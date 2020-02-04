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Все про:Крим (7166) канал (30) Білецький (120)

 "Якщо Зеленський відновить подачу води до Криму, це означатиме державну зраду", - Білецький

Влада України обговорює можливість відновлення роботи Північно-Кримського каналу, який був перекритий після окупації півострова. Для вирішення цього питання вже створена спеціальна комісія. Вона найближчим часом вирушить на дамбу біля смт. Чаплинка Херсонської області, щоб оглянути та оцінити стан каналу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це лідер політичної партії "Національний Корпус" Андрій Білецький написав у своєму Telegram-каналі і закликав надалі стежити за новинами на згадану тему.

Політик підкреслив, що інформація про намір відновити роботу Північно-Кримського каналу має інсайдерський характер і офіційно не підтверджена. "За поки неперевіреною інформацією від джерела з Кабміну стало відомо, що 11-12 лютого на дамбу біля смт. Чаплинка Херсонської області вирушить комісія оглядати Північно-Кримський канал і вирішувати питання відновлення подачі води в Крим. Хотів би сподіватися, що цей інсайд не підтвердили, але з огляду на теплий діалог, який будує Зеленський із Росією, інформація дуже схожа на справжню", - повідомив Білецький.

Глава "Нацкорпусу" додав, що саме через Північно-Кримський канал на півострів надходило близько 85% прісної води, тому припинення його роботи після російської окупації було стратегічним рішенням. За словами політика, якщо діюча влада піде на поступки РФ і відновить роботу каналу, це дорівнюватиме державній зраді.

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"Якщо це правда, хочу нагадати, що Крим отримував близько 85% прісної води саме з Північно-Кримського каналу, а перекриття принесло Росії серйозні проблеми і грошові втрати. Забезпечувати ресурсом територію, визнану окупованою усіма можливими документами - рішення, яке заслуговує статті Державна зрада, відставки Кабміну й імпічменту президента. Всі небайдужі - перевіряємо інформацію, стежимо за ходом подій і будемо готові вирушати на місце, щоб перешкодити пособникам окупантів! Прошу поширення", - написав Андрій Білецький.

Якщо Зеленський відновить подачу води до Криму, це означатиме державну зраду, - Білецький 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173774
 
