 Призначений заступник голови ДБР Бабіков в 2019 році вимагав покарання для слідчих у справах Майдану. ДОКУМЕНТ

Це випливає з документів, опублікованих адвокатом Януковича Віталієм Сердюком у Facebook 8 липня 2019 року, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Тиждень.

"Нарешті ми домоглися рішення про початок розслідування і передачу до Держбюро розслідувань кримінального провадження щодо слідчих ГПУ, які впродовж двох років перешкоджали збору доказів за фактами замахів на Віктора Януковича та працівників Державної служби охорони у 2014 році. Щодо них відкрито кримінальне провадження №42019000000000940 за ч. 2 ст. 397 і ч 3 ст. 382 Кримінального кодексу України (втручання в діяльність захисника службовою особою з використанням службового становища та умисне невиконання службового рішення посадовцем, який займає відповідальну посаду – ред.)" – написав на своїй сторінці Сердюк.

Він додав фотографії відповіді, яку отримав від Генеральної прокуратури і з якої випливає, що провадження проти слідчих у справах Майдану відкрили за заявою нинішнього заступника директора ДБР Олександра Бабікова. У "шапці" документа зазначене саме прізвище Бабікова, а відповідь заступника генпрокурора Юрія Столярчука починається словами: "Вашу скаргу від 21.05.2019 на протиправну бездіяльність та незаконні рішення службових осіб Генеральної прокуратури України, у якій ви просите уповноважену особу ГПУ винести рішення… про направлення кримінального провадження за підслідністю до ДБР…. розглянуто".

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З документа випливає, що йдеться про прокурора Сергія Атаманчука з Управління спецрозслідувань ГПУ, який нібито із запізненням вніс інформацію про кримінальне провадження щодо нібито замаху на життя Януковича до Єдиного реєстру досудових розслідувань.









Водночас, під час пресконференції 28 січня перший заступник голови ДБР Олександр Бабіков на питання журналістів заперечував, що звертався до Держбюро розслідувань з вимогами почати будь-які кримінальні провадження проти слідчих Майдану під час своєї роботи в адвокатському об’єднанні, яке захищало інтереси екс-президента Януковича в судах.

Також Бабіков заперечував, що є адвокатом Віктора Януковича.

Свої скарги в суди в інтересах екс-президента він пояснив тим, що виконував "технічну роботу" в адвокатському об’єднанні.

А присутність в судах – тим, що був "молодим адвокатом, якому був потрібен досвід".

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Того ж дня українські ЗМІ опублікували ордер від 2017 року, яким пана Бабікова уповноважували на представництво інтересів Януковича в судах та правоохоронних органах.

Як відомо, 20 січня Бабіков був призначений першим заступником керівниці Держбюро розслідувань Ірини Венедіктової. Адвокат Євгена Закревська поширила документи, які свідчать про те, що Бабіков був адвокатом Януковича-втікача. Зі свого боку, у відеозверненні керівниця ДБР назвала відповідну інформацію "маніпуляцією".

Як повідомлялося, в ДБР створили підрозділ з розслідування злочинів, скоєних під час Революції Гідності. Генпрокуратура передала в ДБР понад 20 проваджень.