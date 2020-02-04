 "Батьки можуть назвати дитину Z148, і це нормально", - глава Мін'юсту Малюська

Про це міністр юстиції Денис Малюська сказав в інтерв'ю газеті "Сегодня", інформує Цензор.НЕТ.
"Офіційна позиція така: обмежень на присвоєння імені не існує. Яке ім'я подобається батькам, так вони можуть і називати дитину. На місцях органи реєстрації можуть відмовляти від того, що вони вважають нерозумним і неправильним. Але не органам реєстрації вирішувати, яким буде ім'я", - сказав міністр.
Глава Мін'юсту підкреслив, що батьки, відповідно до закону, мають право вибрати для дитини будь-яке ім'я.
"Моя особиста думка: якщо батьки хочуть назвати дитину Z148, то мають на це право, і це нормально. ... Я підозрюю, що в органах реєстрації можуть сказати, що Z148 - не ім'я. Але що таке ім'я - визначення немає", - пояснив він.
Обмеження, за словами міністра, можуть виникнути тільки в суміжних сферах і процедурах. Наприклад, під час заповнення паспорта, де є неприйнятні цифри або іноземні літери.
"Батькам дітей можу сказати: сміливо вимагайте реєстрації того імені, яке обрали ви. Але потрібно пам'ятати про всі можливі неюридичні наслідки", - підсумував Малюська.
Имена дает нам небо
Высь лазурная, светлая, чистая
От чего же мы ищем спасения?
Я шепчу твое имя, как исповедь (Z148, Z148...)
И навечно отбросил сомнения
Имена приготовило небо нам (Z148...)
В тишине облаков возрождения
Словно музыка слышится где-то там
Новой жизни в момент зарождения
Имя это, не просто созвучие (Z148...)
Мягкий шелест ветра весеннего
Не желание праздного случая
В отголосках ливня осеннего
Осень сыплет под ноги мне золото
Я шепчу твое имя весеннее (Z148...)
Как ЛЮБОВЬ оно вечно и молодо
Для меня твое имя, спасение! (Z148...)
А. Брюшневский
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- Нет, нет, нет. Лучше назовем их просто: Клара и Роза. В честь Клары Цеткин и Розы Люксембург, товарищи!" (С)
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