   
 Топ коментарі
 
Та не знаєш куди бігти..
Бурштин як копали, так і копають. Ліс вирубують, активістів пресують силовики.
Лишилась земля і вода.
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А до сих пор всё, что делает Зеля не было государственной изменой? Очнулся один... "Если Зеленский восстановит подачу воды в Крым, это будет означать государственную измену", - Билецкий - Цензор.НЕТ 7414
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Схоже російський шпигун Пєця і справді увірував в свою патріотичність, якщо замовляє такі картинки
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Ваня,тебе уже виписали із психлікарні?
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Измены не допустим!
"Якщо Зеленський відновить подачу води до Криму, це означатиме державну зраду", - Білецький - Цензор.НЕТ 6041
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певно засрашкіна карикатура.
підбираєш за москаликами ?
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А почему бы не поставлять воду по
цене водки. Газ же "братушки" Украине продавали в три дорога.
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Да было время, одни там опоры пилили и взрывали, лишь бы не дать туда электроэнергию, но не помогло, на заводы Фирташа, сказали важные люди надо поставлять, договорились, если эти договорятся, то так и будет, а кто такой этот Билецкий? да никто, его никто не спросит, как и мнение людей остальных мало волнует, как бы власть не называлась самой народной, пока народ все терпит
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Билецкий не один в Украине.Есть миллионы не равнодушных.
Если вы себя к онным не причисляете,то не значит,что их нет.
Молчать и терпеть никто не будет,не надейтесь.
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Измена это не сопротивление злу, наносящему ущерб Украине. И неважно ктотэто зло - ПетяСеняБеня или Зеля. Зло должно быть остановлено.
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Белый вошьдь сделал все, чтобы привести вислюка к власти, а теперь делает вид, шо оно чем то не довольное...
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я знову ж, в 3355-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали і 95 кагал!
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Свого часу ще у Березні-Квітні 2014го цей канал перекрив Андрій Сєнченко. Фактично без жодної державної копійчини. В нього теж власних грошей не було, бо весь бізнес залишивсь в Криму. Організував херсонських фермерів і ті забезпечили елементарні будівельні матеріали та обдуривши росіян(і Яценюка!!!) канал був перекритий. Так він і простояв чотири роки, поки не була збудована автоматична плотина. Зєля зливає Україну в Рашу, це вже видно неозброєним оком.
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Так, російський шпигун Пєця Україну зливав-зливав в Рашу, але йому не вистачило рейтингу, бо був зашкварений ще під час Іловайська. Влада від одного шпигуна природньо перейшла до іншого. У Зєлі ще рейтинг дозволяє, тому він і поспішає злити Україну, бо кремль підгонює. Недарма йому Сурков з Єрмаком в Омані хвоста крутили
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Іван привіт, ти де пропадав. Тут твого главзебіла ображають а ти не защищаєш, Беня платити перестав чи що.
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В цьому році вже був п'ять разів забанений лише за те, що Юлю згадав в позитивному ключі. А Зєлю я закликаю у відставку з початку осені, щось мене пан з кимсь сплутав.
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Зебіл,ти якось визначайся бо сьогодні ти вже третій хто за зе "не голосував", далі буде більше з кожним днем. Це я тобі як порохобот кажу.
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Де ти побачив, що я голосував за російського шпигуна Порошенка? В другому я голосував за Зєлю, бо ще не знав, що вони обоє шпигуни, а протистояння між ними удаване, постановочне. Юля - їхній ворог.
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Ну в Порохе и Зеле разочаровались,это уже радует.Но Йуле еще верим...
Эх народ,народ...Сколько еще страдать вам надо,чтобы поумнеть?
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дебіл, твою брехню треба банити щоразу.
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Нє, ну хто б казав! Обер порохобот щось там каже про брехню
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не совсем так. На временную дамбу ( плиты, мешки, технику) сбрасывались местные фермеры. Я знаю несколько этих людей.
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Що можна очікувати від держави, яка за майже шість років війни - не визнала війну - війною, без опору віддала частину української території , що не перекрило залізничний рух з рашкой, не заарештувало колишніх членів ПР, не заборонило медведчуківські телеканали і так далі і так далі ..??

