 Зеленський вніс у Раду законопроєкт про допуск іноземних військових в Україну у 2020 році для участі в навчаннях

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР, законопроєкт №3003 зареєстровано в парламенті 4 лютого як невідкладний.
Текст документа наразі відсутній.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР, законопроєкт №3003 зареєстровано в парламенті 4 лютого як невідкладний.
Текст документа наразі відсутній.
Якщо НАТО - нема питань.
От тільки "слуги" можуть і кацапів пустити "для учений"...
"Слуги", вони такі. Запустять кацапів - а 73% мичатимуть "соевой истерикой удовлетвореньі!"
Результат - "референдум" і анексія.
и желательно в приграничных с мордором областях натовцев разместить
и желательно задержать до 9 мая
разведка донесла шо кремлёвская старая плешивая крыса задумала очередной блицкриг
к 75-ой годовщине скрепов
бацька со своим саршим пацаном уже партизанские отряды создаёт на всякий случай
а казахи предложили старику помпео гостить у них вечно