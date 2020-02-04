 "Слуга народу" більше не може собі дозволити навчати нардепів у дорогих готелях Трускавця, - Корнієнко

У коментарі журналістам глава партії "Слуга народу", перший заступник голови фракції СН у ВР Олександр Корнієнко зазначив, що постійні тренінги будуть тривати "всю весну", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Депутат зазначив, що тепер партія не може "собі дозволити возити депутатів в такі дорогі готелі".

За його словами, партія перейде у формат постійно діючого навчального центру в офісі у виставковому центрі "Парковий".

Корнієнко повідомив, що "всю весну будуть постійно якісь тренінги - як комунікувати депутатам, зокрема, на ефірах, робота з виборцями, законодавча робота".

За його словами, також йтиметься про "світоглядні речі".

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Як відомо, після парламентських виборів новообраних депутатів від партії "Слуга народу" збирали на навчання в Трускавці. Нагадаємо, новообрані депутати від партії "Слуга народу" з 29 липня проходили навчання в школі "Зе! Депутата" в готелі Rixos у Трускавці. З 8:30 до 21:30 вони слухали лекції від викладачів Київської школи економіки. У суботу, 3 серпня, зустріч з ними провів президент України Володимир Зеленський. На той момент, лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков відмовився розкрити вартість тижневого навчання майбутніх депутатів від своєї політичної сили, пославшись на комерційну таємницю. У підсумку в листопаді 2019 року з фінансового звіту партії стало відомо, що навчання "слуг народу" в Трускавці обійшлося політсилі в 11,2 млн грн.