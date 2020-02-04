 Українці витрачають на продукти 42% доходу, - рейтинг Міністерства сільського господарства США

Дані рейтингу озвучили в Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки", інформує Цензор.НЕТ.

Рейтинг очолюють США, Сінгапур, Велика Британія, Ірландія, Канада, Швейцарія, Австралія і Австрія, населення яких витрачають на їжу менше 10%,

У Німеччині, Нідерландах, Фінляндії, Катарі, Бельгії, Південній Кореї - до 15%.

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Україна посідає 93-тє місце цього рейтингу, повідомив співробітник інституції Богдан Духницький. Вона, зокрема, випереджає Уганду (частка витрат на харчування - 44,2%), Казахстан (44,9%), Анголу (48,6%), Бангладеш (53,5%) і Нігерію (59,0%) , яка посідає останнє місце в списку.

При цьому ціла низка ряд країн - Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія, Ізраїль, Уругвай, Кувейт, Китай, Туреччина та інші - характеризується витратами на харчування в діапазоні 16-25%.

У Білорусі, Грузії, Росії, Узбекистані, а також в Йорданії, Індії, Македонії та Парагваї цей показник у межах 30%.

За даними Держстату, в 2018 році одне домогосподарство в Україні витрачало на харчування вдома 3963 грн/місяць.