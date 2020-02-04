 Завершення децентралізації, кардинальні зміни в будівельній галузі та ЖКГ, - новопризначений віцепрем'єр Шмигаль про свої завдання

Як інформує Цензор.НЕТ, про повідомляє УНІАН.
"Така посада — це велика честь, але й величезна відповідальність. Я відсьогодні починаю працювати, і перші результати ми будемо бачити вже під час роботи. Виклики, які стоять переді мною, очевидні: завершення адміністративно-територіальної реформи, яка дасть українцям нову якість життя, кардинальні зміни в будівельній галузі й сфері ЖКГ. Маю розуміння, як діяти, куди рухатися, що робити. Тиску не боюся", — заявив журналістам Денис Шмигаль у кулуарах Верховної Ради.
"Сьогодні ми вперше в історії незалежної України маємо такий ніжний паросток суспільної довіри до влади. Наше завдання: зберегти цю довіру, примножити й навчити суспільство жити в нормальному цивілізованому середовищі. Реформа децентралізації якраз покликана це зробити. Наступне – ми багато просунулися вперед у реформі медицини, освіти, але ми не робили ще кардинальних кроків у будівельній галузі, не починали ще глобальних рухів у реформі ЖКГ, оце є також пріоритети на рівні з реформою адміністративно-територіального устрою", – підкреслив віцепрем’єр.
Віцепрем’єр зазначив, що на посаду в уряд його запросили президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
Нагадаємо, Верховна Рада у вівторок, 4 лютого, призначила Дениса Шмигаля новим віцепрем’єр-міністром — міністром розвитку громад та територій України.
На посаді міністра Шмигаль замінив Альону Бабак, яка пішла у відставку за власним бажанням.
Денису Шмигалю 44 роки. У 1997 році закінчив економічний факультет Державного університету "Львівська Політехніка" за спеціальністю менеджмент у виробничій сфері; має науковий ступінь кандидата економічних наук, він захистив дисертацію з регіональної економіки та розміщення продуктивних сил.
У січні 2018 року Шмигаль став директором Бурштинської ТЕС (ПАТ ДТЕК "Західенерго"). До цього обіймав посаду голови департаменту економічного розвитку, торгівлі та промисловості Львівської ОДА, був заступником начальника ГУ Міндоходів у Львівській області.
З 2 серпня 2019 року очолював Івано-Франківську обласну державну адміністрацію.
на Арсения чем то похож
походу Гончаруку уже букет приготовили
Как выяснили СМИ, во время работы на теплоэлектростанции Ахметова, Денис Шмыгаль не шибко заботился о жизни украинцев. По словам источников:
"Шмыгаль продвигал проект в пользу ДТЭК, который бы сильно увеличил свалки золы и против которого выступали селяне и жители города Галич, поскольку он мог загрязнить землю и воду".
Журналисты сообщают, что бывший губернатор опирался на двух таможенных "баронов". А именно: "львовянина Сергея Бадяка по прозвищу "Дипломат" и черновчанина Ильи Павлюка".
По данным СМИ, Илья Павлюк тесно сотрудничает с президентом Владимиром Зеленским и даже "контролирует несколько десятков депутатов Рады". Их так и называют: "группа Павлюка".
"Интересно, что эта группа, по данным наших источников, сотрудничает с Ахметовым по вопросам ренты на железную руду. И, как говорят, в натянутых отношениях с Коломойским. Что коррелирует с "ахметовским" бэкграундом нового министра", - отмечают аналитики.
Вот интересно - какой из него бизнесмен ? Он все время НАНЯТЫЙ РАБОТНИК
Бизнесмены РИСКУЮТ ДЕНЬГАМИ
НИ НА ОДНОМ МЕСТЕ БОЛЬШЕ ГОДА НЕ РАБОТАЛ !!!!!
що ж буде робити Дубілет, як бамажняні (паперові) платіжки перестануть "ходити" ?
фсё! нема реформ ))))