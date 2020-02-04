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 Політика України
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Все про:ВР (5711) законопроект (923) запобіжний захід (85)

 Утримання під вартою можна буде оскаржити в суді, - Рада підтримала проєкт закону в першому читанні

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №2315. Він передбачає, що рішення суду про відправку під варту, прийняте під час розгляду справи в суді, можна буде оскаржити в апеляції.

"За" проголосував 361 народний депутат. Про це повідомляє із зали засідань парламенту кореспондент Цензор.НЕТ.

Законопроєкт передбачає внесення змін до закону "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення виконання рішення Конституційного Суду України стосовно оскарження ухвали суду про продовження строку тримання під вартою".

Згідно з проєктом закону, на рішення суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою можна буде подати апеляцію.

Також адвокати зможуть оскаржити рішення про продовження терміну утримання під вартою на час розгляду справи в суді.

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Крім цього, суддя апеляційної інстанції, який брав участь у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, зможе брати участь у цьому ж провадженні в суді апеляційної інстанції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173754
 
 
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Борцов с чёрными лесорубами Зеленский послал нах:
https://www.youtube.com/watch?v=Y9A73yr7Bno

Выборы окончены - пора рубить бабло.
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Подробно об судейской системе в Украине.
Зе-мрази горите в аду!
https://youtu.be/UbKD7fNYTgc
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Я так понял судья который вынес решение по мере пресечения может теперь и апеляцмю рассматривать. Сам своё решение апелировать сможет!

Содержание под стражей можно будет обжаловать в суде, - Рада поддержала проект закона в первом чтении - Цензор.НЕТ 4205
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тобто первый суд можна признать не кошерным...
наказание где?
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Єдине що варте уваги - Помимо этого, судья апелляционной инстанции, который принимал участие в уголовном производстве в ходе досудебного расследования, сможет участвовать в этом же производстве в суде апелляционной инстанции.
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Как будет проходить эта "апелляция" прямо сегодня видно на примере "дела Шеремета". Зато парашное кодло, рыгов и прочих ублюдков сажать не будут вообще, а если и посадят чуток, то тут же обменяют на лугандонского бомбилу. Содержание под стражей можно будет обжаловать в суде, - Рада поддержала проект закона в первом чтении - Цензор.НЕТ 2500
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Когда вы пи#арасы примете закон запрещающий судам выпускать коррупционеров под залог?
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Если взять во внимание сколько времени длится процесс от задержания до суда то простому человеку для защиты своей невиновности придется ожидать решение суда пожизненно.
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Зараз всі закони направлені на те,щоб не сидіти...Відкупитись,уникнути,відмитись,оскаржити - все аби не сидіти...Таке враження,що судочинна і правоохоронна системи включили реверс і працюють в протилежному напрямку - напрямку захисту злочинців...
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