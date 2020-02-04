 НАБУ перетворюється на інструмент політичної боротьби. Якщо не замінити Ситника, існує загроза розвалу всієї інституції, - нардеп Гончаренко

Про це Олексій Гончаренко заявив у своїй статті для "Української правди". На його думку, політична вмотивованість дій антикорупційних органів може зруйнувати ці інституції.

"Концепція боротьби з корупцією через створення нових незалежних органів видається чудовою у теорії, проте на практиці у справу втручається політична культура та людський фактор, - пише нардеп. - З початком президентства Володимира Зеленського антикорупційні органи потрапили у низку скандалів. У грудні 2019 року за рішенням суду директор НАБУ Артем Ситник опинився у реєстрі корупціонерів. Він не задекларував свій коштовний відпочинок, який оплатили інші особи. Таким чином, головний антикорупційний орган наразі продовжує очолювати людина, яку прямо називають корупціонером". Депутат зазначив, що після того, як цей факт було оприлюднено, він написав листа на ім'я Президента та Голови парламенту з вимогою звільнити Артема Ситника і публічно закликав його піти з посади. У відповідь наступного дня НАБУ провело обшуки в будівлі опозиційного одеського телеканалу "Думська-ТВ", який належить його другові, що було помстою.

Нардеп Гончаренко нагадав, що у створення НАБУ вклали багато ресурсів як українських платників податків, так і з боку міжнародних партнерів. Натомість, за роки своєї діяльності НАБУ під незмінним керівництвом Артема Ситника не відзначилося значними результатами або гучними викриттями топкорупціонерів. "Зараз НАБУ перетворюється на інструмент політичної боротьби і без перезавантаження його роботи очікувати на реальні результати вже не доводиться. Риба гниє з голови, і якщо не замінити Ситника, існує загроза розвалу всієї інституції".

Гончаренко вважає таку ситуацію з антикорупційними органами тестом для президента Зеленського. "Потрібно не допустити повної деградації антикорупційних інституцій, - пише депутат. - Вважаю, що першими важливими кроками мають стати звільнення з посади Артема Ситника і проведення прозорого конкурсу на главу і заступників ДБР. Не можна залишати на посадах людей, які підтвердили свою неефективність або заангажованість" .

Нагадаємо, що 13 грудня 2019 року Рівненський апеляційний суд не задовольнив апеляційну скаргу і залишив без змін постанову Сарненського районного суду Рівненської області від 6 вересня 2019 року щодо Ситника про визнання його винним у вчиненні адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбаченого ч .1 ст. 172-5 КУпАП. У результаті він був внесений до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.