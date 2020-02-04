 Нардеп Лабазюк не відкидає маніпуляцій під час голосування за закони про ринок землі, праці та адвокатську монополію

Про це він сказав Українським Новинам.
"Маніпуляції здійснюються у Верховній Раді щодня. До них вдавалися як у минулому скликанні, так і в нинішньому. Ми від цього нікуди не дінемося. Однак маніпуляції в політиці, в парламенті з кожним скликанням, з кожним роком стають все більш і більш витонченими. І коли є більшість у "Слуги народу", ми розуміємо, що там є цілий набір інструментів впливу не тільки на своїх депутатів, а й на депутатів інших фракцій", - сказав він.
За його словами, влада має намір за всяку ціну ухвалити закон щодо ринку землі.
"Головне, щоб продавалася земля ... У законі прописані деякі норми, які порушують права і зачіпають інтереси громадян України в частині можливості придбати землю. Якщо ми говоримо, що кожен пересічний громадянин має підтвердити походження своїх грошей на купівлю землі, то будьмо відвертими до кінця - в селі або місті людина або була на заробітках, або займалася фермерством. І вона не зможе офіційного підтвердити, де взяла 10 тис доларів, які у неї є в наявності. Відповідно, у неї не буде права купити землю", - зазначив нардеп.
Він додав, що закон істотно обмежує можливості громадян купувати землю.
Крім того, парламентарій вважає, що в новому Трудовому кодексі, який пропонує влада, права громадянина України істотно звужуються.
"З політичної точки зору влада поспішає і непрофесійно підходить до питань, які вона вважає актуальними. З іншого боку, ми усвідомлюємо, що через пів року або рік доведеться повертатися назад до цих питань і вносити в них правки, удосконалювати", - переконаний Лабазюк.
Як повідомлялося, депутат Верховної Ради Михайло Цимбалюк ("Батьківщина") вважає, що в сесійній залі не набереться 300 голосів, необхідних для підтримки законопроєкту про скасування адвокатської монополії в редакції, прийнятій у першому читанні.
Колишній міністр аграрної політики Ігор Швайка вважає, що ініційовані владою законопроєкти про ринок землі, новий Трудовий кодекс, а також законопроєкт про скасування адвокатської монополії спрямовані на те, щоб ліквідувати всі існуючі на сьогодні досягнення.
Головачев Андрей
4 год ·
Про когнитивный диссонанс лохов
Тот факт , что 49% украинцев по-прежнему доверяет совершенно беспомощному и бессмысленному Зеленскому я могу объяснить только когнитивным диссонансом, которые испытывают эти несчастные.
Эти 49% , конечно, прекрасно видят, что Зеленский совершенно не оправдывает их надежд, что он просто продолжает играть роль Президента, как в своем сериале, что перспектив на улучшение реально нет никаких, что перед ними просто лайт- версия Порошенко.
Но осознание, что они сами оказались лохами, вызывает у этих 49% болезненную реакцию когнитивного диссонанса. Один из методов, помогающих избавиться от психологических страданий,- правда , лишь на короткое время , - заключаться в том , чтобы не признавать реалии и продолжать верить в тот телевизионный персонаж, за который они проголосовали.
Но как бы эти 49% не зарывали голову в песок , вскоре им все равно придется признать , что они -таки были лохАми, которые избрали того, который утверждает , что " он не лох".😀