 Рада знизила ставку рентної плати на видобуток бурштину з 25% до 5%. ВIДЕО

"За" проголосували 290 народних депутатів, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Законопроєкт передбачає зниження ставки рентної плати на видобуток бурштину з 25% до 5%. Ставка 5% діятиме до кінця 2020 року. У 2021 році вона збільшиться до 8%, а з 2022 року має вийти на постійний рівень 10%.

Відповідні зміни вносяться до пункту 252.20 статті 252 Податкового кодексу. Вони наберуть сили наступного дня після публікації закону.

Читайте також: Легалізація видобутку бурштину поповнюватиме держбюджет, - Гончарук

"Підвищення ставки рентної плати з 5% до 25%, яке відбулося з 1 січня 2016 року призвело до значного зниження надходження цієї плати до бюджету. Тому запропонований підхід має стимулюючий характер для легалізації видобутку бурштину", - пояснив логіку законопроєкту заступник голови податкового комітету Ради Олександр Ковальчук.