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 Прикріплена до машини граната вибухнула в Дніпрі

Вибух стався, коли водій завів двигун. Ніхто не постраждав, поліція розслідує замах на вбивство.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"4 лютого близько 11:00 у поліцію надійшло повідомлення від власника автомобіля про те, що на проспекті Пушкіна м.Дніпро стався вибух автомобіля "Хюндай"", - сказано в повідомленні.

"Сів у машину, завів. І тільки він трохи від'їхав - відразу рвонуло! Вибух дуже великий був! Сильний! І відразу дим, чорний великий дим! Я злякалася і втекла додому", - розповіла свідок події журналістам ТСН.

Прикріплена до машини граната вибухнула в Дніпрі 01

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Власник авто - підприємець з Одещини, який займається будівельними роботами. У багатоповерхівці, біля якої стався вибух, він знімає житло. Сам потерпілий зараз заявляє, що ні з ким конфліктів не мав.

"Дали попередній висновок, що вибухнула граната РГД-5. Водій співпрацює зі слідством. Однак не уявляє, з чим може бути пов'язаний цей інцидент. Будемо розглядати всі можливі версії, починаючи від роду діяльності особи водія та його можливих мотивів", - прокоментувала прессекретарка ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області Анна Старчевська.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173749
 
 
 Топ коментарі
 
Антоненко, Кузьменко и Дугарь. Дело раскрыто, передайте там Авакову
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в 11.00 могло б и по прохожим осколками резануть...
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Добре, що у фвґврантів справи про вбивство Шеремета є алібі - судове засідання і свідки - в тому числі судді і прокурори.
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печерский суд присудит, что на самом деле они были в Одессе...
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Антоненко, Кузьменко и Дугарь. Дело раскрыто, передайте там Авакову
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в 11.00 могло б и по прохожим осколками резануть...
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"я испугалась и убежала домой"
видимо нэ члэнкыня слуг народа...там все безбашенные,почти киборгги...
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Может такое себе «предупреждение»=>.даже если у «предпринимателя из Одесской обл.» не было конфликтов, то возможно(!!!) хотят «крышевать» от дальнейших «взрывов».......
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комусь не сподобався , а може правду не хоче казати
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Зарплату работникам выдавал вовремя, работал по "белому"?
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