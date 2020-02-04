 Українці витрачають на продукти 42% доходу, - рейтинг Міністерства сільського господарства США

Дані рейтингу озвучили в Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки", інформує Цензор.НЕТ.
Рейтинг очолюють США, Сінгапур, Велика Британія, Ірландія, Канада, Швейцарія, Австралія і Австрія, населення яких витрачають на їжу менше 10%,
У Німеччині, Нідерландах, Фінляндії, Катарі, Бельгії, Південній Кореї - до 15%.
Україна посідає 93-тє місце цього рейтингу, повідомив співробітник інституції Богдан Духницький. Вона, зокрема, випереджає Уганду (частка витрат на харчування - 44,2%), Казахстан (44,9%), Анголу (48,6%), Бангладеш (53,5%) і Нігерію (59,0%) , яка посідає останнє місце в списку.
При цьому ціла низка ряд країн - Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія, Ізраїль, Уругвай, Кувейт, Китай, Туреччина та інші - характеризується витратами на харчування в діапазоні 16-25%.
У Білорусі, Грузії, Росії, Узбекистані, а також в Йорданії, Індії, Македонії та Парагваї цей показник у межах 30%.
За даними Держстату, в 2018 році одне домогосподарство в Україні витрачало на харчування вдома 3963 грн/місяць.
Принципы скрытого рабства
1. Экономическое принуждение рабов к постоянной работе. Современный раб вынужден работать без остановки до смерти, т.к. средств, заработанных рабом за 1 месяц, хватает, чтобы оплатить жилье за 1 месяц, еду за 1 месяц и проезд за 1 месяц. Поскольку денег хватает у современного раба всегда только на 1 месяц, современный раб вынужден работать всю жизнь до смерти. Пенсия также является большой фикцией, т.к. раб-пенсионер отдает всю пенсию за жилье и еду, и у раба-пенсионера не остается свободных денег.
2. Вторым механизмом скрытого принуждения рабов к работе является создание искусственного спроса на псевдонужные товары, которые навязываются рабу с помощью тв-рекламы, пиара, расположения товаров на определенных местах магазина. Современный раб вовлечен в бесконечную гонку за «новинками», а для этого вынужден постоянно работать.
3.Третьим скрытым механизмом экономического принуждения современных рабов является кредитная система, с «помощью» которой современные рабы все больше и больше втягиваются в кредитную кабалу, через механизм «ссудного процента».
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4. Четвертым механизмом заставить современных рабов работать на скрытого рабовладельца является миф о государстве. Современный раб считает, что работает на государство, но на самом деле раб работает на псевдогосударство, т.к. деньги раба поступают в карман рабовладельцев, а понятие государства используется, чтобы затуманить мозги рабов, чтобы рабы не задавали лишних вопросов типа: почему рабы работают всю жизнь и остаются всегда бедными? И почему рабы не имеют доли прибыли? И кому конкретно перечисляются деньги, выплаченные рабами в виде налогов?
5. Пятым механизмом скрытого принуждения рабов является механизм инфляции. Рост цен при отсутствии роста зарплаты раба, обеспечивает скрытое незаметное ограбление рабов. Таким образом, современный раб нищает все больше и больше.
6. Шестым скрытым механизмом заставить раба бесплатно работать: лишить раба средств на переезд и покупку недвижимости в другом городе или другой стране. Этот механизм вынуждает современных рабов работать на одном градообразующем предприятии и «терпеть» кабальные условия, т.к. других условий у рабов просто нет и убежать рабам не на что и некуда.
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7. Седьмым механизмом, заставляющим раба бесплатно работать, является сокрытие информации о реальной стоимости труда раба, реальной стоимости товара, который произвел раб. И доли зарплаты раба, которую забирает рабовладелец через механизм бухгалтерского начисления, пользуясь незнанием рабов и отсутствием контроля рабов над прибавочной стоимостью, которую рабовладелец забирает себе.
8. Восьмым механизмом для того, чтобы современные рабы не требовали своей доли прибыли, не требовали отдать заработанное их отцами, дедами, прадедами, прапрадедами и т.д., является умалчивание фактов разграбления по карманам рабовладельцев ресурсов, которые были созданы многочисленными поколениями рабов на протяжении тысячелетней истории.
9. Чтобы рабы даже не задумывались о том, что можно жить иначе, их загнали в густо населенные места - города, лишив их возможности жить на земле и обеспечивать себя самим. Им стали навязывать и укоренять в них ложные образы (много денег, мода, шопинг, крутые тачки, айфоны, айпады и т.д.), прививать им ложные ценности и уводить их от истины.
http://uainfo.org/blognew
s/1525255313-devyat-printsipov-skrytogo-rabstva.html
Словак крім податків ще сплачує обоязкове страхування: 3% від безробіття, 4,5 - медичне та 6,5 пенсійне, загалом 14% від зарплати. Введіть у нас обовязкове страхування по цим позиціям і % що витрачають на їжу зменшиться і ми опинимося на 50 чи 60 місці. Але при цьому люди ні їсти менше не стануть ні витрачати на їжу менше грошей!
А якщо привести ціни на транспортні послуги ло средньоєвропейського (іспано-втвлійського) рівня (поїзд 2клас 1євро /10км, мсячний проїзний у місті 60 євро), то на їжу витрачатимуть ще меншу частку зарплати.
Якісь дибіли,чесне слово!
О каком проезде Вы пишете!
в Словакии все имеют свой транспорт , а топливо 1,1-1,2 евро
Но вы НЕУЧИТЫВАЕТЕ - в Словакии практически НЕТ ПРОБОК и расстояния в городах гораздо короче , т к города небольшие