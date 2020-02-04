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Все про:ВР (5711) законопроект (923) Зеленський (4351) іноземець (139) вишкіл (1338)

 Зеленський вніс у Раду законопроєкт про допуск іноземних військових в Україну у 2020 році для участі в навчаннях

Президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі в багатонаціональних військових навчаннях.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР, законопроєкт №3003 зареєстровано в парламенті 4 лютого як невідкладний.

Текст документа наразі відсутній.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський подав у Раду законопроєкт, що спрощує отримання громадянства України деякими категоріями іноземців

Зеленський вніс у Раду законопроєкт про допуск іноземних військових в Україну у 2020 році для участі в навчаннях 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173670
 
 
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Яких держав?
Якщо НАТО - нема питань.
От тільки "слуги" можуть і кацапів пустити "для учений"...
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Теж про це подумали?
"Слуги", вони такі. Запустять кацапів - а 73% мичатимуть "соевой истерикой удовлетвореньі!"
Результат - "референдум" і анексія.
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давно пора уже
и желательно в приграничных с мордором областях натовцев разместить
и желательно задержать до 9 мая
разведка донесла шо кремлёвская старая плешивая крыса задумала очередной блицкриг
к 75-ой годовщине скрепов
бацька со своим саршим пацаном уже партизанские отряды создаёт на всякий случай
а казахи предложили старику помпео гостить у них вечно
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Учитывая, что ЗЕ все еще не определился с кем же у нас война, это запросто могут быть и военные Роиси.
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