 "Слуга народу" Яременко про неголосування за скорочення кількості депутатів: Хочу бачити науково обґрунтовані пропозиції, а не "300 спартанців"

Як передає Цензор.НЕТ, про це сам нардеп повідомив на сторінці у Facebook, пояснивши своє рішення.
"Це боюсь, сьогодні не останній раз, коли я утримаюсь за спроби вносити зміни до Основного закону.
Я не проти зміни чисельності Верховної Ради взагалі. Але хочу бачити науково обгрунтовані пропозиції щодо чисельності депутатського корпусу.
300? 297? 313? Чи 200?
Мені не подобаються спроби баналізувати це питання до "300 спартанців"", - пише депутат.
На його думку, українська влада повинна виходити з якоїсь узагальненої світової/демократичної практики за рівнем представництва виборців у вищому законодавчому органі. При цьому він зазначив, що отримані ним пояснення "містили посилання на що завгодно, але тільки не це".
"При розгляді деяких інших змін до Конституції я сьогодні теж утримаюсь. Я назагал поділяю необхідність розширенням повноважень президента, в т.ч. шляхом надання йому права призначати керівників правоохоронних чи спеціальних служб. Я підтримую необхідність встановлення чітких рамок діяльності нардепів, які примусять їх працювати чесно.
Але політична система, і система держуправління мають бути збалансовані. Тому відповідні рішення мають йти в пакеті зі змінами законодавства щодо контролюючої функції парламенту. Серед іншого, цю рекомендацію чітко висловлюють і наші партнери по НАТО, коли мова заходить про реформування сектору безпеки, оборони та розвиток демократичних процесів в Україні", - написав Яременко.
Поэтому я не верю в благие намерения Зеленой власти: подобную мразь скорее всего оставят, а сократят лишь непослушных адекватных депутатов. От чего нам с вами станет только хуже
Конституційний суд схвалив скорочення кількості народних депутатів
Вот теперь подумай где нарушение ....
Подсказка тебе 236 , а должно быть......сколько?
236 как сегодня....?
или 300?
КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА СЕГОДНЯ
НО В ПАРЛАМЕНТЕ БОЛЬШЕ ДУМАТЬ НЕКОМУ И НЕЧЕМ
Бо вона думає лише за себе.
но простому и мудрому нариду в Украине все энто чуждо...
ему нужон один НО большой пан....- что бы знал точно кому челобитные писать...
что бы как на Московии было...
ВОТ НА КОГО РАБОТАЮТ ВСЕ КТО ПОДДЕРЖАЛ СОКРАЩЕНИЕ
Осталось почитать их фио
Ніхто ж не говорив і не пояснював, не надавав порівняння з сусідніми країнами.
Просто натякали. що 450 дармоїдів об'їдають бідно українця.
сейчас будут катать и рашкины законы
і навіть прокурорви орієньуються на рашкіне правосуддя.
А той відповідає: "А звідки ти знаєшь про це? Так, я в попу-ас!"
я не поняв) это чмо после такого обсервера еще депутат?))
а депутатов так и осталось 450.
какие еще формулы и научные обоснования он хочет?