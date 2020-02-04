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 Політика України, Економіка
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 Кредитна програма "5-7-9%" розрахована на п'ять років, а в майбутньому може бути розширена, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підкреслює, що програма фінансової державної підтримки малого та середнього підприємництва "Доступні кредити 5-7-9%", яка стартувала в Україні, розрахована на п'ять років, і він бачить можливості розширення програми кредитування мікро- і малих підприємств у майбутньому.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він сказав журналістам у вівторок під час ознайомлення з роботою держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%".

"5-7-9% - це не на місяць, не на рік, а на п'ять років. П'ять років буде працювати програма. А потім подивимося: залежно від кількості клієнтів будемо розширювати програму", - заявив Зеленський.

Також президент поспілкувався з тими, хто тільки подавав документи на отримання кредиту. Один з підприємців Олексій Нестеренко розповів, що йому необхідний кредит на мільйон гривень, щоб придбати комп'ютерну техніку для стартапу - відкриття школи робототехніки для дітей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На програму доступних кредитів до її початку вже записалося 17 тисяч учасників, - Гончарук

"Нам потрібні робочі місця. А у вашому випадку - креативні робочі місця", - підкреслив президент під час спілкування з підприємцем.

Нагадаємо, вчора прем'єр-міністр Олексій Гончарук дав старт кредитній програмі "5-7-9%".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173693
 
 
 Топ коментарі
 
Тобто ця влада розраховує протриматися ще п'ять років? Кредитная программа "5-7-9%" рассчитана на пять лет, а в будущем может быть расширена, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1189
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в будущем может быть расширена, - Зеленский/ Нехудожественный свист слуг народа Коломойского. 04.02.20 08:05 Зеленский поручил 04.02.20 нужно доработать, Разумков. 04.02.20 Гончарук : станет еще сильнее.04.02.20 Мне кажется , Зеленский 03.02.20 пока что разделять не будут, Гончарук 03.02.20 дорого брать кредиты, Гончарук. 01.02.20 Зеленский хочет 01.02.20 Гончарук поручил 31.01.20 Зеленский: Надеюсь 31.01.20 должен подготовить , Гончарук. 31.01.20 Дом утеплить, окна и двери - заменить, Гончарук о том, как снизить платежки за отопление. 31.01.20 Зеленский выразил надежду 31.01.20 Нужно разработать ,Зеленский. 31.01.20 Мы рассчитываем, Зеленский. 31.01.20 Зеленский: Ожидаем. 31.01.20 Зеленский: Готов ехать. 31.01.20: Не уверен, Зеленский. 31.01.20 будем работать, Гончарук . 31.01.20 будет происходить, Гончарук .30.01.20 Гончарук призывает.
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За чей счет банкет, Володька? Опять за счет тарифов и всем ненавистных евробляхеров?
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Берут под 13, раздают под 5. Финансовые воротилы однако.
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Пишут чистую правду.Через пару месяцев программу расширят до 40-50% годовых и с пеней за каждый просроченный по платежам час.
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А зачем вносить предоплату на кредит?Хочешь миллион,бекри.Но внеси 200 тысяч и имей имущества на 800.А если ты не понравился уже потом,то от тебя государство откажется,и будешь ты платить банку по полной.Зеля,вот и вся прелесть.Брехуны.
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Випьєм, няня, гдє ж інвєстор? Бєнє будєт вєсєлєй Кредитная программа "5-7-9%" рассчитана на пять лет, а в будущем может быть расширена, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8865
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скоро почнуться: партіоти, волонтери, добровольці..
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Где гарантии, что бизнес не будут щемить 5 и более лет?
Если нет гарантий - нафига этот кредит?
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Как вы могли усомниться в словах Его Зеленейшества?Никто никого не будет щемить,если у вас есть инвестиционная няня.Другое дело,что эта няня стоит дорого. Кредитна програма "5-7-9%" розрахована на п'ять років, а в майбутньому може бути розширена, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6967
Кредитна програма "5-7-9%" розрахована на п'ять років, а в майбутньому може бути розширена, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9816
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Ну нету у меня в Панаме или на Кипре 100 млн.уе Кредитна програма "5-7-9%" розрахована на п'ять років, а в майбутньому може бути розширена, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9203
Через три года новые придут грабить, никакая няня не поможет.
Вангую: Эти начнут грабить через пол-года, максимум год. Экономика в упадке, производство в **опе. А пенсии и зарплаты платить нужно.
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У фискалов. Как всегда придут к среднему и малому бизнесу. Не добор по плану у фискалов. Чтобы их, фискалов, не лишили премий и не уволили, придумают как еще нагнуть, средних, малых и мини предпринимателей. ПодЗаконными своими трактовками в свою пользу. Данило гетьманцев, сами знаете, кто этот перевертых, уже, зараза, роет яму для все фоп-ов. И пользователей Сети.
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Тобто ця влада розраховує протриматися ще п'ять років?
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он такой увереный потому как реальной оппозиции сегодня нет
националисты на которых была вся надежда где то глубоко в жопе
походу не настоящие были
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Зря что-ли папа Беня и другие олигархи столько бабла в выборы ввалили? Будут держать сколько смогут. Нужно отбить затраты
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Пять лет будет работать программа. А потом посмотрим ..... Источник: https://censor.net.ua/n3173693

