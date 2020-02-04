 Проблем із соцвиплатами точно немає, вони всі захищені, - Соколовська

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Точно зможу прокоментувати, що всі соціальні статті у нас є захищеними статтями. І ніколи не буде такого, щоб вони не виплачувалися ... Проблем з виплатами соціальними точно немає", - сказала Соколовська, відповідаючи на запитання журналіста, як уряд збирається дофінансувати дефіцит коштів державного бюджету на соцвиплати.
Вона додала, що їй спокійніше бути міністеркою соціальної політики, "тому що всі виплати захищені".
- министр Соколовская раскритиковала украинских пенсионеров
При этом зарплата самой чиновницы составляет 200 тысяч гривен ежемесячно.
Также она добавила: украинцы не хотят обеспечивать свою старость, поскольку "это на самом деле человеческая природа, поэтому стимулировать людей накапливать - это один из выходов. Но было бы хорошо, если бы люди понимали и думали о старости заранее"
www.dialog.ua/business/200168_1580378939
уйду я от вас
вона це полiтика