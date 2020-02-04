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 Політика України
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Все про:Холодов (8) Нефьодов (142)

 Депутат від "Слуги народу" Холодов зажадав у голови митниці Нефьодова звіту

"Продовжувати так працювати - це політичне самогубство".

"Реально там катастрофа. Куда не глянь - схеми. Ухилення від сплати митних зборів."Зашкварені" кадри. Якісь "смотрящі"... Чесно кажучи, я б не хотів перетворюватися на "Вісник корупційних новин митниці", але я просто не бачу іншого способу боротьби зі схемами, крім публічності", заявив на своїй сторінці у ФБ народний депутат від Слуги народу Андрій Холодов, пише Апостроф.

На його думку з наповненням бюджету стає все гірше і гірше і такими темпами через пів року-рік бюджет буде порожнім. Остання інформація, яку політик отримав від митників - про схеми мінімізації митної вартості товарів, які завозять в Україну. "Це – типова схема, коли дорогі брендові речі тоннами привозять в Україну та розмитнюють за вдесятеро нижчими тарифами, а то й за нульовою ставкою. Відповідно, бюджет недоотримує великі гроші від дорогого імпорту. Це чистої води корупційна модель та людський фактор, адже все залежить від митників, які не помічають дорогі бренди серед дешевого китайського товару".

Далі Холодов наводить список "фігурантів":

- ТОВ "САГА ПРАЙМ", код ЄДРПОУ 42775584. Протягом грудня 2019 року здійснено митне оформлення 145 тон преміального одягу та взуття відомих європейських брендів;

- ТОВ "ПОВЕР ГЛАБ", код ЄДРПОУ 43210995.
175 тонн преміального одягу відомих європейських брендів у грудні 2019 року;

- ТОВ "КОПІЕН ПРАЙМ", код ЄДРПОУ 43216173.
240 тонн преміального одягу відомих європейських брендів у грудні 2019 року.

"Компанії заявили митну вартість речей і взуття як таких, які відбуваються Туреччини і Китаю (7,52 $ - 11 $ за кілограм), тоді як фактична вартість товарів становила ПОНАД 100 $ за кілограм. Тільки ці 3 компанії і тільки в грудні недоплатили в бюджет близько 165 000 000 гривень", зазначає в ФБ депутат. "Покупці цих товарів точно не продають собак, щоб заплатити за газ". Далі:

- "ТК МОРІС", код ЄДПРОУ 43134789, оформлює в Одеській митниці тканину з Пакистану за ставкою мита 0.

- З 20.01.20 один дуже відомий всім бізнесмен, який носить зараз електронний браслет, оформив на Одеській митниці 163 контейнери зі взуттям та тканиною. Все взуття по $7,19 за кг, а тканина $3,6 за кг. Але не може бути все взуття за однією ціною. Це свідчить про те, що ніхто реальної його вартості не перевіряв.

"На жаль, пан Максим Нефьодов останні 2 місяці ухиляється від публічних відповідей на мої чисельні запитання – стосовно зашкварених кадрів, занижень митної вартості, контрабанди, хабарів за легальне оформлення документів тощо і, як наслідок, – провалу виконання державного бюджету. Чому немає відповідей на такі прості запитання?" - цікавиться Холодов.

Він також повідомляє, що буде змушений ініціювати запрошення керівників митниць (почнемо з Одеської та Київської) на засідання Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, і вимагати від них відповідей з кожного викладеного факту. "До того ж, можу організувати знайомство зі слідчими САП і ДБР - можливо, на їхні питання у керівників митниці знайдуться відповіді?" і ще - він має намір порушувати питання на фракції і ініціювати звіт глави митниці пана Нефьодова у Верховній Раді України. Та, якщо і це не спрацює - то Холодов з колегами по Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики звертатиметься до прем'єра і президента з пропозицією втрутитися особисто. "Всі бачать, що Нефьодов не справляється зі своїми завданнями і ситуація вже стає некерованою. І це добре видно з надходжень до бюджету. Треба терміново ламати схеми і садити по тюрмах усіх, хто звик красти. Це єдиний варіант, який мене влаштує".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173683
 
