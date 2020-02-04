 Рада знизила ставку рентної плати на видобуток бурштину з 25% до 5%. ВIДЕО

"За" проголосували 290 народних депутатів, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Законопроєкт передбачає зниження ставки рентної плати на видобуток бурштину з 25% до 5%. Ставка 5% діятиме до кінця 2020 року. У 2021 році вона збільшиться до 8%, а з 2022 року має вийти на постійний рівень 10%.
Відповідні зміни вносяться до пункту 252.20 статті 252 Податкового кодексу. Вони наберуть сили наступного дня після публікації закону.
"Підвищення ставки рентної плати з 5% до 25%, яке відбулося з 1 січня 2016 року призвело до значного зниження надходження цієї плати до бюджету. Тому запропонований підхід має стимулюючий характер для легалізації видобутку бурштину", - пояснив логіку законопроєкту заступник голови податкового комітету Ради Олександр Ковальчук.
все едем копать янтарь? польшу нах?
зеленая лихорадка началась?
лицензии точно всем дают? или проще кусок земли там купить?
как по мне то надо там все там нарезать на клаптики и путем лотереи разделить между всеми гражданами Украины) шоп каждый мог копать))
Я ПРЕЗЕДЕНТ!(с)
У тебя в голове большая дырка, ты об этом лучше подумай
Я уверена, что так оно и будет
Ага, ми вже чули, що Аваков лише на півроку. Ці сциклі в очі діють лише на зебілів.
І що зміниться після зниження ставки?
Які причини у нелегалів реєструватися, якщо їх і так ніхто не карає?
После снижения ставки , если будет ещё и соответсвующий контроль- будет выгоднее работать официально.
То же было когда-то с единым налогом. Люди сами легализуются. Я просто удивлена, что вы этого якобы не понимаете.
С другой стороны без должной коммуникации с бурштынодобытчиками может ничего и не получиться. Ведь вы этого именно хотите? Чтоб никогда и ни у кого в Украине ничего не получалось?
А що, є якісь передумови для цього контролю? Якщо є, то чому досі ніхто нічого не контролює?
Мне кажется, что такое решение уже есть
Треба все залишити , як було рашіш. Та ще й дупу мародера повернути на його коронне місце, лише тоді ви будете задоволені.
Срочно! В Лисичанске режут на металолом государственный завод
https://youtu.be/l_zn0Md_Mvw