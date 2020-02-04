EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Політика України
  4196  78
Все про:ВР (5711) Конституція (308) Яременко Богдан (102)

 "Слуга народу" Яременко про неголосування за скорочення кількості депутатів: Хочу бачити науково обґрунтовані пропозиції, а не "300 спартанців"

Народний депутат фракції "Слуга народу" Богдан Яременко утримався під час голосування за проєкт змін до Конституції про скорочення до 300 кількості нардепів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сам нардеп повідомив на сторінці у Facebook, пояснивши своє рішення.

"Це боюсь, сьогодні не останній раз, коли я утримаюсь за спроби вносити зміни до Основного закону.

Я не проти зміни чисельності Верховної Ради взагалі. Але хочу бачити науково обгрунтовані пропозиції щодо чисельності депутатського корпусу.

300? 297? 313? Чи 200?

Мені не подобаються спроби баналізувати це питання до "300 спартанців"", - пише депутат.

На його думку, українська влада повинна виходити з якоїсь узагальненої світової/демократичної практики за рівнем представництва виборців у вищому законодавчому органі. При цьому він зазначив, що отримані ним пояснення "містили посилання на що завгодно, але тільки не це".

Читайте також: Рада попередньо підтримала скорочення кількості нардепів до 300

"При розгляді деяких інших змін до Конституції я сьогодні теж утримаюсь. Я назагал поділяю необхідність розширенням повноважень президента, в т.ч. шляхом надання йому права призначати керівників правоохоронних чи спеціальних служб. Я підтримую необхідність встановлення чітких рамок діяльності нардепів, які примусять їх працювати чесно.

Але політична система, і система держуправління мають бути збалансовані. Тому відповідні рішення мають йти в пакеті зі змінами законодавства щодо контролюючої функції парламенту. Серед іншого, цю рекомендацію чітко висловлюють і наші партнери по НАТО, коли мова заходить про реформування сектору безпеки, оборони та розвиток демократичних процесів в Україні", - написав Яременко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173698
 
 
 Топ коментарі
 
А когда ты шлюх в жопу долбил ты научное обоснование тоже требовал?
 показати весь коментар
 
Думаю все гораздо банальнее: просто понял, что при сокращении количества депутатов его за "табу" отодвинут от корыта
 показати весь коментар
 
Этот орангутанг, который в Раде заказывает себе проституток хочет еще что-то видеть. Пошел нах из Рады, толстое жирное существо, тебе думать нечем, личинка. 300 депутатов таких как Яременко -это слишком много.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Этот орангутанг, который в Раде заказывает себе проституток хочет еще что-то видеть. Пошел нах из Рады, толстое жирное существо, тебе думать нечем, личинка. 300 депутатов таких как Яременко -это слишком много.
 показати весь коментар
 
 
Полностью с вами согласен: таким муд#кам как Яременко, Иванисов и пр. место в террариуме а не в Верховной Раде. И если бы власть имела желание исправить это недоразумение, она бы могла давно это сделать и забыть, чтоб не дискредитировать себя и страну. Но, нет же..
Поэтому я не верю в благие намерения Зеленой власти: подобную мразь скорее всего оставят, а сократят лишь непослушных адекватных депутатов. От чего нам с вами станет только хуже
 показати весь коментар
 
 
даже этот мудак понял.., что за нарушение Конституции может когда нибудь наступить уголовная ответственность...
 показати весь коментар
 
 
Думаю все гораздо банальнее: просто понял, что при сокращении количества депутатов его за "табу" отодвинут от корыта
 показати весь коментар
 
 
ему и так уже коля оболонский 5К$, а не 15К$ отслюнявил в конверте) не хватает на бохинь любви жердяю) теперь будет пытаться закатывать истерику Олежи Ляшка с золотой картой, пардон голосом)
 показати весь коментар
 
За соответствующее решение проголосовали 236 народных депутатов.Источник: https://censor.net.ua/n3173657

Вот теперь подумай где нарушение ....
Подсказка тебе 236 , а должно быть......сколько?
 показати весь коментар
 
 
При чем тут нарушение Конституции? Это изменения в Конституцию и депутаты имеют право это делать и даже переписать Конституцию полность.
 показати весь коментар
 
Лариса fb3d953c - каким количеством голосов?

236 как сегодня....?
или 300?
 показати весь коментар
 
 
У яременко табу вообще на все подряд) отказной парняга попался однако)
 показати весь коментар
 
 
шо??..шоппоблок любителя анала перекупил???)))
 показати весь коментар
 
 
Ну зачем вы так?Какие деньги?Он по любви их поддерживает.Уж больно ему их название -"Жопоблок" нравиться.Прям зудит всё.Как у Кивы,только надо что бы кто то из однопартийцев или соратников почухал. "Слуга народу" Яременко про неголосування за скорочення кількості депутатів: Хочу бачити науково обґрунтовані пропозиції, а не "300 спартанців" - Цензор.НЕТ 9967
 показати весь коментар
 
А когда ты шлюх в жопу долбил ты научное обоснование тоже требовал?
 показати весь коментар
 
 
Ну він такий є по життю - однаково прискіпливий і до шлюх,і до законів...
 показати весь коментар
 
В части предварительного обоснования количества он прав, а на расширение прав президента я уже насмотрелся, особенно на "Привести законы в соответствие с указом Президента"...
 показати весь коментар
 
 
А що тут "науково обгрунтовувати" - чим менше ртів, тим краще. Та і відслідковувати діяльність меншої кількості депутатів суспільству буде простіше. 300 - дуже багато, ще треба вкоротити наполовину.
 показати весь коментар
 
 
Та й грошей на підкуп та ресурсів для залякування ще менше. Вєрной дарогай ідьотє, таварищі. Да какая разніца. Зачєм еті депутати ваабще. Закони пісать может і охвіс преЗедента.
 показати весь коментар
 
 
Плутаєте кількість та якість - 100 корупціонерів так само підкуповуються/залякуються, як і 200.
 показати весь коментар
 
Лучче ты бы от порнушки воздержалси...
 показати весь коментар
 
НУ ДАВАЙТЕ ВООБЩЕ ПАРЛАМЕНТ СОКРАТИМ -БУДЕТ ЦАРЬ Яременко о неголосовании за сокращение числа депутатов: Хочу видеть научно обоснованные предложения, а не "300 спартанцев" - Цензор.НЕТ 7420

Яременко о неголосовании за сокращение числа депутатов: Хочу видеть научно обоснованные предложения, а не "300 спартанцев" - Цензор.НЕТ 6346
 показати весь коментар
 
 
идиоты . народ и так до депутатов не может добраться , а они сокращают
КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА СЕГОДНЯ
Яременко про неголосування за скорочення кількості депутатів: Хочу бачити науково обґрунтовані пропозиції, а не "300 спартанців" - Цензор.НЕТ 8769
 показати весь коментар
 
 
ШО .РЕШИЛИ РАШУ ДОГНАТЬ В СВОИХ БРЕДОВЫХ ПЕРЕДАЛКАХ КОНСТИТУЦИИ ?
 показати весь коментар
 
 
Схоже, чим більша демократія, тим більше депутатів.
 показати весь коментар
 
 
остатся кричать ЮЛЯ ЮЛЯ (хоть я и не фанат ее )
НО В ПАРЛАМЕНТЕ БОЛЬШЕ ДУМАТЬ НЕКОМУ И НЕЧЕМ
 показати весь коментар
 
Я не кричатиму.
Бо вона думає лише за себе.
 показати весь коментар
 
 
классный анализ! спасибо! И вообще, надо на парламенте написать большими буквами "ДАЖЕ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЧЕГО-НИБУДЬ ПРИДУМЫВАТЬ, ВСЕ РАВНО, КРОМЕ 95 КВАРТАЛА, НИЧЕГО НЕ ПРИДУМАЕТЕ! СМОТРИТЕ КАК У ЛЮДЕЙ!!!!!
 показати весь коментар
 
 
Ну, по "переписи Дубилета" у нас уже не 10 штук на 1 млн. , а 12, как в паРаше...
 показати весь коментар
 
хорошая карта...
но простому и мудрому нариду в Украине все энто чуждо...
ему нужон один НО большой пан....- что бы знал точно кому челобитные писать... Яременко про неголосування за скорочення кількості депутатів: Хочу бачити науково обґрунтовані пропозиції, а не "300 спартанців" - Цензор.НЕТ 4521
что бы как на Московии было...
 показати весь коментар
 
 
по карте - у нас еще и мало депутатов по ЕВРОПЕЙСКИ.а по российски - много
ВОТ НА КОГО РАБОТАЮТ ВСЕ КТО ПОДДЕРЖАЛ СОКРАЩЕНИЕ
Осталось почитать их фио
 показати весь коментар
 
 
Так нарід дурили просто.
Ніхто ж не говорив і не пояснював, не надавав порівняння з сусідніми країнами.
Просто натякали. що 450 дармоїдів об'їдають бідно українця.
 показати весь коментар
 
 
ну скажи шо это не рашкин проект ?
сейчас будут катать и рашкины законы
 показати весь коментар
 
 
так вже списують ...
і навіть прокурорви орієньуються на рашкіне правосуддя.
 показати весь коментар
 
 
Суть сокращения, взять тех же 50 депутатов под крыло и блокировать (парализовывать) работу парламента, пока не согласятся с их (точнее с их собственниками)требованиями и .т.д. 450 вполне достаточно, это не дает возможность держать отдельными лицами парламент в своей собственности, даже сейчас с монобольшинством (якобы), возникают проблемы в голосовании, поскольку внутри есть группы, которые представляют интересы разных людей (минифракции)
 показати весь коментар
 
научно в италии 630,а до недавно было 800 с лишним Яременко про неголосування за скорочення кількості депутатів: Хочу бачити науково обґрунтовані пропозиції, а не "300 спартанців" - Цензор.НЕТ 9053
 показати весь коментар
 
Предлагаю этих зебилов -депутатов сократить полостью и ВЫБРАТЬ новых
 показати весь коментар
 
Мушу констатувати, що саме тут Яременко правий. Я одоьрюю не його, чи його поведінку, а його розумну саме цю думку. Не варто йти на поводу у люмпенів, яким втовамачили, що вся біда через депутатів. Навпаки - депутати - розумні і фахові- мали б стримувати виконавчу владу рамками законів від спокус і дурниць. Чим більше альтернативних думок - тим вільша вірогідність, що серед цих думок може виявитися геніальна. Це закон теорії ймовірності. Зебілам втовкмачили, що зекономлені на депутата кошти дістануться їм. Та хрен там- їх заберуть на премії міністри. І не залишиться органу, який зможе цьому завадити. За зебільною логікою можна залишити одного бригадира Юзіка і десяток депутатів. Але це не правильно. Бо розумні і корисні закони потрібно не лише голосувати, а й писати. А найкраще-робити конкурс законопроектів. Тобто їх має бути якнайбільше. Лише в тому випадку зросте їх якість.
 показати весь коментар
 
 
так у них теперь ЕРМАК будет просто переписывать законы раши -К ЭТОМУ ВЕДУТ
 показати весь коментар
 
 
Дійсно депутати мають бути розумні і фахові .
 показати весь коментар
 
 
Можна по всякому відноситись до того Яременка, але тут він реально правий.
 показати весь коментар
 
 
Побачив якось на пляжі Б. Яременко малюк, і питає його: "Дядьку, а ви, часом, не папуас?"
А той відповідає: "А звідки ти знаєшь про це? Так, я в попу-ас!"
 показати весь коментар
 
 
он хотел сказать "300 шалав"?
я не поняв) это чмо после такого обсервера еще депутат?))
 показати весь коментар
 
 
Яременко о неголосовании /Какой бабуин!-Я не бабуин! Ба,говорящий бабуин! /"Секс защищенный, классика и орал. Час - 100$": Журналисты сняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой.
 показати весь коментар
 
До речі, лише приблизно 10% громадян України володіють більш ніж 95% багатства країни. Так що чи 300, чи 500, а то й 1000 на співвідношення бідних і багатих ну ніяк не вплине. Питання не в кількості депутатів, а в їх якості. Але що ж поробиш, люмпенізоване бидло вирішило, що воно втомилось, а тому вибрало собі слуг.
 показати весь коментар
 
 
Даже здравые рассуждения Яременко будут вызывать издевательские подколы. Заслуженно. Репутация - не просто слово.
 показати весь коментар
 
тю, население сократилось с 52 до 42 миллионов.
а депутатов так и осталось 450.
какие еще формулы и научные обоснования он хочет?
 показати весь коментар
 
 
Мировую практику вспомнил *****.Чем вы там занимаетесь-это позор какой то.
 показати весь коментар
 
 
Вас бабуинов и 300 нормальных не наберешь.Боже как вы все от корыта оторваться боитесь.
 показати весь коментар
 
 
Таких зелених бабуїнів там взагалі не потрібно
 показати весь коментар
 
 
Переживає ...Таку ряху і від корита відсунуть .
 показати весь коментар
 
 
300 депутатів , 150 проституток + Яроменко-сутенер.
 показати весь коментар
 
Я взагалі дивуюсь, що роздуми цього мурла опублікував ЦЕНЗОР.
 показати весь коментар
 
 
От цікаво коли вже на царьскій морді економить почнуть ? Бо якось мільярд гривень на відпусника витрачати аж занадто.
 показати весь коментар
 
Встречный вопрос. Пусть именно он обоснует количество 450? Имхо хватит 50 депутатов
 показати весь коментар
 
Смотри видео ,,300еврейцев,, внимательней,*лядун.
 показати весь коментар
 
мудак.. а кормить вас дармоедов кто должен ??? во времена ссср депутатами были доярки, каменщики, плотники и т.д. . эти люди работали на своих местах а на заседания оформляли командировки и ездили голосовать. а вы зажравшиеся ублюдки мало того что во благо народа не голосуете так еще и сидите на шее у этого народа. в раде достаточно 50 человек по 2 с каждой области и только чтобы они проживали и работали в этих областях..
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору