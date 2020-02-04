 Утримання під вартою можна буде оскаржити в суді, - Рада підтримала проєкт закону в першому читанні

"За" проголосував 361 народний депутат. Про це повідомляє із зали засідань парламенту кореспондент Цензор.НЕТ.

Законопроєкт передбачає внесення змін до закону "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення виконання рішення Конституційного Суду України стосовно оскарження ухвали суду про продовження строку тримання під вартою".

Згідно з проєктом закону, на рішення суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою можна буде подати апеляцію.

Також адвокати зможуть оскаржити рішення про продовження терміну утримання під вартою на час розгляду справи в суді.

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Крім цього, суддя апеляційної інстанції, який брав участь у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, зможе брати участь у цьому ж провадженні в суді апеляційної інстанції.