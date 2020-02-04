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 Політика України, Економіка
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Все про:СОТ (18) Росія (15441) експорт (172) вагони (55)

 Україна виграла подану в СОТ апеляцію у справі про заборону експорту українських вагонів у РФ

Україна успішно опротестувала у Світовій організації торгівлі заборону експорту вагонів і залізничного устаткування в Росію.

Про це повідомили в пресслужбі СОТ, передає Цензор.НЕТ.

"Всі вимоги Росії Апеляційний орган СОТ відхилив. Зате апеляційні вимоги України задоволено (за винятком одного). Це велика сатисфакція для нас", - зазначив у Facebook заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка.

Нагадаємо, Україна подала позов до СОТ у 2015 році. За даними уряду, Росія з 2013 року необґрунтовано вводила обмеження на поставку українських вагонів. Ці обмеження стосувалися продукції Крюківського вагонобудівного заводу, Дніпропетровського стрілочного заводу, "Азовзагальмаш" і Харківського машинобудівного заводу "ФЕД". Через російські обмеження український експорт залізничної продукції в РФ з 2012 по 2016 роки скоротився більш ніж у 20 разів - з 2,6 млрд доларів до 95 млн доларів.

Київ неодноразово намагався вирішити питання на рівні відповідних комітетів організації торгівлі, але безуспішно. Тому довелося вдатися до процедури врегулювання суперечок у СОТ.

Рішення панелі арбітрів Світової організації торгівлі було опубліковано 30 липня 2018 року. Тоді експерти СОТ визнали правомірною відмову Росії надавати сертифікати українській продукції. Втім, при цьому СОТ частково підтримала і позицію України. Арбітри назвали неправомірною відмову росіян визнавати сертифікати, видані українській продукції Білоруссю і Казахстаном.

У серпні Україна подала апеляцію щодо панельного звіту СОТ у справі України проти Росії "Росія - заходи, що впливають на імпорт залізничного обладнання та їхніх частин" (DS499).

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173782
 
 
 Топ коментарі
 
Вот сволочь этот агрессор, вагоны гад брать не хочет.
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Ему уже хватает и депутатской пенсии...
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Шёл шестой год войны с Россией.
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Зебилы, заводите свою старую шарманку:
Украина выиграла поданную в ВТО апелляцию по делу о запрете экспорта украинских вагонов в РФ - Цензор.НЕТ 3840
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т.е они не хотят наших вагонов....а мы будем их им... пихать???
а можно деньгами? ))))))))
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мож и пленные вагоны з мокшандии бубочка на шось выминяйе...
нэ одным жэ гэнделем на мендельштрассэ жывуть.
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Вот сволочь этот агрессор, вагоны гад брать не хочет.
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Торгивля на крови идёт , а бравый комбат Семенченко спит . ! Так зверски боролся с этим , все несколько прошедших лет , и тут на тебе ,, в самый ответственный момент куда то запропастился .Или дело уже сделано и " музыку" уже никто не заказывает .?? Украина выиграла поданную в ВТО апелляцию по делу о запрете экспорта украинских вагонов в РФ - Цензор.НЕТ 8169 .
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Теперь еще больше будем торговать с агрессором! Украина выиграла поданную в ВТО апелляцию по делу о запрете экспорта украинских вагонов в РФ - Цензор.НЕТ 8028
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Учтите, к вагонам и тепловозы надо. Так что придется поднапрячься.
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Нету тепловозов, разве что перепродать штатовские!
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кто то обращал внимание на состояние проезжающих мимо наших ж.д. вагонов?....это даже не металлолом...
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Вспомнился анекдот про "шестидневную войну" - еврей на Шермане едет на позицию араба, тот бросает гранату, стреляет, но вдруг пулемёт замолк - араб роется в пустых ящиках. Открывается люк танка, и танкист спрашивает: И шьто, таки кончились патгоны? Могу нимножичько пгодать.
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