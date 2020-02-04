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Все про:Білорусь (873) Лукашенко (333) Путін (5614) США (6035) Помпео (224)

 Якщо все розсекретити, то світ нам аплодуватиме, - Лукашенко розповів про "найсерйозніші операції" з Помпео

Період холоду в білорусько-американських відносинах закінчився.

Про це Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив сьогодні журналістам під час відвідування Добруської паперової фабрики "Герой праці", передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Я не скажу (щиро відповім), що вже американці в нас такі великі друзі. Але період оцього холоду, коли ми дивилися один на одного через якусь амбразуру, залізобетонну товсту стіну, закінчився. І нікому не треба в цьому напрямку бідкатися, переживати і плакати. Ми налагоджуємо відносини з найбільшою імперією - провідною країною світу", - заявив білоруський лідер.

"У Росії занепокоїлися. А що, ми більше зробили з Америкою, ніж Росія? Ви подивіться: вони взасос з ними намагаються поцілуватися. Не виходить, щоправда. Ми що, переймаємося? Ми радіємо за них, коли вони обнімаються і цілуються. Тут цілий якийсь скандал підняли: ах, приїхав держсекретар! - зазначив Президент. - Так, приїхав. І я не приховував, я вам натякнув, що у нас заочно давні відносини. Якщо розсекретити всі матеріали, то світ нам аплодуватиме. Ми з Помпео, коли він був директором ЦРУ, проводили тут надзвичайно серйозні операції. Вони до нас зверталися, давали нам інформацію. Ми затримували тут з ядерними матеріалами на кордоні людей. І без них затримували. А у них це питання номер один".

Лукашенко вважає, що за це американська сторона оцінила Білорусь, а також за її дружню політику, пропозицію підключити США до вирішення конфлікту на Донбасі. "Вони це помітили, оцінили. І мені Майк (Помпео) про це сказав. Вони побачили реальну Білорусь. Не ту, якій наші відморозки возили прожекти туди і малювали, а побачили, що це нормальна країна. І прав тут вистачає, і нікому жити не заважають", - сказав Президент Білорусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Настав момент істини", - Лукашенко має намір зустрітися з Путіним 7 лютого

Лукашенко нагадав, що зустрічався останніми роками з багатьма представниками США високого рангу і різними експертами, політологами. Більше того, навіть ПВТ у Білорусі починали створювати за участю американців.

"Але в Росії нашим недоброзичливцям невтямки зануритися в цю історію. Тобто ми тихо, спокійно вибудовували наші відносини", - акцентував білоруський лідер.

Він також розповів історію, коли в Білорусі ще були погані відносини зі США, Президент Росії Володимир Путін відвідував цю країну. "Там йому поставили в докір, що через нього ця диктатура існує в Білорусі. І коли після цього ми з ним зустрілися, він мені каже: слухай, ну я тебе прошу, ти з ними якось м'якше. Я кажу: у чому м'якше? - Не сварися, з ними треба налагоджувати відносини, - розповів подробиці того діалогу Лукашенко. - Слухайте, я це і роблю. Хто зараз розхвилювався там, кому ми перейшли дорогу?"

Говорячи про зустріч з Майком Помпео, що відбулася в Мінську, Лукашенко наголосив, що це був справді дружній обмін думками: "Ми обговорили все, що я знаю, що вони знають. Він мені говорив відверто про свою політику. Я говорив так, як я це розумію. Він розуміє наші проблеми зараз. Зокрема, вони дуже добре знають, навіть часом краще, ніж я, деякі питання у взаєминах з Росією. Він мені сказав: не хвилюйся, ми Білорусі допоможемо. І його заява, що ми (США. - ред.) за конкурентною ціною нафту постачатимемо".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173682
 
   
 Топ коментарі
 
Бацка продался за американские печеньки Если все рассекретить, то мир нам будет аплодировать, - Лукашенко рассказал о "серьезнейших операциях" с Помпео - Цензор.НЕТ 2754 А я то думал, что горбатого только могила исправит Если все рассекретить, то мир нам будет аплодировать, - Лукашенко рассказал о "серьезнейших операциях" с Помпео - Цензор.НЕТ 6972
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Та не. Он, как и ЗЕ, ищет, кто больше заплатит.

