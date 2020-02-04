 Рада прийняла за основу законопроєкт про боротьбу з "патентним тролінгом"

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №2258 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентним тролінгом".
За проголосували 350 народних депутатів.
Юрій Каракай
Ви здивуєтесь, але 300 депутатів - це дешевше не для держави, а для олігархів, які їх утримують.
А Пеце-отсос петрович.
"Чтобы вся большая инфраструктура работала... Есть расходы, которые являются условно постоянными, их все время нужно вкладывать, даже если ты не потребляешь", - сказал Оржель. ..... ИДИОТИЗМ
Видео с заявлением Алексея Оржеля опубликовано на YouTube:https://youtu.be/12FpEstpn5A
https://www.youtube.com/watch?v=Y9A73yr7Bno
Выборы окончены - пора рубить бабло.