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Все про:Ізраїль (371) історія (697) Путін (5614) Голокост (85)

 Ізраїльський меморіал вибачився за прокремлівські "історичні помилки" у відео на форумі за участю Путіна

Ізраїльський Меморіал пам'яті жертв Голокосту "Яд Вашем" у Єрусалимі визнав, що матеріали, представлені на форумі до 75-ї річниці визволення "Аушвіца", спотворювали факти про роль СРСР у Другій світовій війні.

Адміністрація Меморіалу принесла свої вибачення. Про це йдеться в листі "Яд Вашем", направленому працівниками музею в газету Haaretz, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Форум відбувся на території "Яд Вашем" в Ізраїлі 23 січня. У ньому взяли участь президент Росії Володимир Путін, віцепрезидент США Майк Пенс, президент Франції Емманюель Макрон й інші високопоставлені політики. Під час їхніх виступів на екранах у музеї показували відеопрезентації про Голокост і Другу світову війну.

При цьому в цих матеріалах не згадувалися ні злочини Радянського Союзу під час Другої світової війни, ані відповідальність влади СРСР за її початок. Також нічого не було сказано про розділ Польщі між СРСР і Німеччиною в 1939 році в результаті пакту Молотова-Ріббентропа, а на представлених картах неправильно були вказані межі Польщі і її сусідів і не було ніяких відсилань до України, що перебуває в конфлікті з нинішньою владою Росії, йдеться в листі "Яд Вашем".

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Інформація, представлена на заході, в якому взяли участь десятки світових лідерів, містила "неточності" і "частковий виклад фактів", що "створило незбалансоване враження", визнають у музеї. Haaretz зазначає, що в листі "Яд Вашем" фактично визнає, що допустив спотворення історичних фактів на догоду політичним і дипломатичним інтересам Путіна.

Як пише видання, провідну роль в організації форуму грав В’ячеслав Кантор, президент Європейського єврейського конгресу, бізнесмен і мільярдер, якого вважають близьким до президента Росії Володимира Путіна.

Путін незадовго до форуму кілька разів заявляв, що СРСР не був винен у розв’язанні Другої світової війни, звинуватив Польщу у співпраці з Німеччиною при поділі Чехословаччини і фактично виправдав радянське вторгнення в Польщу у вересні 1939 року. Також він заявляв, що пакт Молотова-Ріббентропа був великим успіхом радянської дипломатії. Ці висловлювання Путіна викликали різку реакцію Польщі й суперечки в російському суспільстві.

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Нагадаємо, головував на Всесвітньому форумі Моше Кантор - президент Європейського єврейського конгресу, мільярдер, якого вважають наближеним до президента Росії Володимира Путіна.

Водночас президент Польщі Анджей Дуда відмовився летіти в Єрусалим на Всесвітній форум пам'яті жертв Голокосту, оскільки йому не надали можливості виступити там (як президенту країни, на території якої був розташований табір Аушвіц-Біркенау). Аналогічне рішення ухвалив президент Литви Ґітанас Науседа. У той же час президент РФ Володимир Путін був оголошений чи не головним спікером заходу.

Президент України Володимир Зеленський полетів до Ізраїлю, незважаючи на те, що йому також не надали слова. Однак уже в Єрусалимі українська делегація віддала свої місця в залі інституту Яд Вашем тим, хто пережив Голокост.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173710
 
   
 Топ коментарі
 
извинился одной статьей - не громко....
а опозорился на весь Мир сделав главным гостем людоеда путина..
Людоеда слышал весь Мир - а извинения не многие...
Так себе извинения..... - дешевые...
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Подобные ,, ошибки ,, привели ко 2 й мировой . Заигрывание с ху...лом могут иметь аналогичные последствия .
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Хто "Меморіалу" вечеряє той її і танцює . Чого вже тепер з себе непорочну шльондру корчити? 😕
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Подобные ,, ошибки ,, привели ко 2 й мировой . Заигрывание с ху...лом могут иметь аналогичные последствия .
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ak-to-tak @kaktota83571856 4 ч
Люблю российских нацистов - они такие трогательные.
Но недорабатывают (. Где, я спрашиваю, Дальневосточная Украинская республика? Эх, даже тут схалтурить норовят, лентяи.

