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 Політика України, Суспільство
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Все про:держбюджет (267) дефіцит (27) соцвиплати (101) Юлія Соколовська (22)

 Проблем із соцвиплатами точно немає, вони всі захищені, - Соколовська

Міністерка соціальної політики Юлія Соколовська заявила про відсутність проблем із соціальними виплатами у зв'язку з дефіцитом бюджету в січні поточного року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Точно зможу прокоментувати, що всі соціальні статті у нас є захищеними статтями. І ніколи не буде такого, щоб вони не виплачувалися ... Проблем з виплатами соціальними точно немає", - сказала Соколовська, відповідаючи на запитання журналіста, як уряд збирається дофінансувати дефіцит коштів державного бюджету на соцвиплати.

Вона додала, що їй спокійніше бути міністеркою соціальної політики, "тому що всі виплати захищені".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін передав у Раду законопроєкт про компенсацію за затримки зарплат і пенсій

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173678
 
 
 Топ коментарі
 
Може у цієї мадами проблем з соцвиплатами немає, а у простих людей є. Брешуть, як дихають.
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Хай ця Яна айфон продасть, з якого в твітері сидить. Собака відкладається на наступний місяць.
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Може у цієї мадами проблем з соцвиплатами немає, а у простих людей є. Брешуть, як дихають.
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Там все такие, метку ставить негде. Советник Премьер-Профан-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак по поводу пенсионной реформы: "Я с удовольствием отменил бы пенсии вообще. Украинцы и так помогают родителям, которые в свою очередь обязаны еще где-то работать." Этот ДЭБИЛ советник по экономике у ПРОФАНА!
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"Почему вы не копите на старость?"
- министр Соколовская раскритиковала украинских пенсионеров


При этом зарплата самой чиновницы составляет 200 тысяч гривен ежемесячно.

Также она добавила: украинцы не хотят обеспечивать свою старость, поскольку "это на самом деле человеческая природа, поэтому стимулировать людей накапливать - это один из выходов. Но было бы хорошо, если бы люди понимали и думали о старости заранее"


www.dialog.ua/business/200168_1580378939
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я так поняв тем с участием Петра Алексеевича сегодня не будет(
уйду я от вас Проблем с соцвыплатами точно нет, они все защищены, - Соколовская - Цензор.НЕТ 5159
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не отчаивайся. не сегодня - так завтра. Порошенко в политике надолго.
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Или я веду её в ЗАГС, либо она ведёт меня к прокурору(с)
вона це полiтика Проблем із соцвиплатами точно немає, вони всі захищені, - Соколовська - Цензор.НЕТ 7838
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Может эта курва еще и расскажнт как копить из пензии в 1700грн?
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они в порядке - воруют аж за вухами лящить - бобонутые - это те, кто на них надеялись. можно их ещё хитрожопыми назвать.
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Та да. Твоєму заму і на труси не вистачає.
Проблем із соцвиплатами точно немає, вони всі захищені, - Соколовська - Цензор.НЕТ 7067
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думаю, они там всё-таки есть... и такое бельишко не из дешёвых...
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Современный раб ВЫНУЖДЕН работать БЕЗ ОСТАНОВКИ до смерти, т.к. средств, заработанных рабом за 1 месяц, хватает лишь на оплату жилья за 1 месяц, еду за 1 месяц и проезд за 1 месяц. Поскольку денег хватает у современного раба всегда ТОЛЬКО на 1 месяц, современный раб ВЫНУЖДЕН РАБОТАТЬ ВСЮ ЖИЗНЬ ДО СМЕРТИ. Пенсия также является БОЛЬШОЙ ФИКЦИЕЙ, т.к. раб-пенсионер ОТДАЕТ ВСЮ ПЕНСИЮ ЗА ЖИЛЬЕ И ЕДУ, И У РАБА-ПЕНСИОНЕРА НЕ ОСТАЕТСЯ СВОБОДНЫХ ДЕНЕГ.
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какой смысл молодому человеку сейчас платить отчисления в пенсионный фонд, если к моменту когда он станет песионером - пенсию отмнят как таковую? У нас же не благотворительный фонд и на современных пенсов, лично мне, просто насрать, темболее что 73 % из них голосовали за зе и платформенщиков за смерью Проблем із соцвиплатами точно немає, вони всі захищені, - Соколовська - Цензор.НЕТ 7350
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Звездит как дышит. Мой племянник сирота.Бабушка - опекун. Последня выплата соцдопомоги была в ноябре.
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