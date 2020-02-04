 Порошенко - послу Франції: Важливо зберегти санкції проти Росії

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Петро Порошенко подякував Франції за багаторічну підтримку України як на шляху необхідних реформ та європейської інтеграції, так і у відновленні суверенітету і територіальної цілісності держави та протидії триваючій російській агресії. Висловлено серйозне занепокоєння через постійні обстріли українських позицій попри домовленість про перемир’я за результатами грудневого Паризького саміту Норманської четвірки", - говориться в повідомленні.

Лідер "Європейської Солідарності" підкреслив важливість збереження санкцій проти Росії до повного виконання нею своїх зобов’язань у рамках Мінських домовленостей та повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, включно з Кримом.

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Порошенко також наголосив на необхідності розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі. "Допоки Росія не змінить своєї поведінки, будь-які розмови про повернення до "business as usual" з Москвою є передчасними і загрозливими", – заявив п’ятий Президент України.

Співрозмовники докладно обговорили прогрес України на шляху європейської інтеграції. Підкреслено необхідність інклюзивного підходу у процесі вироблення українського законодавства, який забезпечував би належну участь опозиції, громадянського суспільства та міжнародних партнерів.

Під час зустрічі було висловлено занепокоєння тривожними тенденціями, що вказують на наміри інструменталізувати правосуддя в Україні проти політичних опонентів та обмежити свободу слова під приводом протидії дезінформації.