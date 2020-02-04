 Готуємо черговий обмін полоненими, сподіваємося на великий обмін "всіх на всіх", - Пристайко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на спільній із чеським колегою Томашем Петршічеком пресконференції в Празі.
"Ми справді готуємо черговий обмін. Ми все ще віримо в можливість завершити найближчим часом обмін "всіх на всіх", - заявив Пристайко.
Він сподівається, що це буде "дуже великий, масовий обмін", у якому "знайдеться місце для переважної більшості кримських татар", яких в останніх "хвилях" обмінів вдалося повернути не так багато.
Це питання, додав міністр, у понеділок, 3 лютого, обговорювалося з президентом Туреччини Реджепом Теїпом Ердоганом під час його візиту до Києва.
перекрыл бы газовую трубу в европу и сказал бы шо вертел всех на кую пока не отдадут
псы. за 6 лет войны пора бы было уже определиться кто на чьей стороне
надеюсь наши американские друзья держат всё под контролем
Чи то був жарт?
мертветчука отдайте
вы "всех" наших даже установить-найти... не можете...
местная аудитория больше любит когда вещи называют своими именами)
единственное в чем я на 100% сегодня уверен что с нашим восточным соседом нам не по пути
1 : 1
рашка не відпускає всіх, навіщо ви обманюєте ?
Даже если он так накидается что сам в том подвпле закроется они его откроют и вывезут в Киев.
два удара-восемь дырок
а патриоты по подвалам,и никто не скажет где именно они
подавляющее большинcтво - ето уже не "всех на всех".
непонятно к чему ети передергивания...
одна или две? и война продолжается.
оказывается легко было только пороха критиковать насчет войны.
на следующих выборах порох или другой кандидат зеле его же вопросы на стадионе будет задавать.