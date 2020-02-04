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 Політика України, Суспільство
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Все про:забруднення (86) підприємство (84) перевірка (387) екологія (506) Кулеба Дмитро (213)

 Держекоінспекція перевірить 200 компаній по всій Україні, які найбільше забруднюють довкілля, - Кулеба

Державна екологічна інспекція перевірить 200 компаній по всій Україні, які найбільше забруднюють довкілля. Перевірятимуться як державні, так і приватні підприємства.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це повідомив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

"Порушників чекає дисциплінарна, адміністративна, цивільна і навіть кримінальна відповідальність. Крім того, підприємства мають компенсувати шкоду, заподіяну забрудненням довкілля та погіршенням якості природних ресурсів", - написав він.

Кулеба уточнив, що перевірки проводитимуть із залученням медіа, "щоб процес був максимально прозорим та відкритим".

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У Міністерстві енергетики та захисту довкілля зазначили, що однією з найбільших проблем подібних перевірок є недопуск екоінспекції на об’єкти. У відомстві переконані, що підприємства "намагаються приховати факти порушень та уникнути відповідальності за шкоду, заподіяну довкіллю".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173675
 
 
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Потрясіть Ахметкини металургійні заводи.
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да какая разница? пусть загрязняю, хуже не будет
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загрязняют больше всех те кто работает
они же и кормят дармоедов типа Кулебы
неужели будут рубить сук на котором сидят?
имхо популизм чистой воды
во время мирового кризиса в военное время
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а они безумные - я же писал перед выборами - но 73% даже слушать не хотели - вели себя как адепты секты - дааааа
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Загрязняют среду больше всего не заводы, а такие, как Ахметов и Медведчук.
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