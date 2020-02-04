 Майже 50 банківських карток, десятки доручень, - контррозвідка СБУ затримала перевізника, який "заочно" оформляв виплати для жителів Луганська

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.
"Підприємець із тимчасово окупованого Луганська, який займався пасажирськими перевезеннями на підконтрольну українській владі територію, надавав послуги з "заочного" оформлення соцвиплат", - сказано в повідомленні.
Перевізника затримали на КПВВ "Майорське". Він прямував до Сєвєродонецька для чергового незаконного оформлення соціальних нарахувань.
"У чоловіка виявлено майже п'ятдесят банківських карток, велика кількість нотаріальних довіреностей і документів жителів тимчасово окупованих територій Луганської області", - сказано в повідомленні.
Зараз співробітники СБУ перевіряють, чи немає серед "клієнтів" перевізника членів незаконних збройних формувань, а також чи не пов'язаний він із так званою "МГБ ЛНР".
"Встановлюють посадових осіб українських держустанов, які ймовірно причетні до функціонування схеми", - додали в пресслужбі.
https://www.youtube.com/watch?v=Y9A73yr7Bno
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