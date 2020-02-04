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Все про:ВР (5711) Конституція (313) поправки (28) Арахамія (212)

 Рада з ініціативи "слуги народу" Арахамії перенесла розгляд змін до Конституції

Верховна Рада вирішила перенести розгляд конституційних питань на кінець порядку денного.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 246 народних депутатів.

З відповідною ініціативою виступив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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Зокрема, на кінець порядку денного перенесли такі законопроєкти: №1015 "Про внесення змін до статті 93 Конституції України щодо законодавчої ініціативи народу". №1016 "Про внесення змін до статті 85 і 101 Конституції України щодо уповноважених Верховної Ради України". №1027 "Про внесення змін до статті 81 Конституції України щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України".

Як повідомлялося раніше, Рада відмовилася відправити на доопрацювання законопроєкт Зеленського про призначення президентом голів ДБР і НАБУ, який передбачає зміни до Конституції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173728
 
 
 Топ коментарі
 
опять наперсточники за старое взялись
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Фосий тві
Що ви,собачку» вже перетравили?Йдемо далі.Спілкування Слуг з нарідом триває.Інколи під колесо потрапляють і не виборці правда,але Слугам жи все одно.Гадаєте,вони недосвідчені нанАвчені?А хіюшкі.То вони вже стримуватись не можуть. 100 днів пройшло і освіта з Трускавця шукає вихід

Рада по инициативе "слуги народа" Арахамии перенесла рассмотрение изменений в Конституцию - Цензор.НЕТ 8062 Рада по инициативе "слуги народа" Арахамии перенесла рассмотрение изменений в Конституцию - Цензор.НЕТ 7632Рада по инициативе "слуги народа" Арахамии перенесла рассмотрение изменений в Конституцию - Цензор.НЕТ 4765
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опять наперсточники за старое взялись
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ара-хамия...Конституция сегодня говорит тебе спасибо!
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А завтра за ним прийдуть. Нагорода знайде героя. 😏
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Фосий тві
Що ви,собачку» вже перетравили?Йдемо далі.Спілкування Слуг з нарідом триває.Інколи під колесо потрапляють і не виборці правда,але Слугам жи все одно.Гадаєте,вони недосвідчені нанАвчені?А хіюшкі.То вони вже стримуватись не можуть. 100 днів пройшло і освіта з Трускавця шукає вихід

Рада по инициативе "слуги народа" Арахамии перенесла рассмотрение изменений в Конституцию - Цензор.НЕТ 8062 Рада по инициативе "слуги народа" Арахамии перенесла рассмотрение изменений в Конституцию - Цензор.НЕТ 7632Рада по инициативе "слуги народа" Арахамии перенесла рассмотрение изменений в Конституцию - Цензор.НЕТ 4765
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я бы этого засланца вернул на историческую родину...
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ЮВТ -всепропальщица з великим досвідом и стажем.Взасос с ОПЗЖ и ЕС.
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Не тебе ее учить, дружок, заниматься политикой! Против зеленой банды надо всем обьединяться! На кону - государство Украина и кино вспоминать не время!
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Вижу на фоне падения рейтинга Зеленского начинают давить потенциальных кандидатов. Не поможет. К лету выметем зеленую накипь на фиг.
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Всепропальщики всей Украины!!! Соединяйтесь!!!
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Реформаторы фуевы, так меняли, так кричали, а в итоге ничего не изменили.
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