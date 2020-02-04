 Проблем із соцвиплатами точно немає, вони всі захищені, - Соколовська

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Точно зможу прокоментувати, що всі соціальні статті у нас є захищеними статтями. І ніколи не буде такого, щоб вони не виплачувалися ... Проблем з виплатами соціальними точно немає", - сказала Соколовська, відповідаючи на запитання журналіста, як уряд збирається дофінансувати дефіцит коштів державного бюджету на соцвиплати.

Вона додала, що їй спокійніше бути міністеркою соціальної політики, "тому що всі виплати захищені".

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