 Кредитна програма "5-7-9%" розрахована на п'ять років, а в майбутньому може бути розширена, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він сказав журналістам у вівторок під час ознайомлення з роботою держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%".
"5-7-9% - це не на місяць, не на рік, а на п'ять років. П'ять років буде працювати програма. А потім подивимося: залежно від кількості клієнтів будемо розширювати програму", - заявив Зеленський.
Також президент поспілкувався з тими, хто тільки подавав документи на отримання кредиту. Один з підприємців Олексій Нестеренко розповів, що йому необхідний кредит на мільйон гривень, щоб придбати комп'ютерну техніку для стартапу - відкриття школи робототехніки для дітей.
"Нам потрібні робочі місця. А у вашому випадку - креативні робочі місця", - підкреслив президент під час спілкування з підприємцем.
Нагадаємо, вчора прем'єр-міністр Олексій Гончарук дав старт кредитній програмі "5-7-9%".
Где обещанные посадки Вова?)
Если нет гарантий - нафига этот кредит?
Через три года новые придут грабить, никакая няня не поможет.
Вангую: Эти начнут грабить через пол-года, максимум год. Экономика в упадке, производство в **опе. А пенсии и зарплаты платить нужно.
националисты на которых была вся надежда где то глубоко в жопе
походу не настоящие были
стоп, етот ондон или засранец Оманскии мамой клялсья, только на одну коденцию, а при чём тогда он что то будет смотреть через 5 лет - по моему, он вас очередной раз надул.
Для кредита требуют залоговое имущество, при чем никто даже не интересуется, является ли единственным жильем указанный дом или квартира. Прогорите - станете бомжом.
При нехватке залогового имущества еще 0,5% от недостающей суммы.
Усе змішалося в голові оманського..
если так, то уже было много таких программ, типа "молодежный кредит" для покупки жилья.
через пару лет выяснилось, что денег в бюджете нет, платите сами.