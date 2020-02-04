 Якщо все розсекретити, то світ нам аплодуватиме, - Лукашенко розповів про "найсерйозніші операції" з Помпео

Про це Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив сьогодні журналістам під час відвідування Добруської паперової фабрики "Герой праці", передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Я не скажу (щиро відповім), що вже американці в нас такі великі друзі. Але період оцього холоду, коли ми дивилися один на одного через якусь амбразуру, залізобетонну товсту стіну, закінчився. І нікому не треба в цьому напрямку бідкатися, переживати і плакати. Ми налагоджуємо відносини з найбільшою імперією - провідною країною світу", - заявив білоруський лідер.

"У Росії занепокоїлися. А що, ми більше зробили з Америкою, ніж Росія? Ви подивіться: вони взасос з ними намагаються поцілуватися. Не виходить, щоправда. Ми що, переймаємося? Ми радіємо за них, коли вони обнімаються і цілуються. Тут цілий якийсь скандал підняли: ах, приїхав держсекретар! - зазначив Президент. - Так, приїхав. І я не приховував, я вам натякнув, що у нас заочно давні відносини. Якщо розсекретити всі матеріали, то світ нам аплодуватиме. Ми з Помпео, коли він був директором ЦРУ, проводили тут надзвичайно серйозні операції. Вони до нас зверталися, давали нам інформацію. Ми затримували тут з ядерними матеріалами на кордоні людей. І без них затримували. А у них це питання номер один".

Лукашенко вважає, що за це американська сторона оцінила Білорусь, а також за її дружню політику, пропозицію підключити США до вирішення конфлікту на Донбасі. "Вони це помітили, оцінили. І мені Майк (Помпео) про це сказав. Вони побачили реальну Білорусь. Не ту, якій наші відморозки возили прожекти туди і малювали, а побачили, що це нормальна країна. І прав тут вистачає, і нікому жити не заважають", - сказав Президент Білорусі.

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Лукашенко нагадав, що зустрічався останніми роками з багатьма представниками США високого рангу і різними експертами, політологами. Більше того, навіть ПВТ у Білорусі починали створювати за участю американців.

"Але в Росії нашим недоброзичливцям невтямки зануритися в цю історію. Тобто ми тихо, спокійно вибудовували наші відносини", - акцентував білоруський лідер.

Він також розповів історію, коли в Білорусі ще були погані відносини зі США, Президент Росії Володимир Путін відвідував цю країну. "Там йому поставили в докір, що через нього ця диктатура існує в Білорусі. І коли після цього ми з ним зустрілися, він мені каже: слухай, ну я тебе прошу, ти з ними якось м'якше. Я кажу: у чому м'якше? - Не сварися, з ними треба налагоджувати відносини, - розповів подробиці того діалогу Лукашенко. - Слухайте, я це і роблю. Хто зараз розхвилювався там, кому ми перейшли дорогу?"

Говорячи про зустріч з Майком Помпео, що відбулася в Мінську, Лукашенко наголосив, що це був справді дружній обмін думками: "Ми обговорили все, що я знаю, що вони знають. Він мені говорив відверто про свою політику. Я говорив так, як я це розумію. Він розуміє наші проблеми зараз. Зокрема, вони дуже добре знають, навіть часом краще, ніж я, деякі питання у взаєминах з Росією. Він мені сказав: не хвилюйся, ми Білорусі допоможемо. І його заява, що ми (США. - ред.) за конкурентною ціною нафту постачатимемо".