 Ворог застосував заборонені міномети 82 мм і 120 мм на Донбасі, від початку доби - без втрат, - пресцентр ОС

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстріляв позиції ОС поруч із Мар'їнкою (з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів), Красногорівкою (зі станкового протитанкового гранатомета зробив 4 постріли, а також вів вогонь з великокаліберного кулемета) і Авдіївкою (з протитанкового ракетного комплексу - 3 постріли, а також здійснив обстріл зі станкового протитанкового гранатомета).
П'ять ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": двічі - неподалік від Новотошківського (з міномета калібру 120 мм - 5 мін і 82-мм міномета - 8 мін), двічі - біля Оріхового (з міномета калібру 120 мм - 32 міни та 82-мм міномета - 6 мін), а також поблизу Травневого (з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї).
"Сьогодні, 4 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, 3 лютого озброєні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів одного українського захисника було поранено, ще один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав бойової травми.
безнаказанное зло... само не угомонится