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Все про:США (6035) Північний потік (441)

 США готують нові санкції проти "Північного потоку-2", - німецькі ЗМІ

У разі, якщо Росія спробує добудувати трубопровід "Північний потік-2", за яким газ до Німеччини планували постачати в обхід України, США можуть ввести нові санкції проти цього проєкту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє німецьке видання Handelsblatt, посилаючись на власні джерела.

"Якщо Росія спробує добудувати трубопровід у Балтійському морі, то Палата представників і Сенат будуть готові випустити новий санкційний закон", - повідомили джерела видання в дипломатичних колах США.

Зазначається, що нові санкції можуть стосуватися не тільки компаній-підрядників проєкту, а й інвесторів "Північного потоку-2". Серед них - найбільші європейські енергетичні компанії. При цьому, за даними Handelsblatt, прийняти новий закон про санкції проти російського трубопроводу США готові в стислі терміни - в лютому чи березні.

Читайте також: Це неприйнятно, - глава МЗС Австрії Шалленберг про санкції проти "Північного потоку-2"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173757
 
   
 Топ коментарі
 
Борцов с чёрными лесорубами Зеленский послал нах:
https://www.youtube.com/watch?v=Y9A73yr7Bno
Выборы окончены - пора рубить бабло.
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Борцов с чёрными лесорубами Зеленский послал нах:
https://www.youtube.com/watch?v=Y9A73yr7Bno
Выборы окончены - пора рубить бабло.
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тебе самому не противно говорить по-русски в Молдове?
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Купи машину и сдай на металлолом. И можешь валить домой.
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It's not true. The official name of my country is the United States of America of the USA or the US.
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пытаются сохранить лицо...объявите Украину основным союзником вне НАТО и будет вам плюс в карму...
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Надо быть объективным. В Украине к власти пришли совки и малоросы. О каком союзнике ты говоришь? В Польше "поляк еден". Там нет коммунистов и прочих онанистов во власти. Поэтому и живут лучше и в ЕС и НАТО. США на Украину смотрят, как украинцы на Зимбабве и не случайно. Ты должен это понять. И виноваты в этом исключительно избиратели. Их участь такова, что выбирают слугу, а получают недоразвитого хозяина.
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вот именно,объективным...у франеков туча украинофобов и совкодрочеров.
самсунги думаешь всем составом топили за штаты?
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у юзиків совкодрочери були в 90-х-зараз може 2,5 збишека знайдеться,та й то бувший партєйний директор
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Ты смешной. Для этого нужно что бы ВР хотя бы приняла обращение к США, и оманский ишак хоть что то промычал по этому поводу. А пока оно что то вяло блеет про мир с пуйлом, а Слуги Уродов педафилят про табу и собак, нах наша прекрасная Украина кому то обосралась!
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то ты смешной,заява лежит ещё со времён петрухи...
пробей для себя...хотя нах оно тебе?цёмай портрет бубочки перед сном.
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Кто пытается сохранить лицо ?))) США вводят санкции, чтобы вытеснить Газпром с европейского рынка ради поставок в Европу своего сжиженного газа, а не потому, что РФ забрала Крым или финансирует сепаратистов Донецка-Луганска. Это газовые разборки между США и ЕС.
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Конечно виднее.))) После газового договора между Украиной и РФ по транзиту, Украина в данном случае вообще не причём к санкциям США. То чего хотели США и ЕС, они добились, Украина подписала новый договор с РФ. Теперь США вытесняет Газпром с рынка ЕС для своего газа. Но вы конечно можете фантазировать на тему того, что санкции США против северного потока, направлены из-за ситуации в Украине 2014-2020, а не потому, что США хочет поставлять свой газ в Европу.
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все првильно роблять Штати,ще би якось вас кацапів з Молдови витіснити,щоб ще звідтам нам не смерділо,взагалі би була ідилія
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Zyzeny gaz ne tolko amerikansy vezut v Evropu.Katar sami bolsoj postavcyk,okolo 15 stran prodajut v Evropu zyzeny gaz
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США мировой лидер по добыче газа и нефти. И теперь США хотят вытеснить РФ с рынка ЕС. Проблема в том, что у США пока не хватает флота для стабильных поставок газа в ЕС. И поэтому они накладывают санкции, чтобы выиграть время. Через 1 год - 2 года, США будет главным поставщиком газа в Евросоюз и Европу. Это неизбежно. США дожмёт Газпром и Германию.
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если даже и так, то это же очень хорошо...Не?
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Это хорошо с той точки зрения, что РФ не сможет шантажировать соседние государства и ЕС прекращением поставок своего российского газа через Газпром. Но американский газ будет стоить дороже. Впрочем разница в цене это как раз тот случай, когда государство будет платить за безопасность, как поставок, так и предотвращения шантажа со стороны Москвы.
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де там кацапський трубовкладчик на глибину 2 мери?
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Твой любимец оманский мародер будет топить за дружбу с засРашкой и выборы в октябре на бамбасе, а за него работу делает кто угодно только не он сам! Потерпевшее чмо.
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А давайте проведём референдум о присоединении к США, или, на худой конец, объявим им войну и сразу сдадимся!Они и так решают за нас наши проблемы. И своих идиотов можно будет снять с обеспечения. Пусть шуруют в Мексику сниматься в местном "мыле". Амигос это любят!
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Опять Штаты ху*лофобией занимаются. США готують нові санкції проти "Північного потоку-2", - німецькі ЗМІ - Цензор.НЕТ 2610
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ага, поставят стекло между путинской задницей и немецким язьіком. которьій ее лижет, и будут с попкорном наблюдать над мучениями.
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Из РФ заявляли что будут сами достраивать. Так что непонятно смогут ли санкции остановить проект. Планируют на первый квартал 2021 года.
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Не надо забывать, что в СП2 половину финансируют европейские компании Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall.
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Пиндосы - молодца. Показали как дела делаются - подождали, пока швейцарцы выполнили 90% работ, т.е. помогли Злобному Карлику утопить в Балтийском море бакинских лярдов с десяточек, а потом те же швейцарцы взяли и снялись с якоря. Может Злобный Карлик и достроит «Северный Поток-2», но швейцарского качества уже не получится. А значит у Балтики появится шанс стать «газированным» морем.
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Ну а между тем Кива твердой рукой пишет письма Жириновскому. Тот, по идее, должен быть польщен. В таком возрасте даже такое внимание должно льстить.
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КАК ЭТО БУДЕТ ДО ЖОПЫ ЕСЛИ ЕВРОПЕ ДАННЫЙ ГАЗ ОЧЕНЬ НУЖЕН
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