   
 Топ коментарі
 
Перенаправляют остатки рабочих схем на "свои фирмы".
Ничо не понятно, за пять лет бюджет был полным, как начала прислуга кошмарить предпринимателей, так сразу стал пустым
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Anatoliy Korotchenko
8 хв
ДЕРЖАВНА СКАРБНИЦЯ УКРАЇНИ.
ЯЦЕНЮК: ПРИЙШОВ - 108 Т. грн.;. ЗАЛИШИВ- 90 млрд.
ГРОЙСМАН: ПРИЙШОВ - 90 млрд.;. ЗАЛИШИВ- 130 млрд.
ГОНЧАРУК: ПРИЙШОВ - 130 млрд.; ЗАРАЗ - 12 млрд.
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Нардеп "Слуги народа" Холодов лоббирует наценку на табачные изделия

Оно блин отчета требует...

Вам не кажется, что уже пришла пора начинать ЗЕленых по-одному убивать?
По-моему, они уже полгода, как зажились на этом свете.
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По одному? Ээээ нет, так дело не пойдет- только всех скопом.
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Anatoliy Korotchenko
8 хв
ДЕРЖАВНА СКАРБНИЦЯ УКРАЇНИ.
ЯЦЕНЮК: ПРИЙШОВ - 108 Т. грн.;. ЗАЛИШИВ- 90 млрд.
ГРОЙСМАН: ПРИЙШОВ - 90 млрд.;. ЗАЛИШИВ- 130 млрд.
ГОНЧАРУК: ПРИЙШОВ - 130 млрд.; ЗАРАЗ - 12 млрд.
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Нефедова вообще-то презентовал на должность лично Порошенко. Так что давай срочно переобувайся и начинай его срочно хвалить, ботяра номерная.
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Так ми тут канат Порошенко-Зєлєнскій перетягуємо, чи про катастрофічний стан фінансово-економічних показників, який допустила двюча влада, розмову ведемо?
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А ви готові вірити будь-кому, хто каже будь-що погане і не вірити ні у що добре, що є?
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Ви пропонуєте вірити всьому, що ви тут пишете і не вірити власним очам? Я так не вмію. Я живу серед людей, спілкуюся з ними, заспокоюю сусідку-пенсіонерку, зокрема вчора, щоб не падала в паніку, розраджую батьків з їх мінімальними пенсіями, слущюхаю стогони сусідки-вчительки про зняті надбавки (хоча щодо неї, то я вважаю, що її проблеми - карма за дурний інтелект), читаю у групах у соцмережах поради щодо других платіжок на газ. Я живу серед людей. Тому не можу не бачити те, що відбувається.
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Я пропоную критично відноситись до будь-якої інформації, особливо - поданої зацікавленою особою. Хоча для вас це, мабудь, занадто складно.
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Чого складно? Я сам - зацікавлена особа. Мені цікаво, чому моїм батькам авансом!!! спочатку зменшили субсидію, запевнивши, що знизиться ціна на газ, а потім вручили ожна за одною дві платіжки, які в сумі виявилися дорожчі на 78 копійок за один куб. При випаленому 271 кубометрові це дало 211,38 гривень збільшення при мінусі 350 гривень субсидії. А ще яхо, у знати, чому я маю оплачувати транспортування, газу саме у такому розмірі, який вказаний у моїй другій платіжці. Я живу окремо від батьків. От мені цікаво, де договір на транспортування, що входить у структуру оплати, чи враховані мої витрати на труби і обладнання, які я оплатив. Так, я зацікавлений, як громадянин цієї країни, мючому відводять я війська і чому, коли очевидна помилкові ть цього кроку, відведення планують продовжити? Так, як громадянин цієї країни, я зацікавлений знати, чому зі 130 млрд.грн. залишених урядом Гройсмана зараз у кпщні є близько 27 млрд. Я також зацікавлена особа у питанні щазманих ослат міністрам, які вони самі собі встановлюють при тотсльному зубожіння громадян. Я багато в чому зацікавлена особа, бо живу в цій країні. І не можу стояти осторонь від процесів, що відбуваються в ній.
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Какой легковнушаемый бубочка. Везде порохоботов поназначал. Я с вас зебилов в акуе Депутат від "Слуги народу" Холодов зажадав у голови митниці Нефьодова звіту - Цензор.НЕТ 1814
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А с чего ты взял, что все, кто сейчас работают назначены бубочкой?
Нефедов выиграл конкурс в апреле 2019го, его Порошок лично с этим поздравлял, правда еще до того, как тот выиграл конкурс, в связи с чем было много вопросов по этим конкурсам.
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Малоросс, Нефёдов ведёт собственную политику на таможне, как твои Слуги в ПАСЕ, каждый свою?
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Кацап, на таможне политика не ведется.
И потом - какого ті опять приперлось, я тебе уже писал, что тут водки нет.
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Малоросс, когда ты уже начнёшь защищать русский язык своими знаниями в нём?

