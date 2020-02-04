 Епідемія, але не пандемія, - ВООЗ про коронавірус

Про це заявила директор Департаменту пандемічних та ендемічних захворювань Всесвітньої організація охорони здоров'я Сільві Бріан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.
"В даний час ситуація не є пандемією", - підкреслила вона.
Про випадки захворювання повідомили понад два десятки країн з різних регіонів, за винятком Африки і Латинської Америки.
Бріан також високо оцінила реакцію китайської влади на спалах коронавірусу, висловивши сподівання, що світ зможе його позбутися. Вона також наголосила на важливості подолання необґрунтованих чуток щодо ситуації.
Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.
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Через два дня карантина выяснилось, что без китайских продуктов на Дальнем Востоке банально нечего жрать:
«Российские власти приняли решение открыть пункты пропуска в Приморье для грузовиков с продуктами из Китая.
Овощи и фрукты из Китая помогут преодолеть дефицит
До этого в докладах угроза на мировом уровне оценивалась как "умеренная". Однако в ВОЗ указали на то, что в предыдущих версиях была допущена ошибка, а теперь ее исправили.
"В формулировке была допущена ошибка, мы ее исправили", - сказала представитель организации Фадела ****.
Они прямо к жизни возвращают своими заявлениями.
Заява Всесвітньої організації охорони здоров'я, «підхоплена владою ряду держав», спровокувала паніку. Це призвело до «розбазарювання коштів з державних бюджетів»[18]. Через цю паніку найбільші фармацевтичні компанії реалізували різним державам, зокрема Україні, великі запаси дорогих лікарських препаратів, зокрема інгібітора нейрамінідази Таміфлю, у яких закінчувався термін придатності.
Однак ВООЗ дала ґрунтовну відповідь на цю критику[19][20]. Було, зокрема, сказано, що «характеризувати пандемію як "неіснуючу" - це ігнорувати останні події і наукові дані та тривіально відноситися до смерті більш ніж 14 000 чоловік,
Coronavirus
Fatality rate: 2.1%
20,677
427 смертей
H1N1
Fatality rate: 17.40%
1,632,258
284,500
Мапа поширення грипу H1N1 та смертей від нього у 2009 році
Пандемія «свинячого» грипу A/H1N1 у 2009 році[1](офіційна назва, що використовує ВООЗ для означення - «грип А(H1N1) - пандемічний»; також - «мексиканка», «мексиканський грип», «мексиканський свинячий грип», «свинячий грип», «північноамериканський грип») - пандемія нового штаму вірусу грипу в березні і квітні 2009 року, під час якої було інфіковано багато людей у Мехіко, інших регіонах Мексики і в деяких частинах США. Численні випадки захворювання були також в подальшому зафіксовані в багатьох інших країна
Sars
Fatality rate: 9.6%
8,437
813
MERS
Fatality rate: 34.4%
2,494
858
Не сильно доверяйте официальным китайским источникам и вот почему.Просматривая альтернативные китайские СМИ такие как сайт ntdtv.com выяснилось следующие-многие случаи заболевания просто не регистрируются.На весь Ухань во все больницы выделяется в день всего 2000 наборов тестирования на коронавирус(вот откуда прирост больных 2000-2200 в день, это практически рознарядка). Без положительного теста на стационар не принимают и диагноз не подтверждают и отправляют домой. На амбулаторном лечении больных в статистику не включают. Как сообщила одна из руководителей общин,а их в Ухане более 800, у неё в общине каждый день умирает несколько человек..
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Workers prepare beds at a Wuhan exhibition center converted into a makeshift hospital for coronavirus cases on February 4.
Stringer/AFP/Getty Images