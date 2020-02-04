 У четвер голосуватимемо за ринок землі до ночі, - глава фракції "СН" Арахамія

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"На цьому тижні ми налаштовані голосувати за землю... Скільки це займе часу, ніхто не знає. Але ми в четвер почнемо, голосуватимемо до перемоги. У мене є прогнози, що десь о 3-4 годині ранку ми в четвер закінчимо", - сказав він.
На думку голови фракції, ухвалити закон про землю за один день депутати точно не встигнуть.
"Пізніше у п'ятницю короткий день: година запитань до уряду і пів дня, а потім будемо розглядати на наступній сесії", - сказав Арахамія.
"Ми називаємо це "земельна ніч"", - додав він, коментуючи заплановане на четвер голосування.
Земельку делили, три поца.
Кусочек для АРА для ХАМа кусок
А ИЯ захватил себе целый лесок.
Но сколько в леску вам не прятаться, гниды.
Достанет всех вас покаранье Фемиды.
ОНО РЕШИЛО ПРОДАТЬ ЧУДУЮ ЗЕМЛЮ
Если Вы правы, они правы, ТОГДА ПОЧЕМУ НЕТ РЕФЕРЕНДУМА по данному вопросу??
НОЧЬЮ ХОРОШИЕ ДЕЛА НЕ ДЕЛАЮТСЯ!!! Тем более, тайком от ВСЕГО НАРОДА!! За его спиной. За спинами тех, кто на передовой, которые НАШУ ЗЕМЛЮ защищают!! За спинами мелоимущих. У меня нет слов для их оправдания.
А ВЫ ДУМАЕТЕ ЧАСТНЫЙ СОБСТВЕННИК СЕЛЬХОЗ ЗЕМЛИ БУДЕТ СДАВАТЬ ЗЕМЛЮ В АРЕНДУ ПО ЦЕНАМ ТЕМ ЧТО ГОСУДАРСТВО ДАВАЛА?
ИЛИ У ВАС МНЕНИЕ ЕСТЬ ЧТО ФЕРМЕРЫ ВЫКУПЯТ ЗА СУТКИ ТУ ЗЕМЛЮ, КОТОРУЮ АРЕНДОВАЛИ У ГОСУДАРСТВА?
ОШИБАЕТЕСЬ
БЕС ЗЕМЛИ, БЕЗ ПРАВ, БЕС ГАРАНТИЙ ПОЛОЖЕННОМУ ГРАЖДАНИНУ, БЕС СОБСТВЕННОСТИ - КАК БУДЕТЕ ОПЛАЧИВАТЬ ЗА ТО ЧТО У ВЛАСТЬ ИМУЩИХ БУДЕТ А У ВАС НЕ? ЧТО ЗА ГРАНИЦУ СВАЛИТИ? НЕ ВОПРОС И НАЛОГ НАЙДЕТСЯ НА ВАС
Получите легализацию игорного бизнеса, распродажу земли принадлежащей народу Украины.
Место рождения. Образование. Давид родился 23 мая 1979 года в России, в городе Сочи. Некоторое время жил в Грузии в Гаграх. В 1992 году, спасаясь от войны в Абхазии, переехал с родителями в украинский Николаев. Там вырос и окончил общеобразовательную школу № 36. Изучал экономику в Европейском университете.
СПАСАЯСЬ ОТ ВОЙНЫ
Тоесть свою родную землю он защитить не хотел : НО ЗАТО РЕШИЛ ПРОДАТЬ ЗЕМЛЮ УКРАИНЦЕВ???
геть из Рады !!!!
вложили в государственный цирк и ждут окончания срока окупаемости
Хорошо бы этого АруХамла отправить пасти баранов в предгорья Казбека, где ему самое место. Там бы и земельные вопросы решал бы. То, шо всякие АрыХамлы в Украине причастны к решению земельных вопросов, к сожалению, говорит об одном - украинский народ пока ещё есть, а украинской нации ещё нет (надеюсь, что тоже пока).
100 млрд дыра в бюджете(данные МинФина!!!!, не Порооотов!!!)
На единном казначеском счете 12 млрд, а Порох сдавал 140 млрд,\
25% не поступление доходов бюджет январе
Вертикальное падение металлургии
15 млрд Зеленский выплатил Коломойскому (Укртрансгаз выплатил Укрнафте!!!)
ну не надо так про миллиарды врать жестко
про не поступление может быть
про выплату Коломойскому ты как то по подробней
В пропрезидентской партии "Слуга народа" есть сумасшедшие и психически больные люди. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью ВВС.