EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Суспільство
  611  13
Все про:одруження (36) Мін'юст (645) розлучення (11)

 Кількість зареєстрованих у 2019 році шлюбів у 6 разів перевищує розлучення, - Мін'юст. КАРТА

В Україні за 2019 рік зареєстрували 237 858 шлюбів та 38 572 розлучень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Міністерство юстиції України.

"У 6 разів більше шлюбів, ніж розлучень. Такою є офіційна статистика за 2019 рік. Зробімо у 2020 цей відрив ще більшим", - йдеться в повідомленні.

За даними Мін'юсту, найбільше шлюбів зареєстрували в Київській (27 998), Дніпропетровській (20 187) та Харківській (16 834) областях.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Киянка погодилася укласти фіктивний шлюб з іноземцем за $400, - ДМС. ФОТОрепортаж

Кількість зареєстрованих у 2019 році шлюбів у 6 разів перевищує розлучення, - Мінюст 01
Кількість зареєстрованих у 2019 році шлюбів у 6 разів перевищує розлучення, - Мінюст 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173711
 
 
 Топ коментарі
 
тому українською мовою це називається шлюб, тобто сполука з любов'ю.
 показати весь коментар
 
Количество зарегистрированных в 2019 браков в 6 раз превышает разводы, - Минюст.

Це, мабуть, заслуга президента та його ЗЕ-команди.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
тому українською мовою це називається шлюб, тобто сполука з любов'ю.
 показати весь коментар
 
 
Количество зарегистрированных в 2019 браков в 6 раз превышает разводы, - Минюст.

Це, мабуть, заслуга президента та його ЗЕ-команди.
 показати весь коментар
 
 
в основном вопреки Зеленским заслугам.... но.. барышни еще не рассмотрели свой выбор, так сказать не поумнели
 показати весь коментар
 
сильно сомневаюсь шо в 2020 тенденция сохранится
разве шо если землю продадут
 показати весь коментар
 
Чё, Гончарук вон говорят бросил своего парня
 показати весь коментар
 
Да ну, что за туфта. В разных областях от 60 до 80% разводов.
То есть только от 40 до 20% браков заканчиваются естественной смертью супруга.
 показати весь коментар
 
А давайте! Пока смерть не разлучит нас! А вот соотношение смертей и рождений у нас пипец какое неважное. Число потенциальных молодоженов неуклонно сокращается. И это в то время, как медианная зарплата достигла целых 7,5 тысяч гривен! Ну как при такой зарплате и не завести парочку детишек?
 показати весь коментар
 
 
Нужно детей рожать и воспитывать,а не браки считать.Многие не расписываются и в статистику не попадают.
 показати весь коментар
 
 
вот только туда еще ручки-то вы, неучи, еще не попротягивали
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору