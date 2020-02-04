 Депутат від "Слуги народу" Холодов зажадав у голови митниці Нефьодова звіту

"Реально там катастрофа. Куда не глянь - схеми. Ухилення від сплати митних зборів."Зашкварені" кадри. Якісь "смотрящі"... Чесно кажучи, я б не хотів перетворюватися на "Вісник корупційних новин митниці", але я просто не бачу іншого способу боротьби зі схемами, крім публічності", заявив на своїй сторінці у ФБ народний депутат від Слуги народу Андрій Холодов, пише Апостроф.
На його думку з наповненням бюджету стає все гірше і гірше і такими темпами через пів року-рік бюджет буде порожнім. Остання інформація, яку політик отримав від митників - про схеми мінімізації митної вартості товарів, які завозять в Україну. "Це – типова схема, коли дорогі брендові речі тоннами привозять в Україну та розмитнюють за вдесятеро нижчими тарифами, а то й за нульовою ставкою. Відповідно, бюджет недоотримує великі гроші від дорогого імпорту. Це чистої води корупційна модель та людський фактор, адже все залежить від митників, які не помічають дорогі бренди серед дешевого китайського товару".
Далі Холодов наводить список "фігурантів":
- ТОВ "САГА ПРАЙМ", код ЄДРПОУ 42775584. Протягом грудня 2019 року здійснено митне оформлення 145 тон преміального одягу та взуття відомих європейських брендів;
- ТОВ "ПОВЕР ГЛАБ", код ЄДРПОУ 43210995.
175 тонн преміального одягу відомих європейських брендів у грудні 2019 року;
- ТОВ "КОПІЕН ПРАЙМ", код ЄДРПОУ 43216173.
240 тонн преміального одягу відомих європейських брендів у грудні 2019 року.
"Компанії заявили митну вартість речей і взуття як таких, які відбуваються Туреччини і Китаю (7,52 $ - 11 $ за кілограм), тоді як фактична вартість товарів становила ПОНАД 100 $ за кілограм. Тільки ці 3 компанії і тільки в грудні недоплатили в бюджет близько 165 000 000 гривень", зазначає в ФБ депутат. "Покупці цих товарів точно не продають собак, щоб заплатити за газ". Далі:
- "ТК МОРІС", код ЄДПРОУ 43134789, оформлює в Одеській митниці тканину з Пакистану за ставкою мита 0.
- З 20.01.20 один дуже відомий всім бізнесмен, який носить зараз електронний браслет, оформив на Одеській митниці 163 контейнери зі взуттям та тканиною. Все взуття по $7,19 за кг, а тканина $3,6 за кг. Але не може бути все взуття за однією ціною. Це свідчить про те, що ніхто реальної його вартості не перевіряв.
"На жаль, пан Максим Нефьодов останні 2 місяці ухиляється від публічних відповідей на мої чисельні запитання – стосовно зашкварених кадрів, занижень митної вартості, контрабанди, хабарів за легальне оформлення документів тощо і, як наслідок, – провалу виконання державного бюджету. Чому немає відповідей на такі прості запитання?" - цікавиться Холодов.
Він також повідомляє, що буде змушений ініціювати запрошення керівників митниць (почнемо з Одеської та Київської) на засідання Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, і вимагати від них відповідей з кожного викладеного факту. "До того ж, можу організувати знайомство зі слідчими САП і ДБР - можливо, на їхні питання у керівників митниці знайдуться відповіді?" і ще - він має намір порушувати питання на фракції і ініціювати звіт глави митниці пана Нефьодова у Верховній Раді України. Та, якщо і це не спрацює - то Холодов з колегами по Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики звертатиметься до прем'єра і президента з пропозицією втрутитися особисто. "Всі бачать, що Нефьодов не справляється зі своїми завданнями і ситуація вже стає некерованою. І це добре видно з надходжень до бюджету. Треба терміново ламати схеми і садити по тюрмах усіх, хто звик красти. Це єдиний варіант, який мене влаштує".
Оно блин отчета требует...
Вам не кажется, что уже пришла пора начинать ЗЕленых по-одному убивать?
По-моему, они уже полгода, как зажились на этом свете.
8 хв
ДЕРЖАВНА СКАРБНИЦЯ УКРАЇНИ.
ЯЦЕНЮК: ПРИЙШОВ - 108 Т. грн.;. ЗАЛИШИВ- 90 млрд.
ГРОЙСМАН: ПРИЙШОВ - 90 млрд.;. ЗАЛИШИВ- 130 млрд.
ГОНЧАРУК: ПРИЙШОВ - 130 млрд.; ЗАРАЗ - 12 млрд.
Нефедов выиграл конкурс в апреле 2019го, его Порошок лично с этим поздравлял, правда еще до того, как тот выиграл конкурс, в связи с чем было много вопросов по этим конкурсам.
И потом - какого ті опять приперлось, я тебе уже писал, что тут водки нет.
Политика - борьба множества интересов (искусство управления с учётом интересов всех слоёв общества). Определение связано с этимологией греч. πολιτικός, где πολι (поли) означает множество, а τικός (тикос) - интерес; (дословно - «множество интересов»)[источник не указан 2950 дней]. Так, государственные служащие в городах древней Греции именовались политикос, а граждане, которые мало интересовались и участвовали в политической жизни своего города, именовались ιδιοτικός (идиотикос)[3];
Политика - искусство допустимого. История указывает на манипуляции и агрессивность политики многих правителей. Политика - управление, инструмент, и его нужно отличать от целей и фальсифицирования (имитационный характер) политики;
Политика - это всеохватывающий феномен общественной жизни, пронизывающий все её формы и включающий в себя все формы социальной активности людей, все виды деятельности по их организации и руководству в рамках процессов производства[4];
Политика - это управление распределением ресурсов;
Политика - это сфера жизнедеятельности общества, связанная с получением, удержанием и использованием власти;
Политика - это стремление к участию во власти или оказанию влияния на распределение власти, будь то между государствами, будь то внутри государства между группами людей, которые оно в себе заключает[5];
Политика - это участие в делах государства, направление государства, определение форм, задач, содержания деятельности государства[6];
Политика - это деятельность организации (её поведенческая модель), в том числе деятельность государства по реализации своих целей (интересов), например: - техническая политика;
Политика - всякая программа действий, все виды деятельности по самостоятельному руководству чем-либо или кем-либо. Соответственно, в этом значении мы можем говорить, например, о валютной политике банка, о школьной политике городских муниципалитетов, о семейной политике жены в отношении мужа и детей и т. д.;
Политика - совокупность мер и действий, направленных на достижение заведомо заданного результата;
Политика - форма общественного сознания, выражающая корпоративные интересы сообщества и проявляющаяся в гражданском обществе (государстве) в виде течений, движений, профсоюзов и других общественных организаций и объединений по специфическим интересам. Наиболее совершенные и организованные из них - партии и церковь;
Политика - это искусство объединения людей;
Политика - это борьба за право устанавливать свои правила игры;
Политика - искусство зла во имя добра (философско-этическое определение в широком смысле);
Политика - приводимый в исполнение навязавшийся указ третьего лица;
Политика - исполняемая стратегия кого-либо, по предложению прав и свобод. (Политика такая-то, может предлагать права, отличные от прав, предлагаемых другой политикой);
Политика - меры и действия, предпринимаемые руководящим лицом с целью осуществления идеи о том, как всё должно быть устроено в подвластной ему среде. К примеру, политикой фирмы «А» могут быть изменены какие-нибудь функции в производимом ею оборудовании, с целью увеличения прибыли.
Так что Зеленский просто утвердил человека, продвинутого Порошенко и выигравшего конкурс при Порошенко..
https://24tv.ua/ru/top_posadovtsiv_2019_roku_pro_vazhlivi_i_guchni_vladni_priznachennya_n1249836
Ничо не понятно, за пять лет бюджет был полным, как начала прислуга кошмарить предпринимателей, так сразу стал пустым
- обратился к Нефедову во время заседания Кабмина премьер Владимир Гройсман.
https://24tv.ua/ru/maksim_nefedov_pobedil_v_konkurse_na_glavu_tamozhennoj_sluzhby_chto_o_nem_izvestno_n1171169
Отара- голос!)))
Гидота .
Кроме того, в этом расследовании говорится, что жена Холодова Шаховская - кума жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко. На Шаховскую также, по данным журналистов, оформлен дом в элитном районе Вены, приобретенный в 2013 году за 6 млн евро. Площадь дома 360 квадратных метров, прилегающей территории - 20 соток. В пяти минутах ходьбы от этого дома расположен дом, в котором в течение последних пяти лет жил украинский олигарх Дмитрий Фирташ.