Тоже гений дипломатии колхозный... Если все рассекретить, то мир нам будет аплодировать, - Лукашенко рассказал о "серьезнейших операциях" с Помпео - Цензор.НЕТ 1097
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не все так однозначно. Но одно можно сказать точно: у xуйла просто великий талант превращать друзей во врагов, и даже если не врагов, то в не совсем друзей, и это радует. Так держать!
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Бацка продался за американские печеньки Если все рассекретить, то мир нам будет аплодировать, - Лукашенко рассказал о "серьезнейших операциях" с Помпео - Цензор.НЕТ 2754 А я то думал, что горбатого только могила исправит Если все рассекретить, то мир нам будет аплодировать, - Лукашенко рассказал о "серьезнейших операциях" с Помпео - Цензор.НЕТ 6972
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Та не. Он, как и ЗЕ, ищет, кто больше заплатит.

Тоже гений дипломатии колхозный... Если все рассекретить, то мир нам будет аплодировать, - Лукашенко рассказал о "серьезнейших операциях" с Помпео - Цензор.НЕТ 1097
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не все так однозначно. Но одно можно сказать точно: у ***** просто великий талант превращать друзей во врагов, и даже если не врагов, то в не совсем друзей, и это радует. Так держать!
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Сегодня на работе с подлкой так, обратил внимание 2-х ватников на эту новость, прозвучавшую по радио. Как они взорвались... Это надо было видеть. Да это Америка, да она слишком много выёживается... Надо на них бомпу давно уже скинуть! Ко-ко-ко...!
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осторожней, Бацька...., а то после 7-го домой с рашки ты можешь и заблудиться...
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фронда - шо во Франции, она для участников ,плохо закончилась - шо и тут так же будет
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цапы моментально оккупируют Беларусь и это на 100%
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Армия приведена в полную готовность , войска вышли из казарм в поле , вчера ночью по понтонным переправам переправлялись через Березину .
общие учения
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да они найдут ,так же как и с нами ,возможность ударить исподтишка и это аксиома
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И чему вы радуетесь? Если у вас командный состав наполовину из России?
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весь-громадяни московії,грушники,нижня ланка наполовину-їм навіть патрони не дадуть
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так понял колхозник мечтает о большом засосе с госдепом хйло уже не то
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Бацька, ти того, дивися, щоб ***** тобі якогось "Новичка" не налив
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Расєйка вважає своїх сусідів підлеглими васалами. А що відчуває імперець, якщо васал веде переговори з представниками інших держав не залучаючи імперця? Правильно, імперець вважає, що васал перестрибує через його голову і плете мережу інтриг. Будьмо реалістами. Верхівка расєйки на цивілізаційному рівні проживає зараз середньовіччя. Отруєння, вбивства, підкилимна боротьба та інші ніштяки.
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на райони-держави,будуть один одного дубасити,грабувати
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Каким-то бацька стал хитрожопым многовекторным.
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став- кучможопим тарганом, а був русаком звичайним.
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А что на это гном украинский оманский ?
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Лука выдает желаемое за действительное.Кацы бульбоедов не отдадут никому, тем более США. Бульбоеды - их последняя надежда сварганить что-то наподобие "союзного государства". А ты, колхозник, готовься...Бггг...
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ціну набиває,дадуть маскалі зараз йому нафту і всі все забудуть
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Ну американцы могут и потребовать рассекретить после такого заявления ))
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видимо ***** прижало бацьку к стенке окончательно. следующий шаг - американские печеньки, Майдан и МНР (минская народная республика).
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Бульбоеды слабы в коленках майданить. Они без хозяина над собой не могут существовать Если все рассекретить, то мир нам будет аплодировать, - Лукашенко рассказал о "серьезнейших операциях" с Помпео - Цензор.НЕТ 5447
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майданить, чтобы потом собак продавать? спасибо, пусть каждый ищет свой вариант.
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А вы собачек ещё не кушаете? Бояра мозги застит, ну всё впереди
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Это да, устроить майдан ради томоса и безвиза - точно надо было сильно боярой обожраться.
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Только ради того, чтобы быть подальше от такой мрази, как ты, и твоё *****
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бояра, скоро развалицця - эта песня может быть вечной
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без кацапських грошей і нафти ваша планова економіка вилітає в трубу-совки тупорилі
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Прогнул Батька США. Я удивляюсь, как ему все удается. Наверно потому, что опирается на народ.
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Феерический долбоюноша, твоё ***** от пендосов ссытся
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похоже одни мы с кацапами скоро безвиз будем иметь, слава зеленскому
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Еще одна республика оторвется от Московии. Это серьезный удар по скрепам, по обороноспособности Московии, граница будет открыта. Москва так просто не отдаст Беларусь. Начнет шантажировать, угрожать, попробует задобрить, подкупить и в конце концов полезет оккупировать Беларусь. Скоро будем наблюдать очередную войну и оккупацию.
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Каддафи уже помогли!
И Хусейну помогли.
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усе, батья..пупкин на кукан тебья посадьет))))
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..завтра московиты цены на нефть вернут колхознику прежние и выплатят компенсацию на "грязную нефть" и все вернется на круги своя ...ну может еще что выклянчит...упереться рогом он не сможет, труслив, в беларуси кгб , им же взращенное, работу свою знает хорошо....7-го посмотрим ... Якщо все розсекретити, то світ нам аплодуватиме, - Лукашенко розповів про "найсерйозніші операції" з Помпео - Цензор.НЕТ 4192
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Бацька, а не хочешь рассекретить доставку беларуских сигарет на одесский Привоз?
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Ну вот у Луки, и аргументы вже есть для Пуйла на встрече 7го лютого
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1.(ветеранам) "Я понимаю вашу боль, мой отец тоже погиб на фронте" - сам 1954 г.р.
2. "Я вырос на стихах В Быкова" - Быков писал только прозу.
3. (Школьникам) " Есть у меня электромобиль Тесла - Маск подарил" - Маск на вопрос о подарке рассмеялся и сказал НЕТ.
4. Мы с Помпео, когда он был директором ЦРУ, проводили здесь серьезнейшие операции.Источник: https://censor.net.ua/n3173682
Это я так, для общего понимания...
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Зелемойскому ещё учиться и учиться...

