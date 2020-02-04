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Все про:Китай (307) українці (612) евакуація (160) ЦГЗ (16) Ігор Кузін (2)

 Евакуація українців з Китаю планується цього тижня, - ЦГЗ

Евакуація українських громадян із Китаю має відбутися цього тижня.

Про це повідомив в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я МОЗ України Ігор Кузін на брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Щодо евакуації – вчора відбулася нарада на рівні міністерства інфраструктури, було домовлено, що, найімовірніше, ця евакуація буде плануватися цього тижня. Попередньо і вже через канали Міністерства закордонних справ та через консульства, які працюють у КНР, відбувається збір інформації щодо тих осіб, які мають бажання покинути країну та бути евакуйованими до України", - зазначив він.

За його словами, найімовірніше, вже цього тижня борт з евакуйованими українцями зможе прибути з Китаю до України.

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"Однак дуже багато технічних питань, які пов’язані на рівні перемовин з консульствами і міністерствами" - зауважив він. "Якщо буде все добре, то цього тижня цей процес завершиться", - зазначив Кузін.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173673
 
 
 Топ коментарі
 
Очередная партия коронавируса на подходе Эвакуация украинцев из Китая планируется на этой неделе, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 4623
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Эвакуация украинцев из Китая планируется на этой неделе, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 9394



Vladimir Varfolomeev
В разгар ажиотажного спроса на средства защиты от бушующей в Китае эпидемии, в России остановила работу фабрика по выпуску медицинских масок, так как возникли перебои с поставками сырья из... Китая - ТАСС. Такое нарочно не придумаешь.
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Кто объяснит бревнам их МОЗа что нужен карантин для людей из Китая?
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Только через карантин -- потому что ваш пиар может плохо закончиться Эвакуация украинцев из Китая планируется на этой неделе, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 1047
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Кто объяснит бревнам их МОЗа что нужен карантин для людей из Китая?
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" происходит сбор информации по тем лицам, которые имеют желание покинуть страну и быть эвакуированными с Украины", - отметил он
а еще говорят, что в Украине короновируса нет - а уже эвакуируютися самолетами! жесть!
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Карантин планируется для прилетевших из Китая?
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Нет, Трусквец только для своих, для Квартала.
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Если кладбище -- это разновидность карантина, то планируется.
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Ну да, давай зараженых сюда, проблем же нет у нас, мы ж как Швеция, Австрия, войны нет пздц блд
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Что, вот так вот сразу? А еще пару месяцев их там подержать не могли? Чтоб уж наверняка.
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"желание покинуть страну и быть эвакуированными с Украины", - отметил он.

что-то и у меня такое желание появилось!
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Vladimir Varfolomeev
В разгар ажиотажного спроса на средства защиты от бушующей в Китае эпидемии, в России остановила работу фабрика по выпуску медицинских масок, так как возникли перебои с поставками сырья из... Китая - ТАСС. Такое нарочно не придумаешь.
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А перед вылетом их проверять нельзя?
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Украина смертельно больна зеленой гнилью, самим украинцам нужно эвакуироваться в Китай.
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