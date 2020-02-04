EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України
  607  28
Матеріали за темою:
Все про:ВР (5711) земля (502) земельна реформа (127) Корнієнко (112) ринок землі (88)

 Рада цього тижня планує розглянути законопроєкт про ринок землі, - "слуга народу" Корнієнко

Верховна Рада України розгляне законопроєкт про ринок землі в цей пленарний четвер, 6 лютого.

Про це повідомив перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, земельна реформа стоїть на порядку денному.

"На порядку денному стоїть на цей тиждень. Здається, на четвер", - сказав парламентарій.

Як пише ZN.UA, народні депутати, які не входять до складу парламентської монобільшості, стверджують, що профільний комітет принципово відкидає їхні правки до законопроєкту про земельний ринок. Однак такі ж поправки реєструють під ім'ям народних депутатів "Слуги народу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада відмовилася відправити на доопрацювання законопроєкт Зеленського про призначення президентом голів ДБР і НАБУ

"Це можна назвати плагіатом, але доречніше сказати жлобство", - прокоментував ситуацію один з народних депутатів.

При цьому ухвалення закону про земельний ринок є однією з умов виділення Міжнародним валютним фондом нового макрофінансового траншу для України. Без виконання цієї умови МВФ не розгляне заявку, а також не погодить розмір траншу і графік надходжень.

Верховна Рада в четвер, 6 лютого, розгляне закон про ринок землі. Для ухвалення закону в другому читанні і в цілому фракція "Слуга народу" планує брати участь у засіданнях в ніч з четверга на п'ятницю. Про це LB.ua повідомив джерело в керівництві фракції.

"У четвер розглянемо землю. Розраховуємо, що ухвалюємо в цілому. Тому, швидше за все, засідати будемо до ранку", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Такого лояльного закону про ринок землі, як у нас, ніде немає", - Зеленський

Відразу два співрозмовники у фракції підтвердили, що фракція "Опозиційна платформа - за життя" готова відкликати свої 3 тис. поправок до закону в обмін на домовленості щодо наступних голосувань і законів.

"Лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко правки знімати не збирається. Але, в разі відмови ОПЗЖ, цілком встигаємо ухвалити закон за один день", - додало джерело.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173667
 
 
 Топ коментарі
 
обещанного реферндума не будет
можно расходится
предполагаю тоже самое когда лугандон без мыла в конституции всовывать будут
надеюсь на этом моменте период преЗеденства в Украине закончится
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Заблокируйте трибуну в верховной зраде немедленно!
 показати весь коментар
 
 
обещанного реферндума не будет
можно расходится
предполагаю тоже самое когда лугандон без мыла в конституции всовывать будут
надеюсь на этом моменте период преЗеденства в Украине закончится
 показати весь коментар
 
 
Слуги Уроды! рынок? Продажа или дарственная вашим тварям хозяевам , от соросят Соросу и транснациональным корпорациям. Ублюдки!
 показати весь коментар
 
 
Это МВФ уроды.
Глава МВФ Лагард мило беседует с псевдо-ученым.
https://www.youtube.com/watch?v=t5Y2CwCsnbA

Европарламент и МВФ без дупля что на самом деле происходит.
ЕС в тупике, но ставит ультиматумы Украине. Суки.
 показати весь коментар
 
"планирует рассмотреть"
А не боїтесь що люди вам повидовбують очі за це?
 показати весь коментар
 
 
Если ЗЕ-***** распродадут Украину, а в это время украинцы будут сопли жувать... то завтра вы будете клоВану платить за то шо по дороге ходите
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ты уже за это платишь в виде разных "дорожных сборов", "утримання прибудинкових территорий" и так далее.
Так шо бери красную портянку и на майдан под знаменами первомая. Всю власть советам, всю землю колхозам, как при них было.
 показати весь коментар
 
Как всё начиналось./18 апреля 2019 г .Стало известно, кто под покровом ночи прибыл в Украину защищать интересы Коломойского.- Коломойский накинул око на украинские земли.Поскольку украинская земля разобрана агрохолдингами, они станут объектом «нападок» в ближайшее время. Заблокировать их земельные банки с последующим переделом планируется в рамках уголовного производства, которое с фабулой «о незаконности использования земли» должна будет инициировать «Общественная организация «Израильско-Украинской юридической помощи». Такую заявку в Минюст на днях подали люди Коломойского, в числе которых значится Розенберг- беглый министр энергетики Ставