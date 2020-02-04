 Суд продовжив арешт для підозрюваного у вбивстві бізнесмена Чекурака ветерана АТО Грищенка (Бучу) і можливого замовника Шкондеюка

Про це передає кореспондент hromadske із зали суду, інформує Цензор.НЕТ.

Адвокат Шкондеюка зазначив, що з його підзахисним провели лише одну слідчу дію і те, що він не збирається тікати, адже зацікавлений в об’єктивності розслідування. Адвокат зазначив, що тримання під вартою — це спроба тиску на підзахисного з метою самооговорення.

Суд також продовжив ще на чотири місяці термін досудового розслідування у справі замаху на бізнесмена з Івано-Франківщини, в якому фігурує подружжя Грищенків з позивними "Буча" та "Пума". Їхні голоси також фігурували у телефонних розмовах у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

Прокурори клопотали про продовження термінів досудового слідства через необхідність проведення додаткових слідчих дій, допиту свідків, проведенню нових та додаткових експертиз.

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Нагадаємо, двох колишніх добровольців Владислава та Ірину Грищенків затримали за підозрою в замаху на вбивство відомого в злочинних колах жителя Косова Михайла Чекурака. Вони нібито виготовили вибухівку і 13 липня 2018 року прикріпили її до машини жертви. Однак вибух не відбувся, а потерпілий сам помітив вибуховий пристрій.

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Слідство встановило, що влітку 2018 року підозрюваний Василь Шкондеюк замовив у підозрюваного Владислава Грищенка вбивство Михайла Чекурака — бізнесмена з Косового Івано-Франківської області.

За версією слідства, Грищенко залучив до злочину свою дружину Інну Грищенко та Івана Вакуленка. Так, Вакуленко орендував автомобіль, на якому возив Грищенка до Косового, а ДНК дружини виявили на вибуховому пристрої, який підклали під автомобіль бізнесмена. Вибухівку вчасно помітили, вона не спрацювала. Усім трьом підозрюваним інкримінують замах на вбивство.