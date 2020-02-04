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 Політика України
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Все про:навчання (144) Слуга народу (626) Корнієнко (112)

 "Слуга народу" більше не може собі дозволити навчати нардепів у дорогих готелях Трускавця, - Корнієнко

Фракція партії "Слуга народу" тепер буде проводити навчання для народних депутатів не в дорогих готелях Трускавця, а в Києві у виставковому центрі "Парковий".

У коментарі журналістам глава партії "Слуга народу", перший заступник голови фракції СН у ВР Олександр Корнієнко зазначив, що постійні тренінги будуть тривати "всю весну", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Депутат зазначив, що тепер партія не може "собі дозволити возити депутатів в такі дорогі готелі".

За його словами, партія перейде у формат постійно діючого навчального центру в офісі у виставковому центрі "Парковий".

Корнієнко повідомив, що "всю весну будуть постійно якісь тренінги - як комунікувати депутатам, зокрема, на ефірах, робота з виборцями, законодавча робота".

За його словами, також йтиметься про "світоглядні речі".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наступні "Трускавці" для всіх нардепів будуть у США, - заступниця голови фракції СН Кравчук. ФОТО

Як відомо, після парламентських виборів новообраних депутатів від партії "Слуга народу" збирали на навчання в Трускавці. Нагадаємо, новообрані депутати від партії "Слуга народу" з 29 липня проходили навчання в школі "Зе! Депутата" в готелі Rixos у Трускавці. З 8:30 до 21:30 вони слухали лекції від викладачів Київської школи економіки. У суботу, 3 серпня, зустріч з ними провів президент України Володимир Зеленський. На той момент, лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков відмовився розкрити вартість тижневого навчання майбутніх депутатів від своєї політичної сили, пославшись на комерційну таємницю. У підсумку в листопаді 2019 року з фінансового звіту партії стало відомо, що навчання "слуг народу" в Трускавці обійшлося політсилі в 11,2 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173676
 
 
 Топ коментарі
 
Учите их там, где набирали - в дешевых борделях.
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Корниенко сообщил, что "всю весну будут постоянно какие-то тренинги.

Капец. Секта какая-то. Кружок свидетелей Коломойского.
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Самое главное -- это объяснить семейным слугам, что не надо черный нал тратить на проституток. И Украина -- не Корея: собаки -- не пища, а младшие братья.
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Учите их там, где набирали - в дешевых борделях.
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Сюрреалізм. Він таки визнав, що у ОБРАНЦІВ більшості лохторату немає не те, що базових навикія комунікації, знань державотворення і державного управління, а й світоглядних зачатків нема також. Це - рослини. Хоча ні, рослини потрібні. А це- непотріб, біомусор. Зебіли, це ваші кумири? Ви їм і далі віддаєте 42 відсотки своїх симпатій? Якщо це - ваша еліта, то ви - точно інфузорії.
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Корниенко сообщил, что "всю весну будут постоянно какие-то тренинги.

Капец. Секта какая-то. Кружок свидетелей Коломойского.
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Тренинг народного депутата звучит интересно. Вопрос открытый -- а как можно стать народным депутатом без соответствующего образования и опыта.
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Та лєгко. Записуй. По-перше, приїжджаєш в Україну... А далі само піде.
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І ще одна важлива складова-треба вміти розрізняти кнопки в системі "Рада" по кольорам.
Дальтоніки,між іншим, можуть предендувати на посаду міністра будь чого(профіль міністерства-це єдине,що немає ніякого значення).
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Краще б проводили свої інструктажі у виставковому центрі "ЗооПарковий" за зачиненими наглухо решітками.
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Вопрос таков. В один из моментов истории на экранах появились гордоны, комаровские, бацманы, пальчевские. Они с милой улыбкой говорили про негодяев у власти, о кори у деток и т.д. Кто-то вообще знает, что это за персонажи, какое у них образование, опыт и т.д. И является ли их доверчивый взгляд поводом для того, чтобы им верить? Я это к тому, что есть основания думать, что скоро на канале рубль+шекель(какое милое название кто-то придумал) будут мочить главзебила. И видимо опять появятся на сцене неизвестно откуда взявшиеся дяди и тети, которые будут с милой улыбкой и доверчивым взглядом @рахать неокрепшие мозги зебилоидов, с целью дискредитации их кумира. Зебилоиды, обратаите внимание, пожалуйста, на этот факт и закаляйте мозги размышлениями, чтением книг по истории и пешими прогулками на свежем воздухе. Всем будет от этого легче, вам тоже.
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Смотрел. Не зашло. УГ, да ещё и пропагандой за версту несёт.
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Оман сожрал вси гроши.
Уже в Давос "слуги народа" летали за деньги хозяев.

ЗЕленые - проститутки, парикмахерши, насильники, таксисты, борцы, массажистки и просто быляки (бабушки с собачками просто рылом не вышли)... Если коротко - типичные представители своего быдло-электората.
Ну накой им ваш Тру..****...вец?
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Ога. Щаз!!!
Беня уже побежал слюнявить денег своим зеленым дибилам на Гарвард.
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И песню новую разучат

Висит на заборе, колышется ветром,
Колышется ветром бумажный приказ:
Продайте собаку, продайте собаку,
Продайте собаку за свет и за газ!
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А может в дом культуры какого нибудь села? Или в туже сельскую школу с туалетом на улице? Долбанный позор... понавыбирали ушлепков которых 40-50 лет нужно учить.... чему? Как просрать страну? Так у этих не плохо получается.
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Та і так вже сайдьот. Шо їх ше вчити. Аби в штори не сморкалися? Так то подсознатільне. Тут образованіє не помага.
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пропаганда машин

А помните, у певцов и актеров не было социальных сетей,
и мы не знали, какие они все тупые?
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Нада им в моск чип вставить!
И переодически, просто, перепрошивать!
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А мож просто їх поернути назад - туди, звідки їх підібрали??? Думаю, так ще дешевше буде...
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А шо такое? Спонсоры отвалились или никто не хочет больше вкладывать в моносброд?)
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Ню,ню.
партия перейдет в формат постоянно действующего учебного центра в офисе в выставочном центре "Парковый".Источник: https://censor.net.ua/n3173676

Тепер дивимось КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ КОНФЕРЕНЦ-ЦЕНТР "ПАРКОВИЙ"
І в скільки ж вилізе аренда для постійно діючого центру світового зебілізму?Наголос на "постоянно действующего учебного центра в офисе "(с)
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Нахрен вы кому впали без денег. Пол фракции теперь к опоблоку сбежит. "Слуга народу" більше не може собі дозволити навчати нардепів у дорогих готелях Трускавця, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 2080
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