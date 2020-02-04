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Все про:Київ (6928) мінування (526) прокуратура (2057) суд (5763) в'язниця (219)

 "Мінера" столичного метро засудили до 2 років в'язниці

У Києві суд засудив до 2 років позбавлення волі 33-річного жителя Чернігова, який зробив завідомо неправдиве повідомлення про мінування станції Київського метрополітену "Нивки".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужба прокуратури міста Києва, анонімне повідомлення надійшло на спецлінію "102" увечері 11 грудня 2019 року.

"За результатами огляду працівниками поліції і фахівцями кінологічної, вибухотехнічної та пожаротехнічної служб вибухових пристроїв на станції метрополітену не виявлено. При цьому була проведена евакуація 630 пасажирів і персоналу", - йдеться в повідомленні.

Дії "мінера" ​​кваліфікували за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху).

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Вироком Деснянського районного суду міста Києва з урахуванням позиції прокурора, зловмисник визнаний винним у свідомо неправдивому повідомленні про підготовку вибуху і призначено остаточне покарання у вигляді 2 років позбавлення волі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173737
 
   
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Минера к двум годам тюрьмы, а коррупционеров отпускаем. Нужно наоборот минеру- штраф , а коррупционерам -тюрьма.
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минера на два года метро или общественные туалеты бесплатно убирать
так будет нагляднее и ощутимее...и не сломает зона человека (его ведь можно еще считать человеком, хоть и дурак)
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Мінера треба позбавляти волі довічно, з компенсацією моральної шкоди евакуйованим, буде і мінерів меньше і дурнів. Чомусь всі забули що в країні війна.
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