 Чоловік за 50 тис. грн хабаря чиновнику облради намагався провести "тиху федералізацію" Львова, - СБУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Досудовим слідством встановлено, що зловмисник намагався дати чиновнику хабар у розмірі 50 тисяч гривень за винесення на розгляд сесії облради проєкту рішення про прийняття звернень до перших осіб держави щодо надання Львівській області спеціального економічного статусу. Такі звернення є частиною гібридної агресії проти України та мають назву "тихої федералізації".
Чоловіка визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України, і засуджено до 5 років позбавлення волі.
единственная область в которой победил барыга))
не думаю шо во франковске люди тупее чем во львове
ты с кривого рога?)))
за это))
Вот такие, они, федерасты.
доки ми ще будемо стидатись називати ворогів ворогами?
якесь москальське падло за 2 штукаря зелені хотіло державної зради?
це нам привід задуматись, панове українці
Нова стаття в ККУ появилася, про "тиху федералізацію".
Це вже відверта "донбасятизація"
Тут обычная взятка потому что подобное обращение не выходит за рамки существующего правового поля. Просить внесения официальных изменений в Конституцию в установленном порядке имеет право любой гражданин и любой орган