 Рада відправила на повторне друге читання закон про кримінальну відповідальність за статус "злодія в законі"

Як передає Цензор.НЕТ, таке рішення підтримали 268 народних депутатів.

Як наголошується в пояснювальній записці до законопроєкту, його розроблено з метою припинення діяльності злочинних співтовариств, залучення до кримінальної відповідальності учасників злочинних співтовариств і осіб, причетних до створення та функціонування таких спільнот.

Законопроєкт пропонує доповнити ст. 28 Кримінального кодексу (вчинення злочину групою осіб) нормою, яка визначає, що "злочин визнається вчиненим злочинною спільнотою, якщо він скоєний стійким ієрархічним об'єднанням декількох осіб (п'ять і більше), учасником, організатором, керівником і/або координатором якої є "злодій у законі". Ця ж стаття доповнюється поняттям "злодій в законі".

Як заявив з трибуни Верховної Ради голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський, незважаючи на позитивний висновок комітету, після наради з представниками всіх фракцій було прийнято колективне рішення відправити документ на повторне друге читання.

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