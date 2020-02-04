EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Події
  2792  14
Матеріали за темою:
Все про:тероризм (2158) Донбас (13205) полонені (748) Офіс генерального прокурора (69)

 Терористам "ДНР" повідомили про підозру за "парад полонених" в окупованому Донецьку в 2014 році, - Офіс Генпрокурора

Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили чотирьом громадянам України про підозру за фактами участі в незаконних збройних формуваннях "ДНР" і жорстокого поводження з військовополоненими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За версією слідства, вони брали участь у проведенні так званого "параду полонених" в окупованому Донецьку 24 серпня 2014 року.

50 військовополонених вишикували у похідну колону та у супроводі озброєних гвинтівками осіб змусили рухалися центральною вулицею окупованого Донецька. При цьому, під час руху зазначеної колони військовополонені зазнавали образ, ударів та побоїв, чим принижувались їхня честь і гідність.

Проведення подібних заходів порушує Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року, яка визначає гуманне поводження з ними, гарантує їхній захист, зокрема від актів насилля чи залякування, а також від образ та цікавості публіки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За фактом убивства двох жінок і дитини терористами "ЛНР" в 2014 році розпочато досудове розслідування, - прокуратура

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173684
 
   
 Топ коментарі
 
Как-то генпрокуратура действует несинхронно с Ермаком.
 показати весь коментар
 
Очередной пиар земразей на том, что уже сделано до них.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А шо не так? нада любить каждого украинца (с) главзебил!!!
 показати весь коментар
 
Как-то генпрокуратура действует несинхронно с Ермаком.
 показати весь коментар
 
 
Кто-то тут скулил,что при парашенке сорозмернось проукраинских сил было больше. Тогда почему он это не сделал тогда по "свежему" ? А только сейчас новая власть. По уверению порохоботов - малоукраинская.
 показати весь коментар
 
Очередной пиар земразей на том, что уже сделано до них.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А ! Так это ж ты и скулил )) - что при парашенке сорозмернось проукраинских сил было больше. А по факту ничего не делал.
 показати весь коментар
 
Это всё - игра на на наших нервах. Они, тем самым, вынуждают нашу власть нервничать и совершать очередные глупости в ответку.
Зачем вестись на эту явную провокацию и отвечать своим собственным дИбилизмом на их дИбилизм? Ведь нас тупо к этому подталкивают! Это даже слепому уже видно.
А "мы" и рады такому трэшаку... Проведём в ответ очередное факельное шествие с портретами бандеры?
 показати весь коментар
 
я знову ж, в 3354-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору