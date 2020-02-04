 США готують нові санкції проти "Північного потоку-2", - німецькі ЗМІ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє німецьке видання Handelsblatt, посилаючись на власні джерела.
"Якщо Росія спробує добудувати трубопровід у Балтійському морі, то Палата представників і Сенат будуть готові випустити новий санкційний закон", - повідомили джерела видання в дипломатичних колах США.
Зазначається, що нові санкції можуть стосуватися не тільки компаній-підрядників проєкту, а й інвесторів "Північного потоку-2". Серед них - найбільші європейські енергетичні компанії. При цьому, за даними Handelsblatt, прийняти новий закон про санкції проти російського трубопроводу США готові в стислі терміни - в лютому чи березні.
https://www.youtube.com/watch?v=Y9A73yr7Bno
Выборы окончены - пора рубить бабло.
God bless America.
https://www.youtube.com/watch?v=yH61hFsma24
https://en.wikipedia.org/wiki/God_Bless_the_U.S.A.
Хватит?
самсунги думаешь всем составом топили за штаты?
пробей для себя...хотя нах оно тебе?цёмай портрет бубочки перед сном.