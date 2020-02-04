 Депутат від "Слуги народу" Холодов зажадав у голови митниці Нефьодова звіту

"Реально там катастрофа. Куда не глянь - схеми. Ухилення від сплати митних зборів."Зашкварені" кадри. Якісь "смотрящі"... Чесно кажучи, я б не хотів перетворюватися на "Вісник корупційних новин митниці", але я просто не бачу іншого способу боротьби зі схемами, крім публічності", заявив на своїй сторінці у ФБ народний депутат від Слуги народу Андрій Холодов, пише Апостроф.

На його думку з наповненням бюджету стає все гірше і гірше і такими темпами через пів року-рік бюджет буде порожнім. Остання інформація, яку політик отримав від митників - про схеми мінімізації митної вартості товарів, які завозять в Україну. "Це – типова схема, коли дорогі брендові речі тоннами привозять в Україну та розмитнюють за вдесятеро нижчими тарифами, а то й за нульовою ставкою. Відповідно, бюджет недоотримує великі гроші від дорогого імпорту. Це чистої води корупційна модель та людський фактор, адже все залежить від митників, які не помічають дорогі бренди серед дешевого китайського товару".

Далі Холодов наводить список "фігурантів":

- ТОВ "САГА ПРАЙМ", код ЄДРПОУ 42775584. Протягом грудня 2019 року здійснено митне оформлення 145 тон преміального одягу та взуття відомих європейських брендів;

- ТОВ "ПОВЕР ГЛАБ", код ЄДРПОУ 43210995.

175 тонн преміального одягу відомих європейських брендів у грудні 2019 року;

- ТОВ "КОПІЕН ПРАЙМ", код ЄДРПОУ 43216173.

240 тонн преміального одягу відомих європейських брендів у грудні 2019 року.

"Компанії заявили митну вартість речей і взуття як таких, які відбуваються Туреччини і Китаю (7,52 $ - 11 $ за кілограм), тоді як фактична вартість товарів становила ПОНАД 100 $ за кілограм. Тільки ці 3 компанії і тільки в грудні недоплатили в бюджет близько 165 000 000 гривень", зазначає в ФБ депутат. "Покупці цих товарів точно не продають собак, щоб заплатити за газ". Далі:

- "ТК МОРІС", код ЄДПРОУ 43134789, оформлює в Одеській митниці тканину з Пакистану за ставкою мита 0.

- З 20.01.20 один дуже відомий всім бізнесмен, який носить зараз електронний браслет, оформив на Одеській митниці 163 контейнери зі взуттям та тканиною. Все взуття по $7,19 за кг, а тканина $3,6 за кг. Але не може бути все взуття за однією ціною. Це свідчить про те, що ніхто реальної його вартості не перевіряв.

"На жаль, пан Максим Нефьодов останні 2 місяці ухиляється від публічних відповідей на мої чисельні запитання – стосовно зашкварених кадрів, занижень митної вартості, контрабанди, хабарів за легальне оформлення документів тощо і, як наслідок, – провалу виконання державного бюджету. Чому немає відповідей на такі прості запитання?" - цікавиться Холодов.

Він також повідомляє, що буде змушений ініціювати запрошення керівників митниць (почнемо з Одеської та Київської) на засідання Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, і вимагати від них відповідей з кожного викладеного факту. "До того ж, можу організувати знайомство зі слідчими САП і ДБР - можливо, на їхні питання у керівників митниці знайдуться відповіді?" і ще - він має намір порушувати питання на фракції і ініціювати звіт глави митниці пана Нефьодова у Верховній Раді України. Та, якщо і це не спрацює - то Холодов з колегами по Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики звертатиметься до прем'єра і президента з пропозицією втрутитися особисто. "Всі бачать, що Нефьодов не справляється зі своїми завданнями і ситуація вже стає некерованою. І це добре видно з надходжень до бюджету. Треба терміново ламати схеми і садити по тюрмах усіх, хто звик красти. Це єдиний варіант, який мене влаштує".