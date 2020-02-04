 Епідемія, але не пандемія, - ВООЗ про коронавірус

Про це заявила директор Департаменту пандемічних та ендемічних захворювань Всесвітньої організація охорони здоров'я Сільві Бріан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

"В даний час ситуація не є пандемією", - підкреслила вона.

Про випадки захворювання повідомили понад два десятки країн з різних регіонів, за винятком Африки і Латинської Америки.

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Бріан також високо оцінила реакцію китайської влади на спалах коронавірусу, висловивши сподівання, що світ зможе його позбутися. Вона також наголосила на важливості подолання необґрунтованих чуток щодо ситуації.

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Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.