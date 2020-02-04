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 Політика України
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Все про:Росія (15441) санкції (2479) Франція (830) Європейська Солідарність (239) Понсен (14)

 Порошенко - послу Франції: Важливо зберегти санкції проти Росії

П’ятий Президент України, лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Французької Республіки в Україні Етьєном де Понсеном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Петро Порошенко подякував Франції за багаторічну підтримку України як на шляху необхідних реформ та європейської інтеграції, так і у відновленні суверенітету і територіальної цілісності держави та протидії триваючій російській агресії. Висловлено серйозне занепокоєння через постійні обстріли українських позицій попри домовленість про перемир’я за результатами грудневого Паризького саміту Норманської четвірки", - говориться в повідомленні.

Лідер "Європейської Солідарності" підкреслив важливість збереження санкцій проти Росії до повного виконання нею своїх зобов’язань у рамках Мінських домовленостей та повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, включно з Кримом.

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Порошенко також наголосив на необхідності розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі. "Допоки Росія не змінить своєї поведінки, будь-які розмови про повернення до "business as usual" з Москвою є передчасними і загрозливими", – заявив п’ятий Президент України.

Співрозмовники докладно обговорили прогрес України на шляху європейської інтеграції. Підкреслено необхідність інклюзивного підходу у процесі вироблення українського законодавства, який забезпечував би належну участь опозиції, громадянського суспільства та міжнародних партнерів.

Під час зустрічі було висловлено занепокоєння тривожними тенденціями, що вказують на наміри інструменталізувати правосуддя в Україні проти політичних опонентів та обмежити свободу слова під приводом протидії дезінформації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173747
 
   
 Топ коментарі
 
У-у-у-у-у баррррыга! Снова свои грязные инсинуации против братушек бубочки затевает!
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Платіжку за газ уже намазав небось на хлі?б. Йди запий пляшечкою глоду і спатуньки. Ня
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Зели в кулуарах не оказалось, понюхать спрыгнуло. Поэтому, в ухо треснуть, в следующий раз отгребьот! Порошенко - послу Франции: Важно сохранить санкции против России - Цензор.НЕТ 2955
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Хіба Рязань відключили від гугла, там є перелік санкцій.
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Народ, соєвому баризі, пішов би ти на нари з конфіскацією, прохіндєй.
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Сам вали ЗЕбил сепарок кремлёвский любитель ватных кловунов
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"Собеседники подробно обсудили прогресс Украины на пути европейской интеграции. Подчеркнута необходимость инклюзивного подхода в процессе выработки украинского законодательства, который обеспечивал бы надлежащее участие оппозиции, гражданского общества и международных партнеров"Порошенко - послу Франції: Важливо зберегти санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 1152.Источник: https://censor.net.ua/n3173747
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Міністерство закордонних дєлов П.Рошенка...
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Франция -уже фактически союзник России в войне с Украиной,а этот Мощный Старик все с французами "встречается".
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По кремлёвский кловун не пришёл то Франция была за Украину именно ********* Порошенко...
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Петра переслідують нав'язливі ідеї, ніби він Месія чи Спаситель. А може просто "кришу" шукає. )))
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Вот она причина ?:
"Во время встречи была выражена обеспокоенность тревожными тенденциями, которые указывают на намерения инструментализировать правосудие в Украине против политических оппонентов и ограничить свободу слова под предлогом противодействия дезинформации" .Источник: https://censor.net.ua/n3173747 Жаловался на украинскую власть.Распять хотят его как Иисуса.
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А постійно п'яному баризі сказали, що воно вже не "парезидент"? Порошенко - послу Франції: Важливо зберегти санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 3853
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Посол Франции - Порохатому Барыге: так а с какого ж ты сам торговал с Россией?
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