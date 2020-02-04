 "Слуга народу" більше не може собі дозволити навчати нардепів у дорогих готелях Трускавця, - Корнієнко

У коментарі журналістам глава партії "Слуга народу", перший заступник голови фракції СН у ВР Олександр Корнієнко зазначив, що постійні тренінги будуть тривати "всю весну", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Депутат зазначив, що тепер партія не може "собі дозволити возити депутатів в такі дорогі готелі".
За його словами, партія перейде у формат постійно діючого навчального центру в офісі у виставковому центрі "Парковий".
Корнієнко повідомив, що "всю весну будуть постійно якісь тренінги - як комунікувати депутатам, зокрема, на ефірах, робота з виборцями, законодавча робота".
За його словами, також йтиметься про "світоглядні речі".
Як відомо, після парламентських виборів новообраних депутатів від партії "Слуга народу" збирали на навчання в Трускавці. Нагадаємо, новообрані депутати від партії "Слуга народу" з 29 липня проходили навчання в школі "Зе! Депутата" в готелі Rixos у Трускавці. З 8:30 до 21:30 вони слухали лекції від викладачів Київської школи економіки. У суботу, 3 серпня, зустріч з ними провів президент України Володимир Зеленський. На той момент, лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков відмовився розкрити вартість тижневого навчання майбутніх депутатів від своєї політичної сили, пославшись на комерційну таємницю. У підсумку в листопаді 2019 року з фінансового звіту партії стало відомо, що навчання "слуг народу" в Трускавці обійшлося політсилі в 11,2 млн грн.
Капец. Секта какая-то. Кружок свидетелей Коломойского.
Дальтоніки,між іншим, можуть предендувати на посаду міністра будь чого(профіль міністерства-це єдине,що немає ніякого значення).
Уже в Давос "слуги народа" летали за деньги хозяев.
ЗЕленые - проститутки, парикмахерши, насильники, таксисты, борцы, массажистки и просто быляки (бабушки с собачками просто рылом не вышли)... Если коротко - типичные представители своего быдло-электората.
Ну накой им ваш Тру..****...вец?
Беня уже побежал слюнявить денег своим зеленым дибилам на Гарвард.
Висит на заборе, колышется ветром,
Колышется ветром бумажный приказ:
Продайте собаку, продайте собаку,
Продайте собаку за свет и за газ!
пропаганда машин
А помните, у певцов и актеров не было социальных сетей,
и мы не знали, какие они все тупые?
И переодически, просто, перепрошивать!
партия перейдет в формат постоянно действующего учебного центра в офисе в выставочном центре "Парковый".Источник: https://censor.net.ua/n3173676
Тепер дивимось КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ КОНФЕРЕНЦ-ЦЕНТР "ПАРКОВИЙ"
І в скільки ж вилізе аренда для постійно діючого центру світового зебілізму?Наголос на "постоянно действующего учебного центра в офисе "(с)