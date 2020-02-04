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Все про:контррозвідка (196) Луганськ (291) СБУ (5100) соцвиплати (101) Донбас (13205)

 Майже 50 банківських карток, десятки доручень, - контррозвідка СБУ затримала перевізника, який "заочно" оформляв виплати для жителів Луганська

Контррозвідка Служби безпеки України заблокувала трафік незаконного отримання українських соціальних виплат.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Підприємець із тимчасово окупованого Луганська, який займався пасажирськими перевезеннями на підконтрольну українській владі територію, надавав послуги з "заочного" оформлення соцвиплат", - сказано в повідомленні.

Перевізника затримали на КПВВ "Майорське". Він прямував до Сєвєродонецька для чергового незаконного оформлення соціальних нарахувань.

"У чоловіка виявлено майже п'ятдесят банківських карток, велика кількість нотаріальних довіреностей і документів жителів тимчасово окупованих територій Луганської області", - сказано в повідомленні.

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Майже 50 банківських карток, десятки доручень, - контррозвідка СБУ затримала перевізника, який заочно оформляв виплати для жителів Луганська 01

Зараз співробітники СБУ перевіряють, чи немає серед "клієнтів" перевізника членів незаконних збройних формувань, а також чи не пов'язаний він із так званою "МГБ ЛНР".

"Встановлюють посадових осіб українських держустанов, які ймовірно причетні до функціонування схеми", - додали в пресслужбі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173772
 
 
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Нет никакой борьбы с коррупцией. Эта власть - обман и проект России. Её нужно свергать.
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Тебе пуйломовного смердючого козла ніхто не питає хто і чий проект.Ти проект пуйла і ворог України. Почти 50 банковских карт, десятки доверенностей, - контрразведка СБУ задержала перевозчика, "заочно" оформлявшего выплаты для жителей Луганска - Цензор.НЕТ 2334 За порєбрик.
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Яка ціна такий і мозок.
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Борцов с чёрными лесорубами Зеленский послал нах:
https://www.youtube.com/watch?v=Y9A73yr7Bno
Выборы окончены - пора рубить бабло.
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сепара предпринимателем обозвали низащо...кровная оскорбуха.
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Понятно,что все эти деньги не идут пенсионерам с оккупированных территорий, а идут прямо в карманы террористов,т.е. руководители ПФ выдавая пенсию всем проживающим на оккупированных территориях тем,самым финансируют терроризм. Надо остановить полностью выплату пенсий тем,кто там проживает и тщательно проверить тех работников ПФ,кто ответственный за начисление и выдачу этих пенсий.
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Зараз Сивоха в суд подасть, бо через СБУ там наші люди страждають.
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