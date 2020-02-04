 Кількість зареєстрованих у 2019 році шлюбів у 6 разів перевищує розлучення, - Мін'юст. КАРТА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Міністерство юстиції України.

"У 6 разів більше шлюбів, ніж розлучень. Такою є офіційна статистика за 2019 рік. Зробімо у 2020 цей відрив ще більшим", - йдеться в повідомленні.

За даними Мін'юсту, найбільше шлюбів зареєстрували в Київській (27 998), Дніпропетровській (20 187) та Харківській (16 834) областях.

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