Ізраїльський меморіал вибачився за прокремлівські "історичні помилки" у відео на форумі за участю Путіна - Цензор.НЕТ 9425
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Хто "Меморіалу" вечеряє той її і танцює . Чого вже тепер з себе непорочну шльондру корчити? 😕
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Зробили як їм треба, а потім "вибачилися" за це. Зробили з історії політику.
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а история всегда была политикой, ибо - победители всегда пишут историю
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извинился одной статьей - не громко....
а опозорился на весь Мир сделав главным гостем людоеда путина..
Людоеда слышал весь Мир - а извинения не многие...
Так себе извинения..... - дешевые...
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за то яд ваш (не)ем...ну,который новичок Ізраїльський меморіал вибачився за прокремлівські "історичні помилки" у відео на форумі за участю Путіна - Цензор.НЕТ 2312.а свинью подсунуть можно и опосля...
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головною помилкою було запросити на ці заходи ***** та ще дати йому виступити.
Я мабуть не чогось не розумію: свинособаки постачають озброєння арабам, яке потім застосовують проти єврейскої держави. Так звідки така лояльність в очильників Ізраїлю до лаптєстану?
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Единственное , что раша с ху..лом умеют делать - шантажировать . Ху..ло продает Израилю обещания не усугублять обстановку в обмен на относительную лояльность . Думаю все прекрасно понимают , что пока в мире существует раша в нынешнем виде - спокойно жить не сможет никто . Надеюсь , что идет работа над решением этой проблемы , не смотря на засосы .
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прокремлевские "исторические ошибки" в видео /Если бы только в видео. Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям /Нетаньяху с военной делегацией посетил Россию. Израильский "Энерджи" вышел с заголовком "Новый военный союз./В нарушение международных санкций Крым посетила делегация парламента Израиля. /Израильские наёмники в бандформированиях террористов ДНР убивают украинцев.
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Если вы пригласили людоедов на завтрак, то есть очень большая вероятность, что ужинать будут именно вами.
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Больно напоминает третьего райха. Мол "ой, сами разбирайтесь, мы ни причём".
Знают ведь, всякие Мокроны, что если оставить все молча, то результат будет 1939г.Точно знают
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я не поняв, а за наших финских братьев все забыли?
ситуация один в один как у нас 6 лет назад
принимай нас суоми красавица(с)
гандоны
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Оцените красоту игры!! Вылизать до блеска путину, после чего повернуться к остальным, с о вращением сплёвывая и вытираясь белым платочком,на голубом глазу извиниться(деньги-то всё равно уже получены!)! От кого, а от израильтян такого не ожидал. Впрочем, прогиб засчитан со всех сторон
P. S. Когда ждать памятник Арафату-миротворцу в Тель-Авиве?
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Kogda zosli ruskije v Polsu oni jevrejev otdali nemcam kak politiceskix po ixnemu dogovoru, bolsinstvo tam byli jevreji.Ob etom konecno oni nebudet govorit.
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Израиль с союзником нацистов танцевал на костях своего народа. Эпично.
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С ума сойти! Жертвы восхваляют своих палачей. Ниже упасть уже не возможно.
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Засуньте ці вибачення собі в те місце, яким думали, коли кричали на весь світ і вихваляли злочинця, не меншого за Гітлера.
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а що вас тут дивує??? ГОЛОКОСТ МОЖНА СМІЛИВО НАЗВАТИ МЕГАБІЗНЕСОМ...З ДЕСЯТКМИ ЯРДІВ БАКІВ ОБОРОТУ...В СВІЙ ЧАС ВИПЛАТИ ПО ГОЛОКОСТУ СТАНОВИЛИ 40% БЮДЖЕТУ ІЗРАЇЛЮ...НЕМАЛО ЄВРЕЙСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯ ОБАБЛІЛИ НА ЦИХ ВИПЛАТАХ...А ТУТ ПУТІНСЬКИЙ ОЛІГАРХ, ГЛАВА ЄВРОП.ЄВРЕЙСЬКОГО КОНГРЕСУ МОШЕ КАНТОР. ГРОШІ ВСЕОДНО НЕ ПАХНУТЬ
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"Эти высказывания Путина вызвали резкую реакцию Польши и споры в российском обществе."- даже интересно что там за споры были в рос.обществе? Может эти "споры" имелись ввиду- Спо́ры (греч. σπορά, σπόρος - сев, посев, семя) - клетки растений и грибов, служащие для их размножения и рассеяния?
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Лучшим извинением было бы признание Кнессетом Голодомора
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