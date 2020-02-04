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Все про:ВР (5711) патент (3) торгова марка (5) троль (23)

 Рада прийняла за основу законопроєкт про боротьбу з "патентним тролінгом"

Народні депутати 350 голосами підтримали законопроєкт №2258.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №2258 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентним тролінгом".

За проголосували 350 народних депутатів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Досягли дна": ухвалена ВР "патентна" поправка використовується ФДМ для кришування приватних електронних майданчиків, які викачують у платників податків мільйони гривень, - Загребельська

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173759
 
 
 Топ коментарі
 
зачєм?? і какая разніца-патентним чи латентним?
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Юрій Каракай

Ви здивуєтесь, але 300 депутатів - це дешевше не для держави, а для олігархів, які їх утримують.
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ББК торт похож на Киевский как ты на умного человека! Рада приняла за основу законопроект о борьбе с "патентным троллингом" - Цензор.НЕТ 2250 А вот у Рошена вся кондитерка вкусная Рада приняла за основу законопроект о борьбе с "патентным троллингом" - Цензор.НЕТ 5039
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А перед голосуванням читали цей законопроект?
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зачєм?? і какая разніца-патентним чи латентним?
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закон о кошеризации членов и членкынь слуг народа и прочих рабиновичей...
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членкіні.ей, бєгітє всє скорєй! вєдь я пою кошєрний блюююз..
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Юрій Каракай

Ви здивуєтесь, але 300 депутатів - це дешевше не для держави, а для олігархів, які їх утримують.
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Сегодня был в харьковском Ашане.Торт "Киевский" от фабрики ББК 850 грамм 210 гривен,Пецин "Рошен" 450 грамм 190 гривен.Видать дали кучерявому пинка в патентном споре за название "киевский".И правильно сделали.Ленточку красную кучерявому можно бесплатно подарить,лижь бы он на ней повесился.или удавился.
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Харьковский ,,Киевский" в советское время был вкуснее ,да и зараз.
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Якщо ти такий знатна київського торту, то тобі запитання: хто ще випускав при СРСР київський торт?
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В Харькове местная бисквитка выпускала, стопудово.И без воплей,соплей,и разного срача.Так это еще не все.Пецюня с харьковским "Хладиком" судится,за лист каштана на обертке мороженого.Ну,идиооот.В Харькове с покон веков это мороженое так оформляли,и оформлять будут.
А Пеце-отсос петрович.
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ББК торт похож на Киевский как ты на умного человека! А вот у Рошена вся кондитерка вкусная Рада приняла за основу законопроект о борьбе с "патентным троллингом" - Цензор.НЕТ 5039
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А Владимир Пономаренко 2f5552a6 похож на Таньку Чорновол.Ума столькооо.Прет со фсех шелей.Только вот запашок нэ очень.
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Вся кондитерка соевая, а дорогущая будто с шоколада.
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А якість та склад цього торту? Завжди справжній київський торт був лише Карла Маркса, а потім Рошен. ББК ніколи не робив цей торт.
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Я Киевский торт в исполнении Харьковской кондитерской фабрики покупал в Харькове с середины 80х.А корвалол и того раньше!
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У Києві нічого такого не було, тобто у вас підробка.
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У КиєвІ пІдробка?Вірю!ХКФ -стократ лучче спокон віку!
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Усі торти, які возили у подарунок при СРСР були лише Карла Маркса, тепер Рошен. А те, що ви робили у Харкові не робить цей торт київським.
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Хасан.Изделия харьковской бисквитной фабрики,еще со времен союза,шли на урааа.А сейчас и на экспорт.Так,что не надо ля-ля.Просто зайди на сайт ХБФ.А харьковское мороженое пломбир 19 от Хладик ни с чем не сравнится.То ж Пецюня и бесится,и на "Хладик" в суд подал за лист каштана на обертке.Что бы он ***** удавился.
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Артёмка, ну и зачем ты это ел?! Рада прийняла за основу законопроєкт про боротьбу з "патентним тролінгом" - Цензор.НЕТ 7484 Зебилом ведь стал... Рада прийняла за основу законопроєкт про боротьбу з "патентним тролінгом" - Цензор.НЕТ 3861
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Ирма Марковна.Это спевдоним Танечки Чорновол?Судя по уму,и его содержанию,так и есть.
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Ну ты мне и польстил, Глазков! Шоб я так через заборы с колючкой сигала! Рада прийняла за основу законопроєкт про боротьбу з "патентним тролінгом" - Цензор.НЕТ 128
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очередной продавец собак !!!!!!! Ноу хау по 2 платежкам........
"Чтобы вся большая инфраструктура работала... Есть расходы, которые являются условно постоянными, их все время нужно вкладывать, даже если ты не потребляешь", - сказал Оржель. ..... ИДИОТИЗМ
Видео с заявлением Алексея Оржеля опубликовано на YouTube:https://youtu.be/12FpEstpn5A
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Борцов с чёрными лесорубами Зеленский послал нах:
https://www.youtube.com/watch?v=Y9A73yr7Bno
Выборы окончены - пора рубить бабло.
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Скоро вже нічого буде рубати. Деревину закуповуватимуть в Ізраїлі.
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