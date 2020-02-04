 Від зростання цін на дизпаливо і газ виграє тільки завод "Укртатнафта", - Куюн

Причина у спробі українських виробників підняти мита на поставки з Росії через звернення ПАТ "Укртатнафта" і АТ "Укргазовидобування" в Мінекономіки з пропозицією провести антисубсидиційного розслідування імпорту дизпалива з РФ і ввести мито на імпорт дизельного палива і скрапленого газу.
За словами директора "Консалтингової групи А-95" Сергія Куюна, вартість дизельного палива може вирости внаслідок даної ініціативи для споживачів на майже 1,5 гривні, при цьому навантаження на економіку України тільки за рік складе 11 мільярдів гривень, повідомив Куюн в ефірі 24 каналу.
"Дизельне паливо – це основа, це кров економіки. Тобто залізниця, армія, промисловість – це основні споживачі дизельного палива. І вони заплатять більше. Це знизить їх конкурентоспроможність, це призведе до підвищення тарифів. І до того, що знову таки, все заплатить споживач в магазині або на заправній станції і так далі", – заявив експерт.
При цьому, за словами Куюна, від цього виграє тільки один український виробник.
"Це завод "Укртатнафта", який належить до сфери впливу олігарха Ігоря Коломойського. І виходить так, що люди заплатять гроші за те, що підприємство олігарха було успішним і працювало з прибутком. Хоча я думаю, що було б більш логічно, якщо підприємець би вклав гроші в це підприємство, зробив би його більш конкурентоспроможним, встановив би там сучасне обладнання, яке б дозволило бути більш прибутковим. Йдеться зараз так: ви нам допоможіть за ваші гроші, а ми подивимося, може ми щось зробимо, але ми не обіцяємо", – заявив Куюн.
За його словами, за останні 9 років це вже третя спроба ввести мита на імпорт пального.
Но токмо импорт дизеля из раши запрещать не надо, потомушо он хороший и тогда в плюсе будет Коломойский.
скоро посевная так шо полюбасу подорожает
вместо Гончарука этого гения!
Как-никак прошло почти девять месяцев с булавой в руках.
- как так получилось, что Украина почти самая бедная страна при президенте-долларовом миллионере?
- почему критикующих Вас людей таскают в СБУ, а в это время по Киеву спокойно гуляют представители Министерства обороны РФ?
- как вы спите ночью, если только за январь армия потеряла 14 бойцов, а Вы бегаете за Путиным ради фото?
- не стыдно вам было отдыхать на фешенебельных курортах, например в Омане, когда депутаты вашей политической силы предлагают старушкам продать собаку, чтобы оплатить коммуналку?
- почему через 9 месяцев вашей каденции мы мало того, что так и не знаем убийц на Майдане, но и лишились ключевых свидетелей?
- не хотели бы вы принять участие в эксперименте и попробовать прожить на 1500 гривен пенсии хотя бы месяц?
- как можно было на шестой год войны, осознавая опасность, давать приказ армии на отступление со своей земли?
- сколько денег вам еще нужно взять из бюджета страны, чтобы наесться?
- куда делись наши Карпатские леса?
- почему не наказаны приспешники Януковича? Мало того, они возвращаются в Украину и чувствуют себя здесь более чем вольготно?
- сколько лично вам занесли с "Роттердам+" и контрактов на поставку российского газа и электроэнергию?
- добровольцы и патриоты оказались в тюрьмах, потому что для вас они угроза?
- помните ли вы такое слово как люстрация?
- какова ваша доля с незаконного копания янтаря?
- почему ваши сериалы до сих пор транслируются в России?
- почему курс гривны растёт, а цены в магазинах не снижаются?
- почему ваши депутаты, вызывают проституток и занимаются решаловом в сессионном зале?
Алексей Петров