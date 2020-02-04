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 Суспільство
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Все про:ім'я (6) Мін'юст (645) Малюська Денис (37)

 "Батьки можуть назвати дитину Z148, і це нормально", - глава Мін'юсту Малюська

В Україні немає обмежень на присвоєння імені, батьки можуть назвати свою дитину так, як їм хочеться.

Про це міністр юстиції Денис Малюська сказав в інтерв'ю газеті "Сегодня",  інформує Цензор.НЕТ.

"Офіційна позиція така: обмежень на присвоєння імені не існує. Яке ім'я подобається батькам, так вони можуть і називати дитину. На місцях органи реєстрації можуть відмовляти від того, що вони вважають нерозумним і неправильним. Але не органам реєстрації вирішувати, яким буде ім'я", - сказав міністр.

Глава Мін'юсту підкреслив, що батьки, відповідно до закону, мають право вибрати для дитини будь-яке ім'я.

"Моя особиста думка: якщо батьки хочуть назвати дитину Z148, то мають на це право, і це нормально. ... Я підозрюю, що в органах реєстрації можуть сказати, що Z148 - не ім'я. Але що таке ім'я - визначення немає", - пояснив він.

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Обмеження, за словами міністра, можуть виникнути тільки в суміжних сферах і процедурах. Наприклад, під час заповнення паспорта, де є неприйнятні цифри або іноземні літери.

"Батькам дітей можу сказати: сміливо вимагайте реєстрації того імені, яке обрали ви. Але потрібно пам'ятати про всі можливі неюридичні наслідки", - підсумував Малюська.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173739
 
   
 Топ коментарі
 
бл... наркоманы гребаные.... откуда вы уроды взялись вообще?
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жаль шо его родаки дауном его не назвали сразу...
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Мне кажется ,что этот зеленый Малюська Z 148 cрочно нуждается в психиатрической помощи.
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Оз, ты можешь своего ребенка назвать, собакой, тараканом. НО! Министр должен быть толерантным и не говорить такой бред на подобее нет денег, продай собаку, итд, не быть быком вроде вас.
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Вот так... наши мЫнЫстры видят свой народ. Ни тебе имени не надо, ни фамилии. Однии номера. То ли роботы, то ли рабы. Идентификационный код есть. К нему пришпандерят Эй, Би, Си, Ди,... Зед... А че. Зарплаты нормальной нету. Пенсию вообще отменят. Землю отберут, что нельзя будет картошки для себя вырастить не то, что на продажу. Коровке пастись негде будет. Да что там коровка!? Нам негде будет попастись! Потому, что нам номер присвоят и хватит с нас... Мы ж люди с номерами, как машина, а мЫнЫстры и депутатики - НЕБОЖИТЕЛИ! Во как теперЯче). Теперь красивые, типа ДЕНИС, имена могут давать себе только они.

Имена дает нам небо
Высь лазурная, светлая, чистая
От чего же мы ищем спасения?
Я шепчу твое имя, как исповедь (Z148, Z148...)
И навечно отбросил сомнения

Имена приготовило небо нам (Z148...)
В тишине облаков возрождения
Словно музыка слышится где-то там
Новой жизни в момент зарождения

Имя это, не просто созвучие (Z148...)
Мягкий шелест ветра весеннего
Не желание праздного случая
В отголосках ливня осеннего

Осень сыплет под ноги мне золото
Я шепчу твое имя весеннее (Z148...)
Как ЛЮБОВЬ оно вечно и молодо
Для меня твое имя, спасение! (Z148...)
А. Брюшневский
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В концтаборах ГУЛАГУ імен також не було. Були лише нашиті на робу номери.
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Тётя по мужу во время ВОВ была узником двух концлагерей. В том числе Равенсбрюк. в одном из лагерей номера выжигали прямо на руке - чуть выше запястья.
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ВИВ
лазерами выжигали? а, забыл, свечками из чел. жира сделанными
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Вы сейчас подвергаете сомнению мои слова? Или по-вашему, я слепа была и не видела своими глазами номера???????
В 1944 семью пригнали в Освенцим. Там их разлучили. Мать отправили в Равенсбрюк, а Шура осталась в Аушвице и пробыла там 10 месяцев до освобождения. Однажды Анастасия Ивановна, просматривая военную кинохронику, среди детей, одетых в полосатые робы, увидела девочку, опухшую от голода, в которой узнала свое дитя. По этому стоп-кадру, а еще по номеру 77325, выжженному ниже локтя на левой ручке, она в течение двух десятилетий пыталась найти дочь.
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Міністр судочинства. Українських героїв судять хрін знає за що. Все вирішує портнов, а воно собі дуркує. Чим воно зайняте? Нахріна воно потрібне? Яка зарплата у цього унтерпришибейка?
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А вот крестить(т.е. ставить клеймо раба) - за милое дело, да? Во всех норм. странах называют как хотят, потом сменить можно если что. Только вот "раскреститься" не получится, почему-то нету такой процедуры "Батьки можуть назвати дитину Z148, і це нормально", - глава Мін'юсту Малюська - Цензор.НЕТ 2557
но попы хорошие, а министр бяка. че он не так сказал? давайте как в Иране - кто не в штанах - вешать, кто не в платке - побивать, кто назвал сына не Мухоедом - порицать "Батьки можуть назвати дитину Z148, і це нормально", - глава Мін'юсту Малюська - Цензор.НЕТ 8402
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да кстати насчет крещения. Это может быть еще бОльшее зло чем неудачное имя, потом же тебе полжизни насаживают всякую религиозную ересь, но почему то никто не вопит о том что нарушаются права ребенка?
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у них оевидно заложено в генах зе - Z/ Обратите внимание упомянул именно Зе не А148 или Х 148. Енто диагноз.
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похоже этот новоявленный фашист малюська намекает, что в концлагере Украина, который они готовят со своим вождём, имена будут излишеством.
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А в прошлом имена детям давал священник. Не родители- именно поп. Только государство и не обязано указывать как назвать дитя, но государство просто обязано предусмотреть проблемы ребенка при идиотах- родителях.
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І цей неадекват - Міністр юстиції. До чого докотилася Україна. Пропоную в подальшому називати Малюську Z148. Йому подобається.
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Напомнило
"- Значит, Тимофеева вы желаете озвездить свою двойню.
- Как бы мне имена им дать...
- Ну, что ж, я предлагаю такие имена: Баррикада, Бебелина, Пестелина...
- Нет, нет, нет. Лучше назовем их просто: Клара и Роза. В честь Клары Цеткин и Розы Люксембург, товарищи!" (С)
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пусть своего назовет - C20H25N3O - что бы всем было понятно что принимал папа )))
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в университете Беркли (калифорнийский политехнический) - придумали две великих вещи - FreeBSD и Free LSD )))
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Вы бы лучше транслитерацию дебильную отменили принудительную а сделали на усмотрение самого человека как он хочет чтобы его называли
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теперь эта членкиня просто обязана поменять своё имя на Зе148

"13 июня партия Слуга народа наконец-то показала полный список кандидатов на досрочные парламентские выборы

148. Инна Свириба - дизайнер интерьеров и декоратор. Родом из Тернополя. Училась в Европейской школе дизайна. Также имеет специальность "врач-гематолог"."
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всё таки у них где то есть завод по производству зедебилов.
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