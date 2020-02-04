 Пристайко закликав парламент Чехії визнати Голодомор геноцидом

"З головою чеської Палати депутатів Радеком Вондрачеком обговорили перспективи активізації міжпарламентського діалогу, зокрема, можливий обмін візитами на рівні спікерів парламентів. Звернувся до чеського парламенту із закликом визнати Голодомор актом геноциду українського народу", - написав Пристайко у своєму мікроблозі в Twitter у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, 4 лютого глава МЗС України перебуває з візитом у Чеській Республіці та бере участь в українсько-чеському форумі.

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