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 Політика України, За кордоном
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Все про:ВПС (109) пенсіонери (245) Євген Брагар (16)

 "Я би запропонувала йому продати мізки!": ВВС поспілкувалося з пенсіонеркою Колючою, якій "слуга народу" Брагар запропонував продати собаку

Видання ВВС підготувало матеріал після резонансного звернення нардепа від "Слуги народу" Євгенія Брагара до пенсіонерки Любові Колючої з пропозицією продати її собаку, щоб оплатити рахунки з комуналки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, в статті під назвою "Порада українського депутата продати собаку для оплати рахунків викликає суспільний резонанс" журналіст видання описує саму ситуацію і наслідки.

Крім того, наводиться коментар пенсіонерки Колючої кореспонденту української служби ВВС.

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Вона, зокрема, розповіла, що її собаку - 14-річного сліпого дворняжку - звати Шарик, і що вона не збирається його продавати.

Коментуючи відповідь Брагара на її скаргу про невелику пенсію, вона висловила надію, що той зганьбився.

"Я би запропонувала йому продати свої мізки! Потрібно думати, кому, де і що говорити", - сказала вона.

Нагадаємо, депутат від "Слуги народу" Євген Брагар в ефірі програми "Голос народу" на "112 каналі" запропонував пенсіонерці продати її собаку, щоб заплатити за комунальні послуги. При цьому він уточнив, що пес повинен бути елітної породи.

Після хвилі обурення і жартів про продаж собак в соцмережах Грабар вибачився за необдумане висловлювання. "Я - нове обличчя в політиці і не навчився відповідати на чутливі питання", - пояснив він.

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос критично сприйняв пропозицію свого однопартійця. Таким же чином слова Брагара оцінив депутат від СН Ігор Гузь. Керівництво фракції "Слуги народу" вибачилося за слова Брагара і підкреслило, що "це не є і не може бути нашою позицією".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173669
 
   
 Топ коментарі
 
Третий раз пишу примерно одно и тоже. На преследовании волонтёрок этот опарыш обосрался, а собака - это так, "дезодорант"! "Я бы предложила ему продать мозги!": ВВС пообщалось с пенсионеркой Колючей, которой "слуга народа" Брагар предложил продать собаку - Цензор.НЕТ 3391
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Да его мозги и в аптеку на опыты не возьмут!
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Брагар ще має пристойну освіту. Про решту зелених депутатів страшно навіть подумати
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Третий раз пишу примерно одно и тоже. На преследовании волонтёрок этот опарыш обосрался, а собака - это так, "дезодорант"!
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проблема в том что у ЗЕЛЕБОБИКОВ в том числе Браги МОЗГА НЕТ ВООБЩЕ по определению... я не в смысле физиологии они там как у собаки Павлова для рефлексов пожрать поспать сходить по нужде и шото вякнут--- типа----- продайте собачку...
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Было бы шо продавать. В пустой банке воздуха больше, чем у того мозгов. Он же от такой сделки голый останется, и кота будет кормить нечем.
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Брагар ще має пристойну освіту. Про решту зелених депутатів страшно навіть подумати
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Откуда у этого ублюдка образование? Диплом и аспирантура , купленные за деньги мамашки и папашки?
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Якщо він відвідував лекції - уже добре. У Гончарука, наприклад, і того немає.
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"
Кроме того, приводится комментарий пенсионерки Колючей корреспонденту украинской службы ВВС.
Она в частности рассказала, что ее собаку - 14-летнюю слепую дворняжку - зовут Шарик, и что она не собирается его продавать."
Источник: https://censor.net.ua/n3173669

О, как.
Получается, иной ответ у бабки имеется то для Брагара.
Получается, что собаку бабка то продавать не собиралась.

Квартал, да про вас BBC уже репортажи снимает, пойдете на голубые экраны службы новостей BBC. Это же мировая слава, Квартал . Такого еще ни в одной стране мира законодатели не предлагали, населению собаками за ЖКХ платить-то. Этак и в книгу Гинесса войдете.
"Ай да Брагар, ай да сукин сын". "Я бы предложила ему продать мозги!": ВВС пообщалось с пенсионеркой Колючей, которой "слуга народа" Брагар предложил продать собаку - Цензор.НЕТ 1584
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бабуля наверное подразумевала "ум" - но он его продать не может..., за неимением..., физическая субстанция что в голове - в "ум " не превращается "Я бы предложила ему продать мозги!": ВВС пообщалось с пенсионеркой Колючей, которой "слуга народа" Брагар предложил продать собаку - Цензор.НЕТ 467
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свічка






Елітний пес,що живе в Аджамці. Місцеві жителі зібралися сьогодні, 2 лютого, в селі й вимагають вибачень від нардепа.

"Я бы предложила ему продать мозги!": ВВС пообщалось с пенсионеркой Колючей, которой "слуга народа" Брагар предложил продать собаку - Цензор.НЕТ 2853
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Да его мозги и в аптеку на опыты не возьмут!
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Дожилися... Це ганьбище вже на BBC...

Вже в Ґамериках та Європах дивляться...

Людоньки добрі! Як же ж встидно!!!
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Предлагаю на законодательном уровне закрепить: Если в семье есть собака элитной породы, субсидию не выдавать. Уже вижу, как во время выборов кандидаты раздают не гречку, а собак элитной породы.
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...если у вас получилось обмануть человека, это ещё не значит , что он - дурак. Это значит, что вам доверяли больше, чем вы это заслуживали...
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Да нету там мозгов. Там кость сплошная, как в бильярдном шаре.
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73% вирішили, що бабуїни також люди, і їм треба дати порулити країною. Тепер 73% диву даються - як же так? що ж це таке коїться? хто ж знав ....?
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У этого "брагара" что фамилия, что рожа, что идеи - скотские...
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Бабушка,к сожалению,свои продать молодому ублюдку не сможет-за зеленых голосовала. Кино,,тупой,еще тупее,,
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А ничего там расход у Любови Колючей 10 кубов в сутки, при отсутствии морозов. Там поди АОГВ и регистры 4". Если улицу отапливать (окно металлопластиковое) так и штаны продать придётся.
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Надо гнать этих ЗЕленых дебилов на фиг! Позорят Украину, дауны!
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