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Если каждый патриот будет больше пить воды, то крымчанам она недостанется.
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Так что это продажные кремлёвские холуи ЗЕбилы - капитулянты . Это они Иуды собираются и уже продают лютому кремлёвскому врагу оккупанту: украинскую землю, воду , территориальную целостность и суверенитет унитарного Украинского государства... Выходит свинарчуки тут совсем не при чём. И это проклятое продажное ЗЕбильное зло намного страшней этих свинарчуков. Видно совсем не тех так настойчиво гоняли титушки авакяна ..
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А де був Білецький, коли Петро Олексійович сумлінно платив податки кацапам? То не була державна зрада?
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Воду "братьям" русским обязательно нужно дать!....с фенолом, фосгеном..для укрепления скреп!
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эти лдезные для русни химические вещества активно растворяются в воде и теряют свои свойства. Тут не так много решений Либо соли тяжелых металлов либо ртуть либо биологически активные компоненты типа холерного вибриона или аналогичных веществ.
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Это может говорить патриот, но не продажная шлюха Билецкий.
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Вот еще одна "ласточка" про воду в Крым. Тема набирает обороты, в Зе кругах скоро вопрос будет решен в пользу кацапстана. Подготовка общества пройдет по сценарию отвода войск.
Зебилы ликуйте! Вы победили.
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так..але цікаво, що ініціатор перекриття води у квітні 2014 року - це ворог пороха - Андрій Зінченко..той шо правду про Іловайськ оприлюднив..він і зара не в екстазі від дій влади..
https://ukranews.com/news/640809-senchenko-otvetil-getmantsevu-dazhe-i-ne-dumajte-vozobnovit-postavki-vody-v-krym
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Кто такой зинченко? если мне не изменяет память то это какой то прихвостень сучмы нулевых годов. и он уж точно никакого отношения к дамбе не имеет.
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Що сталось, тимчасова відсутніясть мізків (як у депутата СН Брагара) чи комп завис.
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перд, ти про шо..? не перекрий воду у квітні, вона би до сьогодні туди йшла..
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Поясни будь ласка при чому тут Зінченко. Яке він взагалі має відношення до припинення постачання води в Крим в 2014?
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прізвище сплутав..важкий день - важкий вечір..
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теж вибач, але підозрюю, що нема ніяких зе, пе, ю, віть..а є тільки система, що знищує країну..
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Олігархічна. Кучмівська. Полякам пощастило, нам ні.
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щастить тим,хто з головою товаришує..
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никакой дамбы возле Чаплынки нету. Она за с.Преображенка Каланчакского района, прямо возле админграницы. Но если зеленая пистота решится на это то ответ народа будет жестоким.
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Сівоха і Королєвська в РНБО - не зашквар? Жодного притягнутого за корупцію і держзраду. Економіка - мінус 25% за пів року. Офіцер ФСБ Єрмак в радниках...
Вода в Крим? Це для Зєлі буде лише черговий епізод і не більше. Дебілів, що йому вірять, ще вистачає.
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Іван, ти ростеш в моїх очах! "Якщо Зеленський відновить подачу води до Криму, це означатиме державну зраду", - Білецький - Цензор.НЕТ 890 Але "Не знання історії не звільняє від відповідальності".
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ни будет ни какого ответа . лягушку варят медленно . проглотили отвод войск и сдачу своей территории . проглотили спасение ху.ла от решения трибунала практически за 7 дней до конца срока. проглотили выдачу террористов в обмен на таксистов . сожрут и это и ещё найдутся ублюдочные оправдатели этих хабалок
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не пукнешь не пропиаришься ..дармоед иди плитку класть
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Интересная ситуация.
Оккупационной власти воды хватает! Не хватает гражданам Украины.
Не поставляем, что бы они были недовольны оккупантами!
Т.е. если дадим воду, то крымчане будут довольны оккупацией?

Если не дадим, будут недовольны своим государством.
Вот такая дилемма!
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крысьчане не баре. пущай путена сосут с причмоком.
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нікакой ділєми - Зє!біл хоче дати воду, але так шоп піпиль схавав - тому проводять от таку артпідготовку - хтось один ляпне, другий добавить, і тєма, якої не повинно навіть піднімати, стане "штроко опсуждайємой". Аргумєнти завсігда мона найти: вода - святе, воду давали навіть ворогам, це нада бить бєссєрдєчнимі і жестокімі шоп не дати води спраглому, коли в тебе вона дарма в море тече, etc ....
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не получится. там немного дальше по каналу (15 км.)осталась старая дама которая может быть засыпана наролом буквально за день.
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аваковські пси даром хлєб нє єдят. Да і Зє!льонийє вєжлівийє чілавєчкі нагрянут для обєспєчєнія порятка
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окна Овертона зедауны конечно не читали просто выполняют то . что ихние кураторы кремлёвские говорят. кацапы очень умеют этот принцип применять . у них это уже отработанная методика и
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Що, зеБіл-ецький почав проти зебіла дути? А сабаков і беня - дозволили?
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утопим зеленых подонков в канале как котят ! "Якщо Зеленський відновить подачу води до Криму, це означатиме державну зраду", - Білецький - Цензор.НЕТ 6621
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Краще Зєлю у відставку і дострокові. Люди потроху прозрівають.
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обана! Суліму Івана підмінили! Якись путєшествєннік во врємєні проник в минуле і в яслях підмінив немовля!!!
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Этот год в Крыму будет очень тяжелый по воде.
Зима бесснежная, запасов воды в водохранилищах нет и не будет...........
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Зє!льона плєсєнь кинеця ратувати кримчан від засухи - тамженашілюді!
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это правда. Несмотря на то, что 2 дня ши очень слабые дожди но сейчас как и всю зиму осадков не было. так что северный и центральный крысм засохнут нах. И это прекрасно.
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ото ж і воно! Зє!льона плєсєнь зараз почне взивати к совісті, прімєру Ізраїля (якшо вже брати приклад, то в усьому!), #мишепратьйя!, кине камінь в огород фашиських "нацистов", мол, жестокость, достойная еСеС... журналістів підключать, московські гебельси запоют соловйом. І таки, пустять воду в Крим. Ше й договор с обязатєльствами підпишуть - шоп вода соотвєтствовала СН, іначє - штрафи. І нє дай бох перестане текти вода в каналі - ***** введе аж по саме Придністров'я
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І добрєнькіх мишебратів знайдеться дофігіща. Українці досі не вважають цапів ворогами. І це все після 300 років окупації і нищення. Це феномен природній.
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Ніякого феномену. 300 років винищували мову, культуру, "куркулів", пасіонаріїв. Зрозуміло, що виживали "моя хата скраю" та "аби чого не було".
Але ж , і через 300 років - десь же беруться українці-патріоти, добровольці, що в 2014 - му йшли на вірну смерть проти набагато сильнішого ворога?
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Уже и так достаточно свидетельств о государственной измене шмаркли.
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Serendipity.ua

