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 Політика України
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Все про:Кабмін (3286) призначення (498) Денис Шмигаль (1)

 Завершення децентралізації, кардинальні зміни в будівельній галузі та ЖКГ, - новопризначений віцепрем'єр Шмигаль про свої завдання

Завершити децентралізацію, реформувати ЖКГ і будівельну сферу. Це - основні виклики новопризначеного віцепрем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій України Дениса Шмигаля. Міністр запевняє, що результати його роботи будуть наочними.

Як інформує Цензор.НЕТ, про повідомляє УНІАН.

"Така посада — це велика честь, але й величезна відповідальність. Я відсьогодні починаю працювати, і перші результати ми будемо бачити вже під час роботи. Виклики, які стоять переді мною, очевидні: завершення адміністративно-територіальної реформи, яка дасть українцям нову якість життя, кардинальні зміни в будівельній галузі й сфері ЖКГ. Маю розуміння, як діяти, куди рухатися, що робити. Тиску не боюся", — заявив журналістам Денис Шмигаль у кулуарах Верховної Ради.

"Сьогодні ми вперше в історії незалежної України маємо такий ніжний паросток суспільної довіри до влади. Наше завдання: зберегти цю довіру, примножити й навчити суспільство жити в нормальному цивілізованому середовищі. Реформа децентралізації якраз покликана це зробити. Наступне – ми багато просунулися вперед у реформі медицини, освіти, але ми не робили ще кардинальних кроків у будівельній галузі, не починали ще глобальних рухів у реформі ЖКГ, оце є також пріоритети на рівні з реформою адміністративно-територіального устрою", – підкреслив віцепрем’єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада призначила Шмигаля віцепрем'єром - міністром розвитку громад і територій. ВIДЕО

Віцепрем’єр зазначив, що на посаду в уряд його запросили президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Нагадаємо, Верховна Рада у вівторок, 4 лютого, призначила Дениса Шмигаля новим віцепрем’єр-міністром — міністром розвитку громад та територій України.

На посаді міністра Шмигаль замінив Альону Бабак, яка пішла у відставку за власним бажанням.

Денису Шмигалю 44 роки. У 1997 році закінчив економічний факультет Державного університету "Львівська Політехніка" за спеціальністю менеджмент у виробничій сфері; має науковий ступінь кандидата економічних наук, він захистив дисертацію з регіональної економіки та розміщення продуктивних сил.

У січні 2018 року Шмигаль став директором Бурштинської ТЕС (ПАТ ДТЕК "Західенерго"). До цього обіймав посаду голови департаменту економічного розвитку, торгівлі та промисловості Львівської ОДА, був заступником начальника ГУ Міндоходів у Львівській області.

З 2 серпня 2019 року очолював Івано-Франківську обласну державну адміністрацію.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173689
 
 
 Топ коментарі
 
Висеть шмыгалю на "доске почёта".
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Объясните ПРИ ЧЕМ ЭТОТ БУХГАЛТЕР К СТРОИТЕЛЬСТВУ ???

Как выяснили СМИ, во время работы на теплоэлектростанции Ахметова, Денис Шмыгаль не шибко заботился о жизни украинцев. По словам источников:
"Шмыгаль продвигал проект в пользу ДТЭК, который бы сильно увеличил свалки золы и против которого выступали селяне и жители города Галич, поскольку он мог загрязнить землю и воду".
Журналисты сообщают, что бывший губернатор опирался на двух таможенных "баронов". А именно: "львовянина Сергея Бадяка по прозвищу "Дипломат" и черновчанина Ильи Павлюка".
По данным СМИ, Илья Павлюк тесно сотрудничает с президентом Владимиром Зеленским и даже "контролирует несколько десятков депутатов Рады". Их так и называют: "группа Павлюка".
"Интересно, что эта группа, по данным наших источников, сотрудничает с Ахметовым по вопросам ренты на железную руду. И, как говорят, в натянутых отношениях с Коломойским. Что коррелирует с "ахметовским" бэкграундом нового министра", - отмечают аналитики.
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будующий премьер?
на Арсения чем то похож
походу Гончаруку уже букет приготовили
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ще один шмигаль з зеленої колоди слуг урода
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Объясните ПРИ ЧЕМ ЭТОТ БУХГАЛТЕР К СТРОИТЕЛЬСТВУ ???

Как выяснили СМИ, во время работы на теплоэлектростанции Ахметова, Денис Шмыгаль не шибко заботился о жизни украинцев. По словам источников:
"Шмыгаль продвигал проект в пользу ДТЭК, который бы сильно увеличил свалки золы и против которого выступали селяне и жители города Галич, поскольку он мог загрязнить землю и воду".
Журналисты сообщают, что бывший губернатор опирался на двух таможенных "баронов". А именно: "львовянина Сергея Бадяка по прозвищу "Дипломат" и черновчанина Ильи Павлюка".
По данным СМИ, Илья Павлюк тесно сотрудничает с президентом Владимиром Зеленским и даже "контролирует несколько десятков депутатов Рады". Их так и называют: "группа Павлюка".
"Интересно, что эта группа, по данным наших источников, сотрудничает с Ахметовым по вопросам ренты на железную руду. И, как говорят, в натянутых отношениях с Коломойским. Что коррелирует с "ахметовским" бэкграундом нового министра", - отмечают аналитики.
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«В свое время, бизнесмен очень нравился Виктору Януковичу. Так в 2012 году экс-президент Украины внес Дениса Шмыгаля в список "элиты нации"»
Вот интересно - какой из него бизнесмен ? Он все время НАНЯТЫЙ РАБОТНИК
Бизнесмены РИСКУЮТ ДЕНЬГАМИ
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Господи, неужели ЖКХ за десять лет еще недореформировали? Там итак в расчетах, перерасчетах и переперерасчетах черт ногу сломит, но, главное, все в пользу хозяев жизни.
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Биография зачетная 😀😀😀
НИ НА ОДНОМ МЕСТЕ БОЛЬШЕ ГОДА НЕ РАБОТАЛ !!!!!
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ну...все вірно...одразу дві реформи...на рівному місці ))))
що ж буде робити Дубілет, як бамажняні (паперові) платіжки перестануть "ходити" ?
фсё! нема реформ ))))
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Ну и рожа ! В ЗЕкоманду отбирают кандидатов по совету антрополога- извращенца ? ))
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Ясно, Зелемойский, как и Лукашенко, будет менять министров и будет ни при чём, ведь он такой требовательный, просто с реализацией его гениальных идей кто-то не справился...
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Нуууу.... за ЖКХ не чокаясь. Рыжий таракан поставил своего человека - теперь будет поспокойнее с тарифами.
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А він із кагорти 0.2% , бо інших туда не беруть.
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