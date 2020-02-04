 Верховний Суд відмовився розглядати позов ексглави ДБР Труби про визнання незаконним указу про його дострокове звільнення

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на рішення суду.

У рішенні суду йдеться, що заява повертається позивачеві у разі порушення правила об'єднання позовних вимог.

"З огляду на те, що позивач об'єднав в одне провадження кілька вимог, підсудні різним судам, і відсутні законні підстави для їх роз'єднання в окремі провадження, Верховний Суд прийшов до висновку про відсутність підстав для застосування положень статті 172 Кодексу адміністративного судочинства України та наявність правових підстав для повернення цієї позовної заяви позивачеві на підставі пункту 6 частини четвертої статті 169 КАС України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ексдиректор Державного бюро розслідувань Роман Труба подав позов до Верховного Суду України про визнання незаконним Указу Президента України про дострокове припинення повноважень директора Державного бюро розслідувань.

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Президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з поста глави Державного бюро розслідувань і призначив нардепку від "Слуги народу" Ірину Венедіктову тимчасово виконуючою обов'язки директора ДБР.