стоп, етот ондон или засранец Оманскии мамой клялсья, только на одну коденцию, а при чём тогда он что то будет смотреть через 5 лет - по моему, он вас очередной раз надул.
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Болтуны, бл, все поголовно. Одни обещания
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зараз гривня летить у круте піке, і тц всі відсотки пшик...
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в жопу себе засунь свою программу -потому что через нее все и сделано.
Для кредита требуют залоговое имущество, при чем никто даже не интересуется, является ли единственным жильем указанный дом или квартира. Прогорите - станете бомжом.
При нехватке залогового имущества еще 0,5% от недостающей суммы.
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Да, и кстати никаких гос. гарантий заемщик на руки не получает - только договор с Приватбанком, который известен регулярным нарушением законов при выбиванием долгов. Ваш миллион легко может превратится в долг 100 миллионов.
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Да попилят они эти кредитные бабки между своими приближенными зебилами. Нарисуют пару "успешных кейсов" для фейсбука шимпанЗе Оманского и все...
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Взрослые люди(говорят, что с образованием) такой бред несут, как в детсадике. Ни у кого нет экономических знаний. Что значит кредит в 9% годовых?.Если что-то умеешь делать, выезжаешь в любую страну Запада и тебе дадут безпроцентный кредит, да ещё от налога первые 5 лет освободят, если что-то полезное для страны будешь делать. А что у нас с высшим образованием творится? Вообще не буду говорить. Вот такие специалисты с купленными дипломами уже заселяют все области народного хозяйства.
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Воно зовсім не розуміє функцій президента: то в економіку лізе, то дає доручення кабміну розібратися з бабусиним песиком, то щось розповідає про відсотки кредитів для бізнесу.
Усе змішалося в голові оманського..
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Пустоголовая марионетка несёт ахинею, не вникая в суть дела. Бестолковый попка, повторяющий успокоительный бред для лохов. Откуда брать деньги при заведомо проваленном и провальном бюджете? При тонущем производстве, свирепствующих контролирующих органах всех мастей, разладе в системе управления государством и неконтролируемом обвале экономики? Дряной актёришко снова вылез на сцену и имитирует президента, как когда-то имитировал пианиста...
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Я беру миллион на солнечную электростанцию закладывая свой единственный дом, единственное жилье. Через два года Герус из Зе-команды добивается отмены Зеленого тарифа - я прогорел, Приват банк отбирает мое единственное жилье. Идите на х...
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Единственное жилье должно быть неприкосаемым. Зе-мрази единственное жилье оформляют под залог в Приватбанке при оформлении этого кредита. Потом еще все это и Коломойскому отойдет, когда Приват ему на блюдечке принесут.
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я так понял, что проценты по кредиту коммерческие, а государство компенсирует часть, чтобы осталось 5-7-9%, так?
если так, то уже было много таких программ, типа "молодежный кредит" для покупки жилья.
через пару лет выяснилось, что денег в бюджете нет, платите сами.
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Вангую, що на цю "програму" сяде вся зелена шобла при владі, а всім іншим - дуля з маком.
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Зеленский, твое главное обещание - закончить войну!!! И где выполнение???
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а середніх та великих? Чи мета зруйнувати всю промисловість, зокрема і кредитами під 22 % річних? Знищують виробника паскудники. Хто ж вам, курвам, валюту в бюджет буде приносити? Бо ви, тварюки, тільки виводите за кордон грошову масу.
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