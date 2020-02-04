 Пристайко закликав парламент Чехії визнати Голодомор геноцидом

"З головою чеської Палати депутатів Радеком Вондрачеком обговорили перспективи активізації міжпарламентського діалогу, зокрема, можливий обмін візитами на рівні спікерів парламентів. Звернувся до чеського парламенту із закликом визнати Голодомор актом геноциду українського народу", - написав Пристайко у своєму мікроблозі в Twitter у вівторок, передає Цензор.НЕТ.
Як повідомлялося, 4 лютого глава МЗС України перебуває з візитом у Чеській Республіці та бере участь в українсько-чеському форумі.
«А вы так не умеете»: Политолог рассказал о квартирах нового министра иностранных дел
Мало кто знает о том, что у нового главы Министерства иностранных дел Украины Вадима Пристайко имеются целых пять квартир в украинской столице. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Facebook рассказал скандально известный политолог из Донецка Владимир Корнилов.
Он подчеркнул, что когда начал знакомиться с биографиями новых министров Украины, он был сильно удивлён. К примеру, обнаружил, что министр иностранных дел Пристайко владеет пятью квартирами в Киеве. «Глава МИДа Пристайко всю жизнь на госслужбе, никогда не был бизнесменом. Вместе с женой (тоже скромной госслужащей) задекларировали пять квартир в Киеве. Причем три из них купили за последние 5 лет, то есть после Майдана. Уметь надо, что там», - написал Корнилов. Пользователи прокомментировали его пост.
«Министр науки и образования -1990 гр (29 лет), министр здравоохранения - без меддиплома, а министр обороны - человек, которого связывают с оффшорами», «Реально встал с колен и ощутил себя достойным», «А Глава СБУ дружок детства и компаньон по шоу "95 квартала". Вместе ходили в садик, школу, универ и шоу! Сладкая парочка Твикс, понимаешь ли!», - написали подписчики.
https://replyua.net/blog/165427-a-vy-tak-ne-umeete-politolog-rasskazal-o-kvartirah-novogo-ministra-inostrannyh-del.html