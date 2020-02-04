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 Політика України
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Все про:ВР (5711) земельна реформа (127) Арахамія (212)

 У четвер голосуватимемо за ринок землі до ночі, - глава фракції "СН" Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада розгляне питання ринку землі в четвер, 6 лютого.

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"На цьому тижні ми налаштовані голосувати за землю... Скільки це займе часу, ніхто не знає. Але ми в четвер почнемо, голосуватимемо до перемоги. У мене є прогнози, що десь о 3-4 годині ранку ми в четвер закінчимо", - сказав він.

На думку голови фракції, ухвалити закон про землю за один день депутати точно не встигнуть.

"Пізніше у п'ятницю короткий день: година запитань до уряду і пів дня, а потім будемо розглядати на наступній сесії", - сказав Арахамія.

"Ми називаємо це "земельна ніч"", - додав він, коментуючи заплановане на четвер голосування.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173765
 
 
 Топ коментарі
 
Ночью делаются
самые темные дела
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Сюр якийсь.Той Арахамія три дні,як отримав українське громадянство,а вже землею нашею розпоряджається.Землею наших предків.Воно яке право на те має?Нехай у себе на Батьківщині землею торгує.
Вся сволота приблудна і свої безмозглі манкурти,як шакали,позбігалися.Дожилися,українці,до самого краю
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будем голосовать за рынок земли до ночи.-Как о подвиге кричит гадёныш Коломойского с рожей рыночного продавца цветов советских времён . Не для того Иванчук и Деев перенесли в тюрьмах российских спецслужб зверские пытки и истязания, их морили голодом, ломали кости, били электрическим током, чтобы эти гниды продали землю Украины.
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торопятся, как голый в баню(с)........🙁
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ЗЕмародёры одной мыролюбной щироукраинской национальности таки взуют тупых малороссов гоев. Причём гои сами с радость готовы лизать сапоги щироукраинским господам.
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Необхідно терміново організовувати всеукраїнську акцію "Геть Зеленського" інакше Україна та наш народ будуть знищені.
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Підтримую. Організовуйте. Можете розраховувати на підтримку лайками в соцмережах.
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Однажды, в студеную зимнюю ночь
Земельку делили, три поца.
Кусочек для АРА для ХАМа кусок
А ИЯ захватил себе целый лесок.
Но сколько в леску вам не прятаться, гниды.
Достанет всех вас покаранье Фемиды.
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ПОСМОТРИТЕ НА ЭТОГО НЕ ЭТНИЧНОГО УКРАИНЦА -
ОНО РЕШИЛО ПРОДАТЬ ЧУДУЮ ЗЕМЛЮ
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Если "этничным" она не нужна, то почему бы и нет? Главное што мародьора прагнали, ага.
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друзі-колеги-порохоботи, не ведіться на дурну пропаганду. Ринок землі має бути відкрито, неважливо хто це зробіть, навіть якщо зєлєбобікі. Відсутність ринку землі серед інших факторів стримує розвиток нашої економіки. Ринок землі - це добре! Я вас дуже прошу, не будьте [в питанні ринку землі] такими ж йолопами, як зєбіли. Закритий ринок - це дикість, пережиток совка, і ознака найвідсталіших країн світу. І, запевняю вас, чим відкритіший буде цей ринок - в тому числі з максимальним доступом іноземних компаній - тим буде краще, тим дорожча буде земля, тим ефективніше її оброблятимуть і відповідно тим вищі будуть врожаї, а значить - доходи, податки, зарплати.
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Не довіряю я цим зебілам. Жодної реформи від них не було. Лише постійна брехня і дешевий піар для поціновувачів серіалу "Скоти". Та й метод голосування уночі знов підозрілий. Такі структурні реформи, так не робляться
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Умные вроде вещи говорите. Тогда ПОЧЕМУ НОЧЬЮ будут драться буквально за ЗЕМЛЮ??
Если Вы правы, они правы, ТОГДА ПОЧЕМУ НЕТ РЕФЕРЕНДУМА по данному вопросу??
НОЧЬЮ ХОРОШИЕ ДЕЛА НЕ ДЕЛАЮТСЯ!!! Тем более, тайком от ВСЕГО НАРОДА!! За его спиной. За спинами тех, кто на передовой, которые НАШУ ЗЕМЛЮ защищают!! За спинами мелоимущих. У меня нет слов для их оправдания.
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Не пишите этих пламенных речей. Дело не в рынке земли, он Украине нужен. Дело в этих аферистах-напёрсточниках, которых мудрый народ привёл к власти. Им верить нельзя, а закон об обороте земли нужно отложить до нового созыва, есть надежда, что народ поумнеет, увидев воочию кого он навыбирал.
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Насмешил " будем голосовать" да вашим баранам уже цу выдано, что ты пи...шь. Лицемерие зашкаливает. Эти все " будем" для ваших лохов 43% они в клоунаду верят как в карго.
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Краще б приймали закони для українців, а не для олігархів. Податки зменшують для янтарю, а відмінити податки для мінімальних зарплат, та примінити податки зростаючі,не можна? Де, в якій країні , починаючи з мінімальної зарплати податки 20 процентів. Ні приймають тільки всі закони для еліти, щоб їм ще краще жилось.
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А НЕ КТО НЕ ЗАДУМЫВАЛСЯ, А СКОЛЬКО БУДУТ СТОИТЬ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ И ОРЕНДА ЖИЛЬЯ? КОНЕЧНО НЕТ
А ВЫ ДУМАЕТЕ ЧАСТНЫЙ СОБСТВЕННИК СЕЛЬХОЗ ЗЕМЛИ БУДЕТ СДАВАТЬ ЗЕМЛЮ В АРЕНДУ ПО ЦЕНАМ ТЕМ ЧТО ГОСУДАРСТВО ДАВАЛА?
ИЛИ У ВАС МНЕНИЕ ЕСТЬ ЧТО ФЕРМЕРЫ ВЫКУПЯТ ЗА СУТКИ ТУ ЗЕМЛЮ, КОТОРУЮ АРЕНДОВАЛИ У ГОСУДАРСТВА?
ОШИБАЕТЕСЬ
БЕС ЗЕМЛИ, БЕЗ ПРАВ, БЕС ГАРАНТИЙ ПОЛОЖЕННОМУ ГРАЖДАНИНУ, БЕС СОБСТВЕННОСТИ - КАК БУДЕТЕ ОПЛАЧИВАТЬ ЗА ТО ЧТО У ВЛАСТЬ ИМУЩИХ БУДЕТ А У ВАС НЕ? ЧТО ЗА ГРАНИЦУ СВАЛИТИ? НЕ ВОПРОС И НАЛОГ НАЙДЕТСЯ НА ВАС
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Не хотели Тимошенко?
Получите легализацию игорного бизнеса, распродажу земли принадлежащей народу Украины.
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Краще б приймали закони для українців, а не для олігархів. Податки зменшують для янтарю, а відмінити податки для мінімальних зарплат, та примінити податки зростаючі,не можна? Де, в якій країні , починаючи з мінімальної зарплати податки 20 процентів. Ні приймають тільки всі закони для еліти, щоб їм ще краще жилось.
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ВОТ ЦУКА - почитайте биографию Арахамии
Место рождения. Образование. Давид родился 23 мая 1979 года в России, в городе Сочи. Некоторое время жил в Грузии в Гаграх. В 1992 году, спасаясь от войны в Абхазии, переехал с родителями в украинский Николаев. Там вырос и окончил общеобразовательную школу № 36. Изучал экономику в Европейском университете.

