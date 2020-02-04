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 Київські новини
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Все про:Київ (6928) суд (5763) Владислав Грищенко (4)

 Суд продовжив арешт для підозрюваного у замаху на бізнесмена Чекурака ветерана АТО Грищенка (Бучу) і можливого замовника Шкондеюка

Печерський суд Києва залишив під вартою підозрюваного у замаху на бізнесмена з Івано-Франківщини ексвійськового Владислава Грищенка і підозрюваного замовника замаху Василя Шкондеюка.

Про це передає кореспондент hromadske із зали суду, інформує Цензор.НЕТ.

Адвокат Шкондеюка зазначив, що з його підзахисним провели лише одну слідчу дію і те, що він не збирається тікати, адже зацікавлений в об’єктивності розслідування. Адвокат зазначив, що тримання під вартою — це спроба тиску на підзахисного з метою самооговорення.

Суд також продовжив ще на чотири місяці термін досудового розслідування у справі замаху на бізнесмена з Івано-Франківщини, в якому фігурує подружжя Грищенків з позивними "Буча" та "Пума". Їхні голоси також фігурували у телефонних розмовах у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

Прокурори клопотали про продовження термінів досудового слідства через необхідність проведення додаткових слідчих дій, допиту свідків, проведенню нових та додаткових експертиз.

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Нагадаємо, двох колишніх добровольців Владислава та Ірину Грищенків затримали за підозрою в замаху на вбивство відомого в злочинних колах жителя Косова Михайла Чекурака. Вони нібито виготовили вибухівку і 13 липня 2018 року прикріпили її до машини жертви. Однак вибух не відбувся, а потерпілий сам помітив вибуховий пристрій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд продовжив до 24 лютого арешт фігурантці справи про вбивство Шеремета Інні Грищенко

Слідство встановило, що влітку 2018 року підозрюваний Василь Шкондеюк замовив у підозрюваного Владислава Грищенка вбивство Михайла Чекурака — бізнесмена з Косового Івано-Франківської області.

За версією слідства, Грищенко залучив до злочину свою дружину Інну Грищенко та Івана Вакуленка. Так, Вакуленко орендував автомобіль, на якому возив Грищенка до Косового, а ДНК дружини виявили на вибуховому пристрої, який підклали під автомобіль бізнесмена. Вибухівку вчасно помітили, вона не спрацювала. Усім трьом підозрюваним інкримінують замах на вбивство.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173780
 
 
 Топ коментарі
 
какой арест ветеран несудимый просто герой
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На зону вбивць! На пожиттєве!
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Якби були докази, то не тримали б так довго, а засудили і відбувай.
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какой арест ветеран несудимый просто герой
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Якби були докази, то не тримали б так довго, а засудили і відбувай.
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Ну нашли его ДНК на мине, ну и что? Мало ли чьи следы есть на разных минах, это ничего не доказывает, надо выпускать.
Тем более, уже завтра может появиться свидетель алиби, хороший друг и сослуживец Бучи, который хорошо помнит как вместе с ним 13 июля 2018 года с 7:37 утра до 23:18 ночи они были в бане. А это уже 100% доказательство невиновности.
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Яка ДНК? Наші тупі варвари можуть визначити ДНК?Вони банальної експертизи провести неспроможні!!
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в убийстве?шо за бред?
"Причину смерті встановить експертиза. Під час огляду тіла слідів насильницької смерті не виявлено."
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Доказухи ноль, надо отпускать - правильно?
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фарс в том что "обществу" главное что он типа "вытиран", значит априори невиновен и "жертва режыма", а то что у этой "жертвы" 5 судимостей и это на самом деле махровый рецидивист - это "общество" не волнует. Камуфляж одел - значит все, святой.
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він не камуфляж вдягнув, а реально воював.
скажеш, це не заслуга ?
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Проти твоїх любих кривавих варварів-кацапів,русккай брате.
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Любий сліпаку,ти не бачиш,що ці "братьє"--Каїн та Авель.Кацапи не вбивають нас на нашій землі??Отакі "братьє",лукавцю.
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Воевал - молодец. Но это не отменяет что это махровый уголовник и что он вполне мог продолжать промышлять своим преступным ремеслом.
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жулик сдох своей смертью...дохтора цензору по заглавиям...
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с такими фамилиями только язык ломать...
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Зеленский ведь обещал посадки. Пацан сказал, пацан сделал.
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Яна Дугар,Кузьменко,,,,,,, та інші--уже за гратами.Чого ж дехто хоче? Правда,різні антиукраїнські Парьтковіє й далі спокійно шкодять Україні на свободі.
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