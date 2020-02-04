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 Економіка
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Все про:Укртатнафта (7) дизпаливо (17) Сергій Куюн (2)

 Введення мит на ввезення дизеля і скрапленого газу призведе до зростання цін на ці товари в Україні, - Куюн

Пропозиція "Укртатнафти" провести розслідування щодо імпорту дизпалива з РФ і ввести мито на ввезення дизеля і скрапленого газу призведе до зростання цін на ці товари в Україні.

Про це заявив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн, передає 24.

Крім того, за словами Куюна, це дуже нелогічне рішення, з огляду на досвід інших країн.

"В Європі нульова ставка мита на імпортне дизельне паливо. Бо там дефіцит цього продукту. І вони привертають його якомога більше з усіх боків. Що ми робимо? Ми на 90 відсотків імпортозалежні. І ми беремо і зараз хочемо відгородитися митами від найбільш дешевого продукту. Тобто мені здається, що все-таки треба, якщо у нас є така можливість, якщо у нас є таке географічне положення, і ми маємо можливість отримувати паливо дешевше, то треба її використовувати", – повідомив Куюн.

Як повідомлялося раніше, вартість дизельного палива може вирости внаслідок введення мит даної ініціативи для споживачів на майже 1,5 гривні, при цьому навантаження на економіку України тільки за рік складе 11 мільярдів гривень.

Також, Українська зернова асоціація заявила, що через введення мит на імпорт палива походженням з РФ Україна втратить значні кошти.

Аграрії звернулися до прем'єр-міністра України і навела статистику, яка свідчить про відсутність підстав для початку антисубсидиційного розслідування щодо імпорту дизпалива в Україні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173715
 
 
 Топ коментарі
 
игарьвалеричь ставит лайк ! Введение пошлин на ввоз дизеля и сжиженного газа приведет к росту цен на эти товары в Украине, - Куюн - Цензор.НЕТ 3811 на хрен нужны конкуренты
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Ойц, можно подумать, если бородатую тетю пошлют в одно из трех известных мест по вопросу введения пошлин, - цены таки останутся на месте...
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баран має стати шашликом!
рано чи пізно, але - обов'язково..
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Куюн в Ахмєтки навчився плакакти. Скільки верещали про катастроффю, якщо на 2 % піднімуть йому ренту за руду... А тут бац, і СКМ купує дачку у Франції за 200 млн євро. Куюн також хоче віллу. Це його право!!!!
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игарьвалеричь ставит лайк ! Введение пошлин на ввоз дизеля и сжиженного газа приведет к росту цен на эти товары в Украине, - Куюн - Цензор.НЕТ 3811 на хрен нужны конкуренты
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Ага. Вот только эта заказная истерика на "Цензоре" от Мертвечука почему то... А та да!
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Капец, ну прям Америку открыл. Тут либо мы платим дороже за диз.топливо из Европы, либо платим деньги рашистам, за которые они будут продолжать с нами воевать
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на фига эти заморочки?ссыкотно нагло назначить медведчукчу премьером?
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Денег нет, экономика падает, ищут какой-бы налог придумать, где еще можно содрать с бедного лоха украинца
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Після Сєні і Гройші це вже важко робити. Вигребли.
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надо ввести пошлины на российский дизель и сжиженый газ медведчука
потому как он из страны агрессора
а на беларуский оставить, думаю батьцка будет не против
понятно шо дизель подорожает, но я лично готов, и понимаю последствия
российский фашизм надо дожимать
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Медведчук, похоже, не только тв каналы купил, но ещё и на цензоре заказные статейки продвигает.
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Сегодня Мертвечук...В прошлом месяце еще один попутчик революції гідності Ринатушка Ахметов...
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все НПЗ стоят кроме Кременчугского , а мы без пошлин возим , возите нефть и перерабатывайте в дизель и бензин.
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