СПАСАЯСЬ ОТ ВОЙНЫ
Тоесть свою родную землю он защитить не хотел : НО ЗАТО РЕШИЛ ПРОДАТЬ ЗЕМЛЮ УКРАИНЦЕВ???
геть из Рады !!!!
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смешной ты, живешь в своем мире, где можешь что то потребовать. Смешной
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«Якби ви знали, виборці, що слуги роблять уночі ...»
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ничего удивительного, 73 %
вложили в государственный цирк и ждут окончания срока окупаемости
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"В горах не сгодилось - сюда прикатилось"®
Хорошо бы этого АруХамла отправить пасти баранов в предгорья Казбека, где ему самое место. Там бы и земельные вопросы решал бы. То, шо всякие АрыХамлы в Украине причастны к решению земельных вопросов, к сожалению, говорит об одном - украинский народ пока ещё есть, а украинской нации ещё нет (надеюсь, что тоже пока).
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Этому зедебилу пора уже знать что такие вопросы сперва выносятся на референдум а то что эта зеленая плесень наголосует все равно будет противоречить Конституции Украины У четвер голосуватимемо за ринок землі до ночі, - глава фракції "СН" Арахамія - Цензор.НЕТ 3390
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если у земли появится собственник то он тебе конституцию засунет узкое место и гавкай сколько хочешь
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я бы так не был однозначен о котором Вы говорите то можно смело говорить что его прикопают быстрее чем он найдет экземпляр Конституции У четвер голосуватимемо за ринок землі до ночі, - глава фракції "СН" Арахамія - Цензор.НЕТ 5292
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ага сейчас, это как АТО за две недели завершить
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Нужно срочно голосовать!!!! Т.к попадем в дефолт!!!
100 млрд дыра в бюджете(данные МинФина!!!!, не Порооотов!!!)
На единном казначеском счете 12 млрд, а Порох сдавал 140 млрд,\
25% не поступление доходов бюджет январе
Вертикальное падение металлургии
15 млрд Зеленский выплатил Коломойскому (Укртрансгаз выплатил Укрнафте!!!)
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падение в металлургии наблюдается во всем мире, это общая проблема.
ну не надо так про миллиарды врать жестко
про не поступление может быть
про выплату Коломойскому ты как то по подробней
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пля, ох и мрази, пипец - специально попробуй насобирать таких мразей - фиг найдёшь:
У четвер голосуватимемо за ринок землі до ночі, - глава фракції "СН" Арахамія - Цензор.НЕТ 1215
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Тю. Чого переживать. 73% вийдуть і скажуть "Владімір, ми так не договарювались". І все. Питання знімуть з голосування. Не піде ж він проти бажань своїх виборців
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Ну, шо панове? Країна "добігає кінця"?
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"На этой неделе мы настроены голосовать за землю ...камертоны для настройки подтянулись
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В принципе после принятия закона о распродаже Украины оптом,10тыс. га в одни руки, олигархи могут и распустить партию СН,так как свою задачу зелёная плесень уже выполнит на 100%.
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Зеленский продолжает путь Порошенко и Януковича. В общем, нынешняя власть - не менее позорная, чем две предыдущих…
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Земля, безусловно, товар, и товар очень ценный. А также и то, что находится на ней и в ней. Нельзя рассматривать закон о рынке земли в отрыве от закона о пользовании недрами. В цивилизованном мире есть масса нормальных, толковых законов о собственности на землю, которые можно взять в пример и адаптировать для Украины, не изобретая велосипед. Но в нашем случае, думаю, получится, как в поговорке:"дай дураку в руки шар хрустальный - он и шар разобьёт, и руки порежет".
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