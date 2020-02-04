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 Політика України, Здоров'я
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Все про:Мінздоров'я (1081) рак (47) Семиволос (2) онкологія (58) Нацслужба здоров'я (6)

 Українці зможуть за держкошти лікувати за кордоном деякі види раку, - МОЗ

За програмою медичних гарантій в Україні надаватимуть послуги з раннього виявлення найбільш поширених онкологічних захворювань, зокрема, раку молочної залози, легень, шлунка та інших. У даний час дитяча онкологія в Україні забезпечена лікзасобами і медвиробами на 100%, є дефіцит щодо забезпечення дорослого населення "

Українці зможуть лікувати за державні кошти за кордоном ті види раку, з яких в Україні медичну допомогу не надають. Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я України Андрій Семиволос на прес-конференції в Києві, що проводилась з нагоди Всесвітнього дня боротьби проти раку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Програма лікування українців за кордоном, надання тої допомоги, якої в нашій країні немає, в цьому році залишається. І вона була дещо збільшена в порівнянні з попередніми роками. Досить часто йдеться про трансплантацію. У людей з онкологічними захворюваннями – це трансплантація кісткового мозку", - зазначив він.

Разом з тим, Семиволос зауважив, що планується якомога швидше створити відповідну систему медпослуг в Україні.

"Із запровадженням системи трансплантації в Україні, ми сподіваємось, потреба пацієнтів у лікуванні за кордоном буде зменшена в рази. І залишаться за кордоном лише ті методи лікування,

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Своєю чергою, представник Національної служби здоров’я України Альона Горошко нагадала, що з 1 квітня 2020 року в Україні запрацює в повному обсязі програма медичних гарантій, яка включає в себе деякі заходи запобігання, виявлення та лікування онкологічних захворювань.

"Розуміючи, наскільки поширеною є проблема онкологічних захворювань в Україні, які є другою причиною смертності в нашій країні, в межах програми медичних гарантій передбачені спеціальні послуги, які віднесені до категорії пріоритетних послуг, – раннього виявлення найбільш поширених онкологічних захворювань. Йдеться про раннє виявлення таких типів раку, як рак молочної залози, легенів, шлунку, матки й деяких інших. На цю програму у 2020 році передбачено 1 млрд грн і вона буде сконцентрована на людях старшого віку. Це спричинено тим, що з віком зростає ймовірність розвитку онкологічних захворювань, і саме ця категорія людей має отримувати більше уваги від системи охорони здоров’я щодо раннього виявлення. Такі послуги можна буде отримати за направленням лікаря "первинки", або спеціаліста, у якого обслуговується пацієнт, якщо підозрюється новоутворення", - пояснила Горошко.

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За її словами, для людей, в кого вже діагностовано онкозахворювання, державна програма медичних гарантій передбачає 100% оплати за хіміотерапевтичне, радіологічне і хірургічне лікування. Вона повідомила, що на сайті Національної служби здоров’я України (НСЗУ) буде оприлюднено перелік закладів в Україні, які надають той чи інший вид лікування, і до яких можна звернутися за отриманням меддопомоги.

Міністерство охорони здоров'я України має намір у лютому 2020 року подати Верховній Раді Стратегію протиракової боротьби, повідомив заступник міністра охорони здоров'я Андрій Семиволос, пише Інтерфакс-Україна.

"12 лютого відбудуться парламентські слухання, на яких буде представлено Стратегію протиракової боротьби", - сказав він.

За словами заступника міністра, стратегія розроблялася протягом трьох місяців із залученням експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

"Наша робоча група, яка працює над цією стратегією вже третій місяць, була розділена за кількома напрямами, й наразі всі ці напрацювання остаточно оформлюються з експертами ВООЗ. Усі наші майбутні напрацювання було затверджено в європейському підрозділі в Копенгагені на робочій зустрічі з міністром і керівництвом європейського відділу ВООЗ", - сказав він.

"Ми сподіваємося, що завтра документ буде представлено в комітеті ВР (комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування - ІФ) і міністру охорони здоров'я для остаточного узгодження", - додав Семиволос.

Він також зазначив, що "Стратегія містить і скринінгові програми та заходи з раннього виявлення онкозахворювань, і діагностику, лікування, паліативну допомогу та реабілітацію".

Заступник міністра наголосив, що на сьогодні "дитяча онкологія в Україні забезпечена (лікзасобами та медвиробами - ІФ) на 100%, є дефіцит щодо забезпечення дорослого населення", але створено держпідприємство "Медичні закупівлі України", яке незабаром перебере на себе функції центральної закупівельної організації та супроводжуватиме закупівлю лікзасобів для запобігання і лікування онкозахворювань.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173709
 
 
 Топ коментарі
 
"не болтайте ерундой!" а у маленьких детей?
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Конечно, для себя родимых стараются. И так было всегда в полуфеодальной Украине. Кого-то имеют, а кто-то разворовывает все и вся.
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Интересная информация. Некоторые украинцы смогут лечить некоторые опухоли за границей. И не трудно понять что "некоторые" - это депутаты или министры или судьи, то есть простые украинцы в эти "некоторые" аж никак не попадут. Простых украинских героев текущей войны сейчас лечат волонтеры, то есть простые граждане, а не государство. Хочется у зеленой нечисти, которая озабочена только своими доходами ,спросить в 100 раз - Где страховая медицина для каждого, а не некоторых?
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Рак - от неправильного питания.Любой практически.И от вредностей.
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Речь не о раке, а о доступности нашей медицины, которая без страховой не станет никогда доступной. Все эти "некоторые" -это замыливание глаз, просто паскудство украинской геноцидной власти.
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При савке у раковых больных была альтернатива,или за 30 послесовковых ?Не смешите мои помидоры.У меня жена умерла в 90м,а заболела в 88 м. Знаю не понаслышке.И в Мацкве в центре Блохина были .Прошли диковинный тогда томограф.Лечение назначили симптоматическое.. Послесовковый опыт лечения за деньги знакомых в Израиле,Берлинской Шарите - 100% отрицательный.Потратили 30000 - 140000 долларов и не протянули и года.Тут важна стадия заболевания.3- 4 стадия за редким исключением- неизлечимы.
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Раньше бюрократам давали квартиры бесплатно, теперь их и членов их семей собираются лечить зарубежом за счет бюджетных средств. Но ведь эти же бюрократы завалили все тут. Что-то тут неправильно.
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Уверен, шо в очереди на лечение за гос счёт опять первыми будут самые блатные и богатые, которые с помощью знакомств... или с помощью взяток... А те хто не имеет ни связей, ни блата им придётся как всегда - или рассчитывать токо на себя, или хз шо его рассчитывать...
В нашей стране по другому уже не бывает. Справедливостью у нас даже уже и не пахнет.
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Конечно, для себя родимых стараются. И так было всегда в полуфеодальной Украине. Кого-то имеют, а кто-то разворовывает все и вся.
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сами тут стройте..не позорьтесь... ездим к туркам и белорусам....
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Строить ничего не надо Масса больниц идет под ликвидацию. Нужны специалисты и оборудование. А главное ранняя диагностика. Только нынешним врачам оно не интересно
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Слово "НЕКОТОРЫЕ" надо написать в начале предложения . Тогда новость будет выглядеть более правдоподобной
"Некоторые украинцы смогут за госсредства лечить за границей отдельные формы рака".
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А при свиной мальдивской харе такого не было в помине.
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