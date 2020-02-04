 Терористам "ДНР" повідомили про підозру за "парад полонених" в окупованому Донецьку в 2014 році, - Офіс Генпрокурора

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
За версією слідства, вони брали участь у проведенні так званого "параду полонених" в окупованому Донецьку 24 серпня 2014 року.
50 військовополонених вишикували у похідну колону та у супроводі озброєних гвинтівками осіб змусили рухалися центральною вулицею окупованого Донецька. При цьому, під час руху зазначеної колони військовополонені зазнавали образ, ударів та побоїв, чим принижувались їхня честь і гідність.
Проведення подібних заходів порушує Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року, яка визначає гуманне поводження з ними, гарантує їхній захист, зокрема від актів насилля чи залякування, а також від образ та цікавості публіки.
https://censor.net.ua/resonance/3065881/kak_rossiyiskie_sledovateli_shyut_dela_ukrainskim_voennym_prokuroram_kotorye_rassleduyut_fakty_pytok
Зачем вестись на эту явную провокацию и отвечать своим собственным дИбилизмом на их дИбилизм? Ведь нас тупо к этому подталкивают! Это даже слепому уже видно.
А "мы" и рады такому трэшаку... Проведём в ответ очередное факельное шествие с портретами бандеры?