 У четвер голосуватимемо за ринок землі до ночі, - глава фракції "СН" Арахамія

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"На цьому тижні ми налаштовані голосувати за землю... Скільки це займе часу, ніхто не знає. Але ми в четвер почнемо, голосуватимемо до перемоги. У мене є прогнози, що десь о 3-4 годині ранку ми в четвер закінчимо", - сказав він.

На думку голови фракції, ухвалити закон про землю за один день депутати точно не встигнуть.

"Пізніше у п'ятницю короткий день: година запитань до уряду і пів дня, а потім будемо розглядати на наступній сесії", - сказав Арахамія.

"Ми називаємо це "земельна ніч"", - додав він, коментуючи заплановане на четвер голосування.

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