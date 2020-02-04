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Все про:Сердюк (28) Євромайдан (579) ДБР (839) Бабіков (17)

 Призначений заступник голови ДБР Бабіков в 2019 році вимагав покарання для слідчих у справах Майдану. ДОКУМЕНТ

Державне бюро розслідувань в 2019 році почало кримінальне провадження проти слідчих Генпрокуратури у справах Майдану за заявою Олександра Бабікова, тодішнього адвоката втікача Віктора Януковича, який зараз займає посаду першого заступника голови ДБР.

Це випливає з документів, опублікованих адвокатом Януковича Віталієм Сердюком у Facebook 8 липня 2019 року, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Тиждень.

"Нарешті ми домоглися рішення про початок розслідування і передачу до Держбюро розслідувань кримінального провадження щодо слідчих ГПУ, які впродовж двох років перешкоджали збору доказів за фактами замахів на Віктора Януковича та працівників Державної служби охорони у 2014 році. Щодо них відкрито кримінальне провадження №42019000000000940 за ч. 2 ст. 397 і ч 3 ст. 382 Кримінального кодексу України (втручання в діяльність захисника службовою особою з використанням службового становища та умисне невиконання службового рішення посадовцем, який займає відповідальну посаду – ред.)" – написав на своїй сторінці Сердюк.

Він додав фотографії відповіді, яку отримав від Генеральної прокуратури і з якої випливає, що провадження проти слідчих у справах Майдану відкрили за заявою нинішнього заступника директора ДБР Олександра Бабікова. У "шапці" документа зазначене саме прізвище Бабікова, а відповідь заступника генпрокурора Юрія Столярчука починається словами: "Вашу скаргу від 21.05.2019 на протиправну бездіяльність та незаконні рішення службових осіб Генеральної прокуратури України, у якій ви просите уповноважену особу ГПУ винести рішення… про направлення кримінального провадження за підслідністю до ДБР…. розглянуто".

Також дивіться: Вимагаємо від Венедіктової прийти в Раду і пояснити причину призначення адвоката Януковича Бабікова першим заступником голови ДБР, - Герасимов. ВIДЕО

З документа випливає, що йдеться про прокурора Сергія Атаманчука з Управління спецрозслідувань ГПУ, який нібито із запізненням вніс інформацію про кримінальне провадження щодо нібито замаху на життя Януковича до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Призначений заступник голови ДБР Бабіков в 2019 році вимагав покарання для слідчих у справах Майдану 01
Призначений заступник голови ДБР Бабіков в 2019 році вимагав покарання для слідчих у справах Майдану 02

Водночас, під час пресконференції 28 січня перший заступник голови ДБР Олександр Бабіков на питання журналістів заперечував, що звертався до Держбюро розслідувань з вимогами почати будь-які кримінальні провадження проти слідчих Майдану під час своєї роботи в адвокатському об’єднанні, яке захищало інтереси екс-президента Януковича в судах.

Також Бабіков заперечував, що є адвокатом Віктора Януковича.

Свої скарги в суди в інтересах екс-президента він пояснив тим, що виконував "технічну роботу" в адвокатському об’єднанні.

А присутність в судах – тим, що був "молодим адвокатом, якому був потрібен досвід".

Читайте: Перший заступник голови ДБР Бабіков був адвокатом Януковича і представляв його інтереси на кількох засіданнях, - прокурор Сімонов. ДОКУМЕНТ

Того ж дня українські ЗМІ опублікували ордер від 2017 року, яким пана Бабікова уповноважували на представництво інтересів Януковича в судах та правоохоронних органах.

Як відомо, 20 січня Бабіков був призначений першим заступником керівниці Держбюро розслідувань Ірини Венедіктової. Адвокат Євгена Закревська поширила документи, які свідчать про те, що Бабіков був адвокатом Януковича-втікача. Зі свого боку, у відеозверненні керівниця ДБР назвала відповідну інформацію "маніпуляцією".