"Лукашенко считает, что за это американская сторона оценила Беларусь, а также за ее дружественную политику, предложение

подключить США к решению конфликта в Донбассе. "Они это заметили, оценили. И мне Майк (Помпео) об этом сказал. "

А далее Майк сказал про то, что увидел реальную Беларусь и нормальную страну или Лукашенко умело связал?

"Они увидели реальную Беларусь. Не ту, которой наши отморозки возили прожекты туда и рисовали, а увидели, что это нормальная страна. И прав здесь хватает, и никому жить не мешают", - сказал Президент Беларуси.

Источник:https://censor.net.ua/n3173682

Как насчёт "отморозков" синоним которых у него - "ну, вы их все знаете"?
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Бацька сейчас сам понял, что ***** ему мошонку щекочет. Так что после озвученной речи, сомнений не осталось. Вот только не пойму о ком это он? "Мы налаживаем отношения с величайшей империей - ведущей страной мира"
Империя тут только парашляндия.
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Бацька грозиться пересісти одною сракою на два базари. Та надто вже ІНТИМНО вріс в його старе продажне очко московський прутень... не зіскочити. Вчергове прибуде 7-го до "царя", з поклоном передасть плівки розмови "з Майком", вчергове височайше отримає стимулюючого копняка в пахвину, заскавчить і поплентається "к сябє" будувати "саюзнає гасударства".
Жалюгідна у нас з білорусами наразі получається картина маслом... та ми хоч воюємо.
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От уже старая проститутка. Это сейчас он такой дерзкий, а как с ****** встретится, так сразу же начнет свою старую песню: "Мы два братских народа", "Мы всегда можем договориться", "Наше будущее вместе с россией" и т.д. и т.п. Верить этому упырю нельзя - в любой момент может предать...
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