 Держекоінспекція перевірить 200 компаній по всій Україні, які найбільше забруднюють довкілля, - Кулеба

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це повідомив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

"Порушників чекає дисциплінарна, адміністративна, цивільна і навіть кримінальна відповідальність. Крім того, підприємства мають компенсувати шкоду, заподіяну забрудненням довкілля та погіршенням якості природних ресурсів", - написав він.

Кулеба уточнив, що перевірки проводитимуть із залученням медіа, "щоб процес був максимально прозорим та відкритим".

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У Міністерстві енергетики та захисту довкілля зазначили, що однією з найбільших проблем подібних перевірок є недопуск екоінспекції на об’єкти. У відомстві переконані, що підприємства "намагаються приховати факти порушень та уникнути відповідальності за шкоду, заподіяну довкіллю".