Политика - борьба множества интересов (искусство управления с учётом интересов всех слоёв общества). Определение связано с этимологией греч. πολιτικός, где πολι (поли) означает множество, а τικός (тикос) - интерес; (дословно - «множество интересов»)[источник не указан 2950 дней]. Так, государственные служащие в городах древней Греции именовались политикос, а граждане, которые мало интересовались и участвовали в политической жизни своего города, именовались ιδιοτικός (идиотикос)[3];
Политика - искусство допустимого. История указывает на манипуляции и агрессивность политики многих правителей. Политика - управление, инструмент, и его нужно отличать от целей и фальсифицирования (имитационный характер) политики;
Политика - это всеохватывающий феномен общественной жизни, пронизывающий все её формы и включающий в себя все формы социальной активности людей, все виды деятельности по их организации и руководству в рамках процессов производства[4];
Политика - это управление распределением ресурсов;
Политика - это сфера жизнедеятельности общества, связанная с получением, удержанием и использованием власти;
Политика - это стремление к участию во власти или оказанию влияния на распределение власти, будь то между государствами, будь то внутри государства между группами людей, которые оно в себе заключает[5];
Политика - это участие в делах государства, направление государства, определение форм, задач, содержания деятельности государства[6];
Политика - это деятельность организации (её поведенческая модель), в том числе деятельность государства по реализации своих целей (интересов), например: - техническая политика;
Политика - всякая программа действий, все виды деятельности по самостоятельному руководству чем-либо или кем-либо. Соответственно, в этом значении мы можем говорить, например, о валютной политике банка, о школьной политике городских муниципалитетов, о семейной политике жены в отношении мужа и детей и т. д.;
Политика - совокупность мер и действий, направленных на достижение заведомо заданного результата;
Политика - форма общественного сознания, выражающая корпоративные интересы сообщества и проявляющаяся в гражданском обществе (государстве) в виде течений, движений, профсоюзов и других общественных организаций и объединений по специфическим интересам. Наиболее совершенные и организованные из них - партии и церковь;
Политика - это искусство объединения людей;
Политика - это борьба за право устанавливать свои правила игры;
Политика - искусство зла во имя добра (философско-этическое определение в широком смысле);
Политика - приводимый в исполнение навязавшийся указ третьего лица;
Политика - исполняемая стратегия кого-либо, по предложению прав и свобод. (Политика такая-то, может предлагать права, отличные от прав, предлагаемых другой политикой);
Политика - меры и действия, предпринимаемые руководящим лицом с целью осуществления идеи о том, как всё должно быть устроено в подвластной ему среде. К примеру, политикой фирмы «А» могут быть изменены какие-нибудь функции в производимом ею оборудовании, с целью увеличения прибыли.
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Не рассказывай тупые сказки. Он был торговым представителем и занимался "Прозорро" и подал документы на конкурс в марте 2019. А был утвержден бубочкой только 5 июля 2019 года.
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Да, да. Типа бубочку за руки держали и насильно подписать назначение заставили? Нет уж -- это уже ответственность именно бубочки. И представлял назначение именно он.

