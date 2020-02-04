 Рада прийняла за основу законопроєкт про боротьбу з "патентним тролінгом"

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №2258 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентним тролінгом".

За проголосували 350 народних депутатів.

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