@Blonde75819970

Поскольку уже все маски сброшены,все пазлы сложены,надежда на изменения тает с каждым днем,толерантность свою прекращаю. Отныне Зеленский мной будет мочиться без деликатности! Эта совковая дрянь и мразь- ПРЕДАТЕЛЬ УКРАИНЫ!
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Зє!льонскій вофка - продукт савєцкой епохі, викован на ізльотє савєцкой власті, вєрєн дєлу ілліча, своєй міссійєй щітайєт рєанімацію савєцкава саюза - тут вони з ****** знайшли друх-друха
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За шесть лет никто там от жажды не помер. Хватает там воды. Вода была нужна для С/Х, а россия по любому переориентирует С/Х Крыма на виноделие. Для винограда поливы это тоже, что для пчёл сахар. Мёд как и вино будут невкусными. Наоборот, от подрыва ЛЭП или перекопа канала Крымчане к такой Украине не вернутся. Дороги, мосты, аэропорт, снабжение, электроэнергию, рабочие места они получают из россии, а какой смысл тянуться к Украине, которая только вредит, и что характерно, себе в первую очередь. Вода Днепра, это же дармовой, возобновляемый, Богом данный источник пополнения казны. Положительное торговое сальдо напрямую влияет на курс гривны, цены на товары и ЖКХ, на безработицу и демографию. Все понимают, что дырявый мешок не наполнить, но почему же Вы не видите очевидных вещей? Мне кажется, что Украинские лидеры, далеко не дураки, раз уж они смогли выбраться наверх. Они бы смогли поставить экономику страны на рельсы прогресса, но они боятся дезориентированного народа.
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і саме тому виноградники постійно поливав штучний полив.
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Да.... сильна Украина не пуганными идиотами...
Андрей, а как вы себе представляете юридическое оформление подачи воды Украиной в Крым?
Встретились два Вовы и "порешали" где-то "посредине"?
Нет, так не получится...

Каждый кубометр воды - в расчете, имеет свою стоимость и должен быть оплачен, вопрос - кем?
Потребителем воды, имеющим украинскую юрисдикцию находящемся в Крыму? - такой на сегодня нет, и обосновать её создание на сегодня не под силу даже крючкотвору Портнову.
Юрлицом российской федерации?!

Случись такое, вы хоть представляете что скажут Зеленскому и Пристайко в Совбезе ООН и других международных организациях уже сформировашася за прошедщих 5 лет "антипутинская коалиция"?!
Да его так *******, что "майдан" ему покажется детской, невинной забавой, а вопрос "помогать или не помогать Украине?" для президентов США, и многих европейских стран отпадет сам собой...
и вот вопрос: а зачем этот "кипиш" эстрадному юмористу? что бы хорошо было Ермаку?
Смешно... и не более
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