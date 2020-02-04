 Суд призупинив передачу Херсонського морпорту в концесію компанії "Рісоіл-Херсон"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Інтерфакс-Україна" повідомили в пресслужбі суду.

"Заяву щодо здійснення заходів у зазначеній справі задоволено", - повідомили в суді.

Водночас текст судової ухвали ще не оприлюднено в реєстрі судових рішень.

Міністерство інфраструктури України готує заяву щодо зазначеного рішення суду.

Позов у ​​цій справі був поданий ТОВ "Спеціальна компанія "Мoрський Пoрт Херсoн" (консорціум "Аскет Шиппінг" і "Глобал Грейн", Україна), яка вимагала визнати протиправним і скасувати рішення про недопущення компанії до участі у концесійному конкурсі.

Згідно з інформацією Міністерства інфраструктури України, "Спеціальна компанія "Мoрський Пoрт Херсoн" не була допущена до етапу розкриття фінансових пропозицій концесійного конкурсу щодо морпорту "Херсон".

Суд постановив зупинити дію відповідного наказу Мінінфраструктури дo набуття чинності рішення суду у цій справі.

Суд також заборонив Мінінфраструктури та концесійній кoмісії вчиняти будь-які дії, спрямовані на завершення концесійного кoнкурсу в морпорті "Херсон".

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що Херсонський порт передано в концесію компанії "Рісоіл-Херсон". Сума заявлених інвестицій становить 300 млн грн.

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