закон №2047-д про ліквідацію схем у сфері нерухомості, відомих як "майданчики Яценка".

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