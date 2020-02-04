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 Суспільство
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Все про:спирт (155) Верланов Сергій (40)

 Верланов про результати боротьби з тіньовим ринком спирту: Буде більше

Державна податкова служба посилює контроль за виробництвом та обігом лікеро-горілчаної продукції у межах боротьби з тіньовим ринком спирту.

Так, у рамках заходів із детінізації галузі протягом 4 кварталу 2019 року значно збільшилися обсяги реалізації спирту на внутрішньому ринку. Якщо у жовтні минулого року цей показник становив лише 70,5% до відповідного періоду 2018 року, у листопаді – вже 98,5%, то у грудні – аж 117,9%.

Про це інформує ДПС України, передає УНН.

Верланов про результати боротьби з тіньовим ринком спирту: Буде більше 01

За інформацією податкової служби, завдяки проведеним ефективним заходам збільшилися і надходження акцизного податку зі спирту. Так, за 4 квартал 2019 року надходження акцизного податку зі спирту сягнули 45,1 млн грн, що на 575,3 тис грн, або на 1,3%, більше, ніж за аналогічний період 2018. Через це визначений Мінфіном індикативний показник податківці виконали на 116,5%, а бюджет отримав додаткових 6,4 млн грн.

А вже за результатами січня держбюджет отримав 12,9 млн грн акцизного податку зі спирту. Це на 6,5%, або на 788 тис грн, більше, ніж за аналогічний період 2019 року. Таким чином, у минулому місяці індикативний показник, визначений Міністерством фінансів, було виконано податківцями на 103,8%, внаслідок чого держава отримала додаткові 474,6 тис грн.

"Податкова вже має конкретні результати у боротьбі з тіньовим ринком спирту, одержані за допомогою аналітичної роботи та моніторингу учасників. І це лише початок. Буде більше, адже ця тема дуже актуальна. Це стосується усіх нас, адже ті, хто торгують контрафактом, не тільки обкрадають бюджет, а й нехтують нашим з вами здоров’ям", - заявив голова ДПС Сергій Верланов та закликав повідомляти правоохоронні органи про виявлені правопорушення.

Крім того, за словами Сергія Верланова, податкова служба продовжує вдосконалювати електронний сервіс "Пошук акцизної марки", який нещодавно стартував за сприяння Міністерства фінансів.

Також триває робота над новим сервісом, за допомогою якого безпосередньо на веб-порталі податкової споживач зможе повідомляти податківців про відсутність марки акцизного податку у реєстрі для вжиття останніми відповідних заходів реагування, передбачених законодавством.

"Відтепер за допомогою нашого нового сервісу кожен українець зможе миттєво перевірити легальність походження алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а відтак - здійснювати громадський контроль за обігом підакцизної продукції", - заявив голова ДПС Сергій Верланов. Ознайомитися з роботою сервісу можна за посиланням.

"Наступний крок – запровадження електронної акцизної марки, що дозволить підняти контроль над обігом підакцизних товарів на новий рівень і суттєво покращити показники сплати податків", - зауважив Сергій Верланов, підкресливши, що детінізація ринку підакцизних товарів – один з головних викликів для податкової служби.

Додамо, що за підсумками 2019 року податкова у межах боротьби з незаконним обігом підакцизних товарів стягнула до бюджету 290,5 млн грн – на 92,9 млн грн більше, ніж у 2018.

Нагадаємо, раніше голова ДПС Сергій Верланов повідомив, що надходження до бюджету від "алкогольного" акцизу склали 100% від запланованих.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173741
 
 
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Щось у них на діаграмах та графіках все росте, а доходи держбюджету падають. Парадокс.
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Прибыль Верланов про результати боротьби з тіньовим ринком спирту: Буде більше - Цензор.НЕТ 3443,даже на месячную зар.плату вшивинькому министру не хватит.
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Подскажите зебилам: зимой холодно и люди больше пьют. Это не кокс, который от сезона не зависит. Верланов о результатах борьбы с теневым рынком спирта: Будет больше - Цензор.НЕТ 8505
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"Это не кокс, который от сезона не зависит." - вот сразу видно, человек в курсе.
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Глядя на зебилов только идиот не в курсе. Верланов про результати боротьби з тіньовим ринком спирту: Буде більше - Цензор.НЕТ 4289
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Я такой кацапчик как ты "украинец". Напиши, кто такой Путин.
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Теплая зима, стекломой не покупают, пришлось технический спирт пускать на водку.
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