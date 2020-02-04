 "Якщо Зеленський відновить подачу води до Криму, це означатиме державну зраду", - Білецький

Як передає Цензор.НЕТ, про це лідер політичної партії "Національний Корпус" Андрій Білецький написав у своєму Telegram-каналі і закликав надалі стежити за новинами на згадану тему.
Політик підкреслив, що інформація про намір відновити роботу Північно-Кримського каналу має інсайдерський характер і офіційно не підтверджена. "За поки неперевіреною інформацією від джерела з Кабміну стало відомо, що 11-12 лютого на дамбу біля смт. Чаплинка Херсонської області вирушить комісія оглядати Північно-Кримський канал і вирішувати питання відновлення подачі води в Крим. Хотів би сподіватися, що цей інсайд не підтвердили, але з огляду на теплий діалог, який будує Зеленський із Росією, інформація дуже схожа на справжню", - повідомив Білецький.
Глава "Нацкорпусу" додав, що саме через Північно-Кримський канал на півострів надходило близько 85% прісної води, тому припинення його роботи після російської окупації було стратегічним рішенням. За словами політика, якщо діюча влада піде на поступки РФ і відновить роботу каналу, це дорівнюватиме державній зраді.
"Якщо це правда, хочу нагадати, що Крим отримував близько 85% прісної води саме з Північно-Кримського каналу, а перекриття принесло Росії серйозні проблеми і грошові втрати. Забезпечувати ресурсом територію, визнану окупованою усіма можливими документами - рішення, яке заслуговує статті Державна зрада, відставки Кабміну й імпічменту президента. Всі небайдужі - перевіряємо інформацію, стежимо за ходом подій і будемо готові вирушати на місце, щоб перешкодити пособникам окупантів! Прошу поширення", - написав Андрій Білецький.
підбираєш за москаликами ?
цене водки. Газ же "братушки" Украине продавали в три дорога.
Если вы себя к онным не причисляете,то не значит,что их нет.
Молчать и терпеть никто не будет,не надейтесь.
Эх народ,народ...Сколько еще страдать вам надо,чтобы поумнеть?
Зебилы ликуйте! Вы победили.
https://ukranews.com/news/640809-senchenko-otvetil-getmantsevu-dazhe-i-ne-dumajte-vozobnovit-postavki-vody-v-krym
Вода в Крим? Це для Зєлі буде лише черговий епізод і не більше. Дебілів, що йому вірять, ще вистачає.
Оккупационной власти воды хватает! Не хватает гражданам Украины.
Не поставляем, что бы они были недовольны оккупантами!
Т.е. если дадим воду, то крымчане будут довольны оккупацией?
Если не дадим, будут недовольны своим государством.
Вот такая дилемма!
Зима бесснежная, запасов воды в водохранилищах нет и не будет...........
Але ж , і через 300 років - десь же беруться українці-патріоти, добровольці, що в 2014 - му йшли на вірну смерть проти набагато сильнішого ворога?
Serendipity.ua
@Blonde75819970
Поскольку уже все маски сброшены,все пазлы сложены,надежда на изменения тает с каждым днем,толерантность свою прекращаю. Отныне Зеленский мной будет мочиться без деликатности! Эта совковая дрянь и мразь- ПРЕДАТЕЛЬ УКРАИНЫ!
Андрей, а как вы себе представляете юридическое оформление подачи воды Украиной в Крым?
Встретились два Вовы и "порешали" где-то "посредине"?
Нет, так не получится...
Каждый кубометр воды - в расчете, имеет свою стоимость и должен быть оплачен, вопрос - кем?
Потребителем воды, имеющим украинскую юрисдикцию находящемся в Крыму? - такой на сегодня нет, и обосновать её создание на сегодня не под силу даже крючкотвору Портнову.
Юрлицом российской федерации?!
Случись такое, вы хоть представляете что скажут Зеленскому и Пристайко в Совбезе ООН и других международных организациях уже сформировашася за прошедщих 5 лет "антипутинская коалиция"?!
Да его так *******, что "майдан" ему покажется детской, невинной забавой, а вопрос "помогать или не помогать Украине?" для президентов США, и многих европейских стран отпадет сам собой...
и вот вопрос: а зачем этот "кипиш" эстрадному юмористу? что бы хорошо было Ермаку?
Смешно... и не более