https://24tv.ua/ru/top_posadovtsiv_2019_roku_pro_vazhlivi_i_guchni_vladni_priznachennya_n1249836
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Дурачек - президент не назначает кого угодно на какие угодно должности - кто выиграл конкурс ПРИ ПОРОШЕНКО - того и назначил, как должен был по закону.
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Та ты шо? А всех остальных без конкурсов значит может, только этого не смог? А можно тогда хотя-бы указ бубочки о снятии Нефедова показать? А, тело?
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разве что по "румынскому варианту", оно того заслужило.
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Перенаправляют остатки рабочих схем на "свои фирмы".
Ничо не понятно, за пять лет бюджет был полным, как начала прислуга кошмарить предпринимателей, так сразу стал пустым
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"Перенаправляют остатки рабочих схем на "свои фирмы"." - от кого остатки? От предыдущих 5 лет?
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а хто цього петушка призначив на посаду головного митника України? Що Президент і Премєр і не бачать, що митниця вже чотири місяці не виконує план поповнення бюджету, все бабло іде по кишенях, а якщо найвищі посадові особи держави вперто мовчать, значить вони в темі.
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Все эти схемы, о которых сейчас трындит Холодов, использовались на таможне десятилетиями - это не какое-то ноу-хау. И весь его трындеж возник из-за того, что контрабандисту Холодову начали прикрывать его схемы.
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Так кто из них тогда настоящий "слуга народа"?
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А что такое "настоящий"? В партии, которая делалась наспех, разумеется, огромное количество проходимцев всех мастей - иначе и быть не могло.
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Сегодня конкурс разблокирован, завершен, объявлен победитель. Максим Нефедов - сегодня ты получишь билет на войну с теневиками. И так, как я в свое время поддерживал ProZorro, дерегуляцию, я так же буду поддерживать твою деятельность на таможне. Нужен результат: белый бизнес должен работать быстро, а все схемы должны быть ликвидированы на системном уровне. И убежден, мы можем сделать это вместе,
- обратился к Нефедову во время заседания Кабмина премьер Владимир Гройсман.
https://24tv.ua/ru/maksim_nefedov_pobedil_v_konkurse_na_glavu_tamozhennoj_sluzhby_chto_o_nem_izvestno_n1171169

Отара- голос!)))
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Ах как этот "слуга" стал последнее время переживать за наполнением бюджета ( это при том , что в Киеве сотни его табачных киосков не пробивают чеки ). Ну настоящий слуга народа .
Гидота .
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"Надо срочно ломать схемы и сажать по тюрьмам всех, кто привык воровать.Это единственный вариант, который меня устроит" А как можно самого себя посадить ?
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А фармацевты требуют у Данилова 2 млрд на лекарство против 2019nCoV. И шо? Давать тебе отчет, а им миллиарды? @рен вам. Впрочем, миллиарды может и дадут. А вот с отчетом придется обломиться.
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В расследовании программы Схемы: Коррупция в деталях говорится, что источники журналистов среди участников рынка называют Холодова «теневым бизнесменом», который зарабатывает на розничной торговле сигаретами в МАФах Киева.

Кроме того, в этом расследовании говорится, что жена Холодова Шаховская - кума жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко. На Шаховскую также, по данным журналистов, оформлен дом в элитном районе Вены, приобретенный в 2013 году за 6 млн евро. Площадь дома 360 квадратных метров, прилегающей территории - 20 соток. В пяти минутах ходьбы от этого дома расположен дом, в котором в течение последних пяти лет жил украинский олигарх Дмитрий Фирташ.
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