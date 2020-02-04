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 Суспільство
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Все про:злодій у законі (143) ВР (5711)

 Рада відправила на повторне друге читання закон про кримінальну відповідальність за статус "злодія в законі"

Верховна Рада відправила на повторне друге читання законопроєкт №2513 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинним співтовариством", яким пропонується ввести кримінальну відповідальність за отримання статусу "злодія в законі", за створення злочинних спільнот і участь у них .

Як передає Цензор.НЕТ, таке рішення підтримали 268 народних депутатів.

Як наголошується в пояснювальній записці до законопроєкту, його розроблено з метою припинення діяльності злочинних співтовариств, залучення до кримінальної відповідальності учасників злочинних співтовариств і осіб, причетних до створення та функціонування таких спільнот.

Законопроєкт пропонує доповнити ст. 28 Кримінального кодексу (вчинення злочину групою осіб) нормою, яка визначає, що "злочин визнається вчиненим злочинною спільнотою, якщо він скоєний стійким ієрархічним об'єднанням декількох осіб (п'ять і більше), учасником, організатором, керівником і/або координатором якої є "злодій у законі". Ця ж стаття доповнюється поняттям "злодій в законі".

Як заявив з трибуни Верховної Ради голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський, незважаючи на позитивний висновок комітету, після наради з представниками всіх фракцій було прийнято колективне рішення відправити документ на повторне друге читання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про злодіїв у законі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173727
 
 
 Топ коментарі
 
шел 25 час 8 дня недели...
шото назревало...
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Такой статус можно смело давать ВСЕМ находившимся у корыта последние 30 с гаком лет ! Рада отправила на повторное второе чтение закон об уголовной ответственности за статус "вора в законе" - Цензор.НЕТ 8737
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Он боится за тебя. Дураки ведь первые страдают именно в силу своей глупости.
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шел 25 час 8 дня недели...
шото назревало...
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Такой статус можно смело давать ВСЕМ находившимся у корыта последние 30 с гаком лет ! Рада отправила на повторное второе чтение закон об уголовной ответственности за статус "вора в законе" - Цензор.НЕТ 8737
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http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/99611/Dovichne_z_konfiskacijeju_za_zlochynnyj_vplyv_Slugy
почитайте, что эти твари зеленогнойные хотят принять под видом закона о ворах - даже в укр варианте не пишут, суки, злодій. Если примут- в стране задавят всех- отправят по тюрьмам и с конфискацией имущества. Причем можете не сомневаться- злодии все останутся на своих местах. А нам всем приплетут организацию преступного сообщество на основании измышлений власти. Посмотрите на наших волонтеров, которые по приказу оманского осла сидят по СИЗО. И никаких доказательств не нужно никому будут- наверху решат- и всех по тюрьмам.
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Он боится за тебя. Дураки ведь первые страдают именно в силу своей глупости.
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Та вас, дурних ПЭСиків, досить багато, а ще ніхто не постраждав!
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Барыга вне закона будет??
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Барыга вне закона будет??

Похоже что так
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Барыга вне закона будет??

Похоже что так
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Те,которые в тюрьме,законники,а те,которые в Раде и министерствах -воры в законе. Потому и отправили на доработку.
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