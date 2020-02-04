 Нардеп Лабазюк не відкидає маніпуляцій під час голосування за закони про ринок землі, праці та адвокатську монополію

Про це він сказав Українським Новинам.

"Маніпуляції здійснюються у Верховній Раді щодня. До них вдавалися як у минулому скликанні, так і в нинішньому. Ми від цього нікуди не дінемося. Однак маніпуляції в політиці, в парламенті з кожним скликанням, з кожним роком стають все більш і більш витонченими. І коли є більшість у "Слуги народу", ми розуміємо, що там є цілий набір інструментів впливу не тільки на своїх депутатів, а й на депутатів інших фракцій", - сказав він.

За його словами, влада має намір за всяку ціну ухвалити закон щодо ринку землі.

"Головне, щоб продавалася земля ... У законі прописані деякі норми, які порушують права і зачіпають інтереси громадян України в частині можливості придбати землю. Якщо ми говоримо, що кожен пересічний громадянин має підтвердити походження своїх грошей на купівлю землі, то будьмо відвертими до кінця - в селі або місті людина або була на заробітках, або займалася фермерством. І вона не зможе офіційного підтвердити, де взяла 10 тис доларів, які у неї є в наявності. Відповідно, у неї не буде права купити землю", - зазначив нардеп.

Він додав, що закон істотно обмежує можливості громадян купувати землю.

Крім того, парламентарій вважає, що в новому Трудовому кодексі, який пропонує влада, права громадянина України істотно звужуються.

"З політичної точки зору влада поспішає і непрофесійно підходить до питань, які вона вважає актуальними. З іншого боку, ми усвідомлюємо, що через пів року або рік доведеться повертатися назад до цих питань і вносити в них правки, удосконалювати", - переконаний Лабазюк.

Як повідомлялося, депутат Верховної Ради Михайло Цимбалюк ("Батьківщина") вважає, що в сесійній залі не набереться 300 голосів, необхідних для підтримки законопроєкту про скасування адвокатської монополії в редакції, прийнятій у першому читанні.

Колишній міністр аграрної політики Ігор Швайка вважає, що ініційовані владою законопроєкти про ринок землі, новий Трудовий кодекс, а також законопроєкт про скасування адвокатської монополії спрямовані на те, щоб ліквідувати всі існуючі на сьогодні досягнення.