Як повідомлялося, в ДБР створили підрозділ з розслідування злочинів, скоєних під час Революції Гідності. Генпрокуратура передала в ДБР понад 20 проваджень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173686
 
 
 Топ коментарі
 
Ще одного цапа призначили охороняти капусту.
Щось мені підказує, що така дурня, яка відбувається майже на усіх рівнях влади, сама не скінчиться.
Треба буде їх виколупувати вогнем та мечем!
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Пчелы против меда-- Бабиков брехливая сепарская гнида . которому место в СИЗО под следствием а не в ГБР руководить !!! Где СБУ НАБУ где реакция ГАРАНТА ??? За одно только єто назначение должны полететь головы -- предательсво интересов Народа Украины Назначенный замглавы ГБР Бабиков в 2019 году требовал наказания для следователей по делам Майдана - Цензор.НЕТ 9131
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а чого 20? ну типу при ранньому кучмі чи кравчуку було інакше? чи може при горбачові, брєжнєві, хрущові, сраліні, лєніні, ніколаї 2 було добре? трохи краще було лише при центральній раді, гетьмані Скоропадському, при Ющенку, та при Порошенку. а весь інший час - мляцький цирк і трагедія.
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при кравчуке я мог 8 раз за ночь
при кучме раза 4
а сейчас только 1
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наутро, после свадьбы отец спрашивает сына :"???????????????"
- пять раз
- а я, сынок, раз
прошло 20 лет
- ну как, сынок ?
- два раза
- а я раз
прошло еще 20 лет
- ну как, сынок?
- как, как - никак!!!!
- а я раз!
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Ще одного цапа призначили охороняти капусту.
Щось мені підказує, що така дурня, яка відбувається майже на усіх рівнях влади, сама не скінчиться.
Треба буде їх виколупувати вогнем та мечем!
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Пчелы против меда-- Бабиков брехливая сепарская гнида . которому место в СИЗО под следствием а не в ГБР руководить !!! Где СБУ НАБУ где реакция ГАРАНТА ??? За одно только єто назначение должны полететь головы -- предательсво интересов Народа Украины
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згоден.
Але ж ворон ворону ішак бобіку глаз не видере, бо нічим
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Конфлікт інтересів на державній службі - правопорушення. І тут важливо, чи воно вчинене свідомо, чи про то випадково. Якщо б Венедиктова визнала, що вчинила правопорушення, але через, скажімо, незнання фактів і виправила б це, звільнивши Бабікова, можна було б і змоачати. Але Венедиктова попри всі факти і далі тримає порушника, а найголовніше - брехуна на посаді. Томкюу про випадковість вчинення нею правопорушення вже не йдеться. Тут наявний злочин. І злочин, вчинений свідомо.
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питання: як краще попасти у цей "Родной Дамбас"?
відповідь: краще - з гранатомета
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янукович коли повертається до своїх страусів? Агов, зебіли?
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Да насрать им на вас! Бабиков там, чтобы вернуть Януковичу конфискованное.
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Его нужно немедленно убирать с этой должности!
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Сначала надо "шефа" поменять и кукловода выгнать или посадить.

Назначенный замглавы ГБР Бабиков в 2019 году требовал наказания для следователей по делам Майдана - Цензор.НЕТ 9256
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Так Янукович не виноват по делам майдана, ни одного приговора суда за это нет - презумпция невиновности в деле.
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в якому сенсі невинуватий? судом визнаний винним і засуджений до 13 років позбавлення волі
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Так не за майдан же, а за письмо ***** с просьбой ввести войска. Причастность Януковича к преступным приказам расстреливать майдан нигде не доказана.
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Пока вы сидите на диванах,и пишите гневные коменты на ублюдков,они получают зарплату и работают против нас всех,но вы ждите и терпите,за вас всё сделают мифические персонажи из ваших фантазий.
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Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков.
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Из документов получается, что Бабиков лжет. Это на его совести. Но где позиция Венедиктовой?
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позиция может быть только у самостоятельных фигур, а не у пешек в чужих руках
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А шо, следователи по делам Майдана были какие-то особенные, шо их нельзя заменить на других следователей? Интересно почему?
Если в стране существует закон и право(...), то следующие следователи "по делам Майдана" должны точно так-же выполнять свою работу и соответствовать своей профессии.
Шо с ними не так, кроме того, шо они не нравятся зашкваренным "волонтёрам" и "активистам"?
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Зебилы выбрали Антимайдан и позор = получат от Москвы рабство, унижение и нищету Московии
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Не волнуйтесь за московию. Всего две ссылки https://www.interfax.ru/business/693998 и вторая
https://www.interfax.ru/world/694011 . А теперь интерполируйте эти события на нас. ВСЯ продукция, выпускаемая Украиной, будет идти с клеймом "Made in Russia", произведено в москвЕ. При этом нам будут впаривать в три дорога, а сами снимать "сливки". И так уже 300 лет далала, делает и будет делать московия.
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Черговий зашквар після зелених призначень...
Шо ні рожа, то якийсь антимайданщик чи русофіл.
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Швой парень. Призначайте Пшонкіна прокурором, ну а Овоща - суддею по справі Майдану.
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