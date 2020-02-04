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 Політика України
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 Нардеп Лабазюк не відкидає маніпуляцій під час голосування за закони про ринок землі, праці та адвокатську монополію

Депутат Верховної Ради Сергій Лабазюк (позафракційний) не відкидає, що влада вдасться до маніпуляцій під час ухвалення Трудового кодексу, законів про ринок землі та скасування адвокатської монополії.

Про це він сказав Українським Новинам.

"Маніпуляції здійснюються у Верховній Раді щодня. До них вдавалися як у минулому скликанні, так і в нинішньому. Ми від цього нікуди не дінемося. Однак маніпуляції в політиці, в парламенті з кожним скликанням, з кожним роком стають все більш і більш витонченими. І коли є більшість у "Слуги народу", ми розуміємо, що там є цілий набір інструментів впливу не тільки на своїх депутатів, а й на депутатів інших фракцій", - сказав він.

За його словами, влада має намір за всяку ціну ухвалити закон щодо ринку землі.

"Головне, щоб продавалася земля ... У законі прописані деякі норми, які порушують права і зачіпають інтереси громадян України в частині можливості придбати землю. Якщо ми говоримо, що кожен пересічний громадянин має підтвердити походження своїх грошей на купівлю землі, то будьмо відвертими до кінця - в селі або місті людина або була на заробітках, або займалася фермерством. І вона не зможе офіційного підтвердити, де взяла 10 тис доларів, які у неї є в наявності. Відповідно, у неї не буде права купити землю", - зазначив нардеп.

Він додав, що закон істотно обмежує можливості громадян купувати землю.

Крім того, парламентарій вважає, що в новому Трудовому кодексі, який пропонує влада, права громадянина України істотно звужуються.

"З політичної точки зору влада поспішає і непрофесійно підходить до питань, які вона вважає актуальними. З іншого боку, ми усвідомлюємо, що через пів року або рік доведеться повертатися назад до цих питань і вносити в них правки, удосконалювати", - переконаний Лабазюк.

Як повідомлялося, депутат Верховної Ради Михайло Цимбалюк ("Батьківщина") вважає, що в сесійній залі не набереться 300 голосів, необхідних для підтримки законопроєкту про скасування адвокатської монополії в редакції, прийнятій у першому читанні.

Колишній міністр аграрної політики Ігор Швайка вважає, що ініційовані владою законопроєкти про ринок землі, новий Трудовий кодекс, а також законопроєкт про скасування адвокатської монополії спрямовані на те, щоб ліквідувати всі існуючі на сьогодні досягнення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173734
 
 
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Всепропальщики почуствовали собственній крах.
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Українці ризикують проснутись в рабстві. Наголосували, ідіоти.
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зе- потерпевшие!, - узнаете себя...?

Головачев Андрей
4 год ·

Про когнитивный диссонанс лохов
Тот факт , что 49% украинцев по-прежнему доверяет совершенно беспомощному и бессмысленному Зеленскому я могу объяснить только когнитивным диссонансом, которые испытывают эти несчастные.
Эти 49% , конечно, прекрасно видят, что Зеленский совершенно не оправдывает их надежд, что он просто продолжает играть роль Президента, как в своем сериале, что перспектив на улучшение реально нет никаких, что перед ними просто лайт- версия Порошенко.

Но осознание, что они сами оказались лохами, вызывает у этих 49% болезненную реакцию когнитивного диссонанса. Один из методов, помогающих избавиться от психологических страданий,- правда , лишь на короткое время , - заключаться в том , чтобы не признавать реалии и продолжать верить в тот телевизионный персонаж, за который они проголосовали.
Но как бы эти 49% не зарывали голову в песок , вскоре им все равно придется признать , что они -таки были лохАми, которые избрали того, который утверждает , что " он не лох".😀

Нардеп Лабазюк не исключает манипуляций при голосовании за законы о рынке земли, труде и адвокатской монополии - Цензор.НЕТ 3177
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Тимошенко обязана блокировать трибуну и не принимать законы. Вот, что надо делать сейчас.
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