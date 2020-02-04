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Все про:наглядова рада (29) Укргідроенерго (10) Гвоздій (5)

 4 лютого Міненерго достроково припинило мої повноваження члена наглядової ради ПрАТ "Укргідроенерго", - Гвоздій

Міністерство енергетики достроково припинило повноваження голови Наглядової ради ПАТ "Укргідроенерго" Валентина Гвоздія через його відмову виконувати незаконні вказівки керівництва відомства.

Про це він заявив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні Міненерго достроково припинило мої повноваження члена наглядової ради ПАТ "Укргідроенерго". Це сталося після того, як я відмовився виконувати незаконні вказівки першого заступника міністра Шубіна", - написав він.

У коментарі Українським Новинам Гвоздій повідомив, що сьогодні перед засіданням Наглядової ради він публічно заявив, що на нього чинився тиск з метою виконання незаконних вимог заступник міністра енергетики Віталія Шубіна. У разі відмови йому погрожували звільненням.

За його словами, рішення Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища є політично мотивованим і незаконним, адже незалежний член наглядової ради може бути звільнений тільки за рішенням суду, а не наказом міністра.

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"Спеціально передбачена особлива процедура звільнення незалежних директорів наглядових рад державних підприємств як раз і була покликана вберегти державні підприємства від незаконного політичного впливу. Головне завдання наглядових рад - забезпечити контроль та нагляд за ефективним і раціональним використанням майнового комплексу підприємств. Але головним у діяльності Наглядової ради є, і сподіваюся буде далі, - суворе дотримання норм законодавства", - зазначив Валентин Гвоздій.

Він також додав, що незаконний тиск може здійснюватися і на його колег, які залишилися у наглядовій раді ПАТ "Укргідроенерго".

"Закликаю не боятися розправи і діяти виключно в рамках закону та в інтересах держави Україна, не піддаючись чужому тиску", - заявив Гвоздій.

У коментарі Гвоздій також заявив, що він не міг виконувати незаконні вимоги та діяв згідно з законом.

Він зазначив, що перший заступник міністра Шубін приїхав на наглядову Раду як вже новоспечений член цього органу.

"Присутня корупційна дія з боку першого заступника міністра Шубіна, який діяв в явному конфлікті інтересів і незаконно став членом Наглядової ради ПАТ "Укргідроенерго", - резюмував Гвоздій.

Він додав, що незаконне рішення Міненерго буде оскаржено в суді.

За його словами, також будуть вжиті інші юридичні процедури, спрямовані на припинення порушень законодавства з боку винних осіб.

Як повідомляли Українські Новини, Гвоздій вважає, що наглядові Ради - не тільки інструмент контролю за ефективним використанням майна підприємства, а також механізм протидії відмиванню доходів та рейдерству.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173779
 
 
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отстреливаться от шубиных воно надумало через юрыстифф...
неа,нэ козак.
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За таку "роботу", отримувать сотні тисяч на місяць, і при цьому навідуватись на "роботу" аж кілька разів на рік! Можна (і треба) не тільки судитись, а ще й власною головою об стінку битись...
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Україна має відмовитись від перехресного субсидування, а ціни на електроенергію для населення потрібно підвищити до рівня ціни струму для промисловості.

Про це заявив "міністр енергетики та захисту довкілля України" Олексій Оржель в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Міністр" зазначив, що попри запровадження нового ринку електроенергії в Україні досі зберігається перехресне субсидування і тарифи на струм для населення є нижчими, ніж для промисловості.
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Все правильно делает Зерро!
Самое паршивое в этой новости то, что предприятия используют э/э для получения прибыли, а население для обеспечения жизни. Таким образом, если в доме/квартире создать предприятие которое должно работать с единственной целью - получение прибыли, то и тариф должен быть уменьшен.
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Я плачу в разных местах от 2.40 до 4.10 грн. Но я их закладываю в стоимость затрат. Добро пожаловать в зелёный дурдом "Бубочка" зебилы. Две платежки за газ будут казаться еще невинной шуткой.
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