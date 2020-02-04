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Все про:Верховний Суд (484) позов (262) Труба (260)

 Верховний Суд відмовився розглядати позов ексглави ДБР Труби про визнання незаконним указу про його дострокове звільнення

Верховний суд України відмовився розглядати позов колишнього директора Держбюро розслідувань Романа Труби до президента України Володимира Зеленського про визнання незаконним указу про його дострокове звільнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на рішення суду.

У рішенні суду йдеться, що заява повертається позивачеві у разі порушення правила об'єднання позовних вимог.

"З огляду на те, що позивач об'єднав в одне провадження кілька вимог, підсудні різним судам, і відсутні законні підстави для їх роз'єднання в окремі провадження, Верховний Суд прийшов до висновку про відсутність підстав для застосування положень статті 172 Кодексу адміністративного судочинства України та наявність правових підстав для повернення цієї позовної заяви позивачеві на підставі пункту 6 частини четвертої статті 169 КАС України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ексдиректор Державного бюро розслідувань Роман Труба подав позов до Верховного Суду України про визнання незаконним Указу Президента України про дострокове припинення повноважень директора Державного бюро розслідувань.

Також читайте: Ексглава ДБР Труба подав позов до Верховного Суду про визнання незаконним указу про його дострокове звільнення

Президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з поста глави Державного бюро розслідувань і призначив нардепку від "Слуги народу" Ірину Венедіктову тимчасово виконуючою обов'язки директора ДБР.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173731
 
 
 Топ коментарі
 
Если бы он думал иначе, то не был бы в СН.... Верховный Суд отказался рассматривать иск экс-главы ГБР Трубы о признании незаконным указа о его досрочном увольнении - Цензор.НЕТ 4034
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цитата: "истец объединил в одно производство несколько требований, подсудимые разным судам"..

Это что б все читатели форума понимали, какой юридически низкий уровень подготовки искового заявления у госпАдина Трубы..
это ошибки уровня начинающего юриста-адвоката!!!..
у меня вопрос к отборочной комиссии: как это дебил стал начальником ДБР, потому что у меня большие сомнения, что он действительно сдал все тесты и экзамены..
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Если ты проявил себя никак, то почему прешь назад? Раньше нужно было думать.
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По перше не вміє писати позови щодо себе улюбленого, то як він, районний прокурор, міг керувати ГБР Верховний Суд відмовився розглядати позов ексглави ДБР Труби про визнання незаконним указу про його дострокове звільнення - Цензор.НЕТ 5884
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Если ты проявил себя никак, то почему прешь назад? Раньше нужно было думать.
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Ты считаешь что выполнение прямых указов о кошмаривании президента Порошенко это *никак не проявил себя*??
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Його мали вибрати депутатом в Пензі Верховний Суд відмовився розглядати позов ексглави ДБР Труби про визнання незаконним указу про його дострокове звільнення - Цензор.НЕТ 9168
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Колишній прокуратор, наглядач за законністю, не зумів грамотно скласти позовну заяву (грамотний як наш міністр освіти)
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цитата: "истец объединил в одно производство несколько требований, подсудимые разным судам"..

Это что б все читатели форума понимали, какой юридически низкий уровень подготовки искового заявления у госпАдина Трубы..
это ошибки уровня начинающего юриста-адвоката!!!..
у меня вопрос к отборочной комиссии: как это дебил стал начальником ДБР, потому что у меня большие сомнения, что он действительно сдал все тесты и экзамены..
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Элегантно, изысканно, как ни странно и юридически грамотно, послали в эротическое путешествие. Я-то побаивался, что поновят как Насирова. Одеяло,наверное, не одолжил в Насирова.
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