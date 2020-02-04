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 Політика України
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Все про:обмін (623) кримські татари (1508) Пристайко (348) полонені (748)

 Готуємо черговий обмін полоненими, сподіваємося на великий обмін "всіх на всіх", - Пристайко

Українська сторона готує черговий обмін утримуваними особами і сподівається, що він буде великим.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на спільній із чеським колегою Томашем Петршічеком пресконференції в Празі.

"Ми справді готуємо черговий обмін. Ми все ще віримо в можливість завершити найближчим часом обмін "всіх на всіх", - заявив Пристайко.

Він сподівається, що це буде "дуже великий, масовий обмін", у якому "знайдеться місце для переважної більшості кримських татар", яких в останніх "хвилях" обмінів вдалося повернути не так багато.

Це питання, додав міністр, у понеділок, 3 лютого, обговорювалося з президентом Туреччини Реджепом Теїпом Ердоганом під час його візиту до Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Домовленостей щодо нового обміну утримуваними особами між РФ і Україною поки що немає, - російський омбудсмен Москалькова

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173705
 
 
 Топ коментарі
 
огидний дристайка, так вже ж був обмін "усіх на усіх"?
Чи то був жарт?
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Вы и в прошлый раз всех на всех меняли, но какая разница, да?
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а5 пуйло зеле впарит каких-то чмошников, а он отдаст убийц наших воинов...
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Віддамо всіх сєпарів, СН, ОПЗЖ, циганів, ОФ і кабмін. В обмін на 12 наших полонених.
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Израиль бы за своих 12 пленных на нашем географическом месте
перекрыл бы газовую трубу в европу и сказал бы шо вертел всех на кую пока не отдадут
псы. за 6 лет войны пора бы было уже определиться кто на чьей стороне
надеюсь наши американские друзья держат всё под контролем
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огидний дристайка, так вже ж був обмін "усіх на усіх"?
Чи то був жарт?
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Всіх на кого вкаже путін на всіх кого дозволить путін.
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а5 пуйло зеле впарит каких-то чмошников, а он отдаст убийц наших воинов...
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+ навінскага, габіновіча, *********, мурлаєва та іншу сволоту теж
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Спочатку нашим недолугим урядовцям треба було посадити цього чмиря разом із всім ОПЗЖ. Дивно, що для волонтерів і патріотів легко знаходяться "докази" їхніх "злочинів", а тут нізащо зачепитися. Прямо святі, особливо кримінальник Рабінович. Правда, не факт, що будуть їх вимінювати : вони корисніші )(уйлу в Україні.
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надейтесь...
вы "всех" наших даже установить-найти... не можете...
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Більшість утримуваних відома. Але дирляндія каже, що їх там нєт.
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так...і це страшніше страшного...бо значить вони ніколи не попадуть у список на обмін...
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Вы и в прошлый раз всех на всех меняли, но какая разница, да?
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у принимателей лапши память коротккая - как историческая так и политическая
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Не выйдет, щас включите Северокрымский канал для поддержки ********** убийц
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Вроде как вчера "донецкие ребята" уже огласили: обмена всех на всех не будет до окончания войны. И шо нам тут втирают?
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Вообще-то они ******, но задолбался в бане сидеть. Вот кстати подтверждение моих ранее сказанных слов Террористы откинули вариант обмена «всех на всех» до завершения войны на Донбасс
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Я умышленно свой словесный оборот взял в кавычки, как "морская свинка" и не морская и не свинка.
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язык изопа?)для цензора это сильно круто)
местная аудитория больше любит когда вещи называют своими именами)
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Я не оставляю надежд на повышение уровня IQ украинского населения, и недопущения в будущем, выбора президентом Украины, уголовников или клоунов.
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сам нехочу(с)
единственное в чем я на 100% сегодня уверен что с нашим восточным соседом нам не по пути
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Как ты ********* ласково назвал "восточный сосед" Готуємо черговий обмін полоненими, сподіваємося на великий обмін "всіх на всіх", - Пристайко - Цензор.НЕТ 7934 Готуємо черговий обмін полоненими, сподіваємося на великий обмін "всіх на всіх", - Пристайко - Цензор.НЕТ 7934 Готуємо черговий обмін полоненими, сподіваємося на великий обмін "всіх на всіх", - Пристайко - Цензор.НЕТ 7934 !
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вкотре вже всіх на всіх ?
рашка не відпускає всіх, навіщо ви обманюєте ?
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А если бы ордиловцы захватили нашего гавнокоммандующего, то что бы было? Ваша версия Готовим очередной обмен пленными, надеемся на большой обмен "всех на всех", - Пристайко - Цензор.НЕТ 6508
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він зіграв би їм на роялі сімфонію))
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отдал бы оттуда приказ отводить ВСУ до польской границы...
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Ну а чисто гипотетически. Воехал он допустим открывать новый мост, по типу сатаницы луганской. Накидался там с сепарами вискаря за мир-дружбу-жвачьку, а утром, когда проснулся, оказался на подвале. Какие действия в таком случае ВСУ? Забить хер на него или итди отбивать главзебила с боем. Думаю был бы первый вариант
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Он в какчестве президента нужен им,поэтому на подвал его не возьмут.
Даже если он так накидается что сам в том подвпле закроется они его откроют и вывезут в Киев.
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не,второй правильнее.и привлечь к суду за распитие спиртных напитков с врагами Украины.
два удара-восемь дырок Готуємо черговий обмін полоненими, сподіваємося на великий обмін "всіх на всіх", - Пристайко - Цензор.НЕТ 3017
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Гавнокомандуючий сказав би "ззббаасібаа,дуже дяякуюю"
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На параді полонених у Донецьку посміхався б на камеру Звєзда, ртр і називав би Україну бенедрівською країною Готуємо черговий обмін полоненими, сподіваємося на великий обмін "всіх на всіх", - Пристайко - Цензор.НЕТ 42 Готуємо черговий обмін полоненими, сподіваємося на великий обмін "всіх на всіх", - Пристайко - Цензор.НЕТ 4014
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в такое ехидное хлебало хочется только плюнуть
Готуємо черговий обмін полоненими, сподіваємося на великий обмін "всіх на всіх", - Пристайко - Цензор.НЕТ 6310
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А я б з носаря йому заїхав. Щоб зуби з дупи повилітали.
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Второй обмен всех на всех за два месяца, через пару месяцев будет третий, хоть бы людей хватило.
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что значит большой обмен всех на всех??????? так большой обмен или всех на всех?????? он что дурак???????
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А потім "ой, вибачте, всіх на всіх не вийшло, а Путін, гад такий, ще наловив та насаджав... Ми будемо готувати ще обмін..." За останні пів року вже навіть тупі б зрозуміли, що московія не піде на такий обмін і, тим більш, не надасть ніяких гарантій. Згоден лише з тим, що треба намагатись визволити наших людей з того пекла московського...
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надеющиеся безнадеги...насуют опять галимых сепаров,которые откажутся в Украину переезжать.
а патриоты по подвалам,и никто не скажет где именно они
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Что, ФСБ уже наотлавливало достаточное количество тыпилов, ездивших на Рашку и в Крым во время войны?

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в котором "найдется место для подавляющего большинства крымских татар"
подавляющее большинcтво - ето уже не "всех на всех".
непонятно к чему ети передергивания...
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А это точно министр иностранных дел? Какое он имеет отношение к обмену пленными? Хотя у нас президент занимаешься платежами пенсионерки,популисты хреновы.
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прям столько "волн" было, аж устал считать.
одна или две? и война продолжается.
оказывается легко было только пороха критиковать насчет войны.
на следующих выборах порох или другой кандидат зеле его же вопросы на стадионе будет задавать.
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Сперва освободите, а потом трубите о победах, и достижениях.
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Мабуть, ці курви Зе хочуть дати воду у Крим, іншої відповіді немає, чи ще якось здадуть інтереси України, бо полонених військових расєян і сєпарів у нас вже не залишилось..... Готуємо черговий обмін полоненими, сподіваємося на великий обмін "всіх на всіх", - Пристайко - Цензор.НЕТ 4261 Готуємо черговий обмін полоненими, сподіваємося на великий обмін "всіх на всіх", - Пристайко - Цензор.НЕТ 9403
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Виродки мостять благими намірами дорогу в пекло. Чорти продажні!
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Я не понял: Зеленский ЛОХ или всё-таки НЕЛОХ? Или для бубочки все лохи, кроме него?
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А що вимоги терористів щодо процесуальної очистки з попереднього обміну ,виконали?
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Наш ВАЗеленський зациклився на обміні і зациклює на гуманітарній складовій наш бідний народ. Гарна картинка, гарний піар хід для нашого актора. Але насправді кожен новий обмін приносить більше шкоди Україні, ніж користі. Тепер вбивці і терористи можуть підривати і вбивати в Україні безкарно - расєя виміняє. Що на цей раз віддасть наша недолуга влада? вода в Крим і торгівля з дилинрами? процес стає безкінечним, і доведеться віддавати шматок за шматков Україну.
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