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 Політика України
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Все про:концесія (33) порт (195) суд (5763) Херсон (296)

 Суд призупинив передачу Херсонського морпорту в концесію компанії "Рісоіл-Херсон"

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва своїм рішенням призупинив дію наказу Міністерства інфраструктури України №16 від 21 січня 2020 року про затвердження результатів концесійного конкурсу та визначення концесіонера майнового комплексу морського торгового порту "Херсон".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Інтерфакс-Україна" повідомили в пресслужбі суду.

"Заяву щодо здійснення заходів у зазначеній справі задоволено", - повідомили в суді.

Водночас текст судової ухвали ще не оприлюднено в реєстрі судових рішень.

Міністерство інфраструктури України готує заяву щодо зазначеного рішення суду.

Позов у ​​цій справі був поданий ТОВ "Спеціальна компанія "Мoрський Пoрт Херсoн" (консорціум "Аскет Шиппінг" і "Глобал Грейн", Україна), яка вимагала визнати протиправним і скасувати рішення про недопущення компанії до участі у концесійному конкурсі.

Згідно з інформацією Міністерства інфраструктури України, "Спеціальна компанія "Мoрський Пoрт Херсoн" не була допущена до етапу розкриття фінансових пропозицій концесійного конкурсу щодо морпорту "Херсон".

Суд постановив зупинити дію відповідного наказу Мінінфраструктури дo набуття чинності рішення суду у цій справі.

Суд також заборонив Мінінфраструктури та концесійній кoмісії вчиняти будь-які дії, спрямовані на завершення концесійного кoнкурсу в морпорті "Херсон".

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що Херсонський порт передано в концесію компанії "Рісоіл-Херсон". Сума заявлених інвестицій становить 300 млн грн.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173688
 
 
 Топ коментарі
 
инвесторы в восторге. занимают очередь!
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Это хорошая новость,зелёная плесень хочет всю страну продать.
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....ранее премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Херсонский порт передан в концессию компании "Рисоил-Херсон". Сумма заявленных инвестиций составляет 300 млн... - значит господин Гончарук соврал, а врать нехорошо, особенно своим гражданам, но на это мало кто обращает внимание...
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Это хорошая новость,зелёная плесень хочет всю страну продать.
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инвесторы в восторге. занимают очередь!
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....ранее премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Херсонский порт передан в концессию компании "Рисоил-Херсон". Сумма заявленных инвестиций составляет 300 млн... - значит господин Гончарук соврал, а врать нехорошо, особенно своим гражданам, но на это мало кто обращает внимание...
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Когда при яныке в крыму поставили корабли усруських на 25 лет, это называлось иначе (а теперь концессия) Потом наивный украинцы спросят, а где? Выяснится что зе все отдал в частности усруським и после себя оставит в этой стране только разруху. Не может тупой клоун управлять страной, он даже сберечь как было не может.
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Суд в Украине -самый справедливый суд на свете.
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Порт передать херсонским жителям по ваучерам на три года. Киеву шишь докерувались гниды.Досить.
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первая перемога...
лучше б они свои квартиры и дома продали иностранцам...
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Мутная очень история. Концессию выиграли какие-то мутные грузины + чисто моряки -портовики из горной Швейцарии. Их «инвестиции» в 300 млн гривен - это 12 млн долларов. Это НЕ инвестиции в развитие, этого не хватит даже на пару современных буксиров. Херсонский порт изношен до предела, оборудование и портовый флот не обновлялись лет 50. Я так понимаю «инвесторы» добьют Херсонский порт до ручки, выжмут все до последнего и свалят. По-этому нах таких «инвесторов». С другой стороны наш самый справедливый суд в мире...
С какой стороны не смотри - мрачная задница с зеленым отливом, реальные инвесторы «будуть у захваті»
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