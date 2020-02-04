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 Політика України
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Все про:НАБУ (2244) Гончаренко (226)

 НАБУ перетворюється на інструмент політичної боротьби. Якщо не замінити Ситника, існує загроза розвалу всієї інституції, - нардеп Гончаренко

Народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що нещодавні скандали, пов`язані з діяльністю антикорупційних органів в Україні, свідчать про їхню політичну вмотивованість. Звільнення з посади Артема Ситника має стати одним з перших кроків для зупинення деградації антикорупційних інституцій, вважає нардеп.

Про це Олексій Гончаренко заявив у своїй статті для "Української правди". На його думку, політична вмотивованість дій антикорупційних органів може зруйнувати ці інституції.

"Концепція боротьби з корупцією через створення нових незалежних органів видається чудовою у теорії, проте на практиці у справу втручається політична культура та людський фактор, - пише нардеп. - З початком президентства Володимира Зеленського антикорупційні органи потрапили у низку скандалів. У грудні 2019 року за рішенням суду директор НАБУ Артем Ситник опинився у реєстрі корупціонерів. Він не задекларував свій коштовний відпочинок, який оплатили інші особи. Таким чином, головний антикорупційний орган наразі продовжує очолювати людина, яку прямо називають корупціонером". Депутат зазначив, що після того, як цей факт було оприлюднено, він написав листа на ім'я Президента та Голови парламенту з вимогою звільнити Артема Ситника і публічно закликав його піти з посади. У відповідь наступного дня НАБУ провело обшуки в будівлі опозиційного одеського телеканалу "Думська-ТВ", який належить його другові, що було помстою.

Нардеп Гончаренко нагадав, що у створення НАБУ вклали багато ресурсів як українських платників податків, так і з боку міжнародних партнерів. Натомість, за роки своєї діяльності НАБУ під незмінним керівництвом Артема Ситника не відзначилося значними результатами або гучними викриттями топкорупціонерів. "Зараз НАБУ перетворюється на інструмент політичної боротьби і без перезавантаження його роботи очікувати на реальні результати вже не доводиться. Риба гниє з голови, і якщо не замінити Ситника, існує загроза розвалу всієї інституції".

Гончаренко вважає таку ситуацію з антикорупційними органами тестом для президента Зеленського. "Потрібно не допустити повної деградації антикорупційних інституцій, - пише депутат. - Вважаю, що першими важливими кроками мають стати звільнення з посади Артема Ситника і проведення прозорого конкурсу на главу і заступників ДБР. Не можна залишати на посадах людей, які підтвердили свою неефективність або заангажованість" .

Нагадаємо, що 13 грудня 2019 року Рівненський апеляційний суд не задовольнив апеляційну скаргу і залишив без змін постанову Сарненського районного суду Рівненської області від 6 вересня 2019 року щодо Ситника про визнання його винним у вчиненні адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбаченого ч .1 ст. 172-5 КУпАП. У результаті він був внесений до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173694
 
   
 Топ коментарі
 
молодец Лёха
не зассал
и Холодницкого тоже нахер!
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а не сытнику?ведь именно об этом статья...
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Когда этого крысёныша уже прищимят за хвост и ударят им об стену закона и справедливости, шобы брызги этого говна разлетелись на молекулы?!
Но пока оно продолжает вонять и нести на себе опарышей лицемерия и продажности. Но это лишь пока. Такие гниды, как правило, не живут долго и заканчивают свой жизненный путь очень страшно и мучительно. Чего и желаю этой чумной, продающейся всем кто больше заплатит, одесской вше.
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молодец Лёха
не зассал
и Холодницкого тоже нахер!
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А чего там валить, кроме названия там ничего и не было.
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Если не заменить Сытника, есть угроза развала всей проституции, - нардеп Гончаренко ))
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та ты уже давно развалился,кацапчонок николаевский НАБУ превращается в инструмент политической борьбы. Если не заменить Сытника, есть угроза развала всей институции, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 405.именно на проституции.тырнет все помнит
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Ты шо ник продал другому ? )) Ты ж вроде знал откуда я ))
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вас,антипорошенкоацев 73%,всех не упомнишь НАБУ перетворюється на інструмент політичної боротьби. Якщо не замінити Ситника, існує загроза розвалу всієї інституції, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 5970
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Меня то ты уж упомнил бы )) От пинков и подзатыльников ))
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тебе кажется ,то были пинки и подзатыльники?
да брось,то обычная глупость ваты...в итоге вы сами себя выпороли,с чем и поздравляю.вдовы,мля,унтер-офицерские НАБУ перетворюється на інструмент політичної боротьби. Якщо не замінити Ситника, існує загроза розвалу всієї інституції, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 1875
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а не сытнику?ведь именно об этом статья...
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Стаття про заяву Льохи, а він за своє бурхливе політичне життя чого тільки не заявляв.
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А ты - молодец, сходу защитил Сытника своим "аргументом".
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Та ти також молодець - незважаючи на всі заслуги "заявітєля", сходу на Ситника переїхав. НАБУ перетворюється на інструмент політичної боротьби. Якщо не замінити Ситника, існує загроза розвалу всієї інституції, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 668
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Лишнехромосомное, а что делать, если о коррупционных действиях Сытника, не только он заявлял? Волей-неволей пришлось, иначе бы ты своего инфантильного поста не написал.
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Справа ж не в конторі, людей де взяти? Кого не постав воно відразу лягає під начальство, як там у класика? "Чєловєк с собасьім сєрцем".
З усіх тварин лише собака активно сама шукає собі хазяїна і чахне, якщо такого не знаходить.
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Когда этого крысёныша уже прищимят за хвост и ударят им об стену закона и справедливости, шобы брызги этого говна разлетелись на молекулы?!
Но пока оно продолжает вонять и нести на себе опарышей лицемерия и продажности. Но это лишь пока. Такие гниды, как правило, не живут долго и заканчивают свой жизненный путь очень страшно и мучительно. Чего и желаю этой чумной, продающейся всем кто больше заплатит, одесской вше.
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гнусная свыня прикрывает мерзкого крысеныша, но скоро балу конец
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А навкруги Порошенка - самі зрадники стоять...

НАБУ перетворюється на інструмент політичної боротьби. Якщо не замінити Ситника, існує загроза розвалу всієї інституції, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 7102
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шо,опять порох вам в кальсоны накакал?и еще лёха надзюрил?
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У нас вся система так работала и работает, что правоохранительные органы работают для борьбы с конкурентами, эти не стали исключением, вроде Лешик не знал об этом, когда его начальник был президентом.
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А кто назначил Сытника главой НАБУ 16 апреля 2015 года? Кто в то время был Президентом Украины?
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Суд признал незаконным решение о проверке Сытника перед назначением главой НАБУ
Новости » Общество 02.11.2018 - 18:24

Портновский суд так решил, лишнехромосомное?
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Олежик, ты хочешь, что бы Пэтруху посадили? Доиграетесь.
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Гавкучі на Г пішли, то Герасимов Гавкав, тепер Гончаренко.... ПЄСики!
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