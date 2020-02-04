 Українського відеооператора Чернова вп'яте номіновано на "журналістський Оскар"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інформація про це з'явилася на офіційному сайті премії.

Це вже п'ята номінація на цю премію для Мстислава Чернова, двічі він виграв премію: в 2015 (Молодий талант року) і 2016 (Оператор року) роках. За останні п'ять років жоден українець, крім самого Чернова, на цю премію не був номінований.

За словами Чернова, його було номіновано за низку робіт, зокрема, висвітлення виборів та інших політичних подій в Україні, танення льодовиків у Гренландії, протести в Парижі та Гонконзі. Загалом, він працював у більш ніж 40 країнах світу, насамперед - у гарячих точках. Почав міжнародну кар'єру фотографа та відеооператора репортажами з протестів на площі Таксим у Стамбулі. З 2014 року працює на The Associated Press - фіксує події Революції Гідності (під час яких був поранений), висвітлює окупацію Криму, війну на сході України (одним із перших документує наслідки катастрофи малайзійського літака Boeing 777 рейсу MH17), події в Сирії, Іраку, міграційну кризу в Європі, протести в Каталонії.

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"Ця номінація для мене дуже важлива як ознака того, що я рухаюся в правильному напрямку, - зізнається українець. - Я вже кілька років працюю в документалістиці, вивчаю її, переосмислюю, і радий тому, що в Royal Television Society мою роботу визнають важливою" .

Премія RTS заснована однойменним Royal Television Society - найстарішим телевізійним співтовариством у світі, створеним у Великій Британії в 1927 році. Статус "Королівського" воно отримало в 1966 році. Покровителем організації в 1997 році став Принц Вельський.