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 Ворог застосував заборонені міномети 82 мм і 120 мм на Донбасі, від початку доби - без втрат, - пресцентр ОС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстріляв позиції ОС поруч із Мар'їнкою (з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів), Красногорівкою (зі станкового протитанкового гранатомета зробив 4 постріли, а також вів вогонь з великокаліберного кулемета) і Авдіївкою (з протитанкового ракетного комплексу - 3 постріли, а також здійснив обстріл зі станкового протитанкового гранатомета).

П'ять ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": двічі - неподалік від Новотошківського (з міномета калібру 120 мм - 5 мін і 82-мм міномета - 8 мін), двічі - біля Оріхового (з міномета калібру 120 мм - 32 міни та 82-мм міномета - 6 мін), а також поблизу Травневого (з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї).

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"Сьогодні, 4 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, 3 лютого озброєні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів одного українського захисника було поранено, ще один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав бойової травми.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173766
 
 
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а наши? они не применили запрещенную "ответку"?
безнаказанное зло... само не угомонится
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Хотя веры этим сообщениям нет, НО будем все таки надеяться, что потерь действительно(!!!) нет..........
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Хорошо что без потерь, а когда ЗЕля поедет на передовую, вот, тогда будет радость, когда его убьют кацапы, и начнётся нормальная жизнь в Украине)))
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