 "Батьки можуть назвати дитину Z148, і це нормально", - глава Мін'юсту Малюська

Про це міністр юстиції Денис Малюська сказав в інтерв'ю газеті "Сегодня", інформує Цензор.НЕТ.

"Офіційна позиція така: обмежень на присвоєння імені не існує. Яке ім'я подобається батькам, так вони можуть і називати дитину. На місцях органи реєстрації можуть відмовляти від того, що вони вважають нерозумним і неправильним. Але не органам реєстрації вирішувати, яким буде ім'я", - сказав міністр.

Глава Мін'юсту підкреслив, що батьки, відповідно до закону, мають право вибрати для дитини будь-яке ім'я.

"Моя особиста думка: якщо батьки хочуть назвати дитину Z148, то мають на це право, і це нормально. ... Я підозрюю, що в органах реєстрації можуть сказати, що Z148 - не ім'я. Але що таке ім'я - визначення немає", - пояснив він.

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Обмеження, за словами міністра, можуть виникнути тільки в суміжних сферах і процедурах. Наприклад, під час заповнення паспорта, де є неприйнятні цифри або іноземні літери.

"Батькам дітей можу сказати: сміливо вимагайте реєстрації того імені, яке обрали ви. Але потрібно пам'ятати про всі можливі неюридичні наслідки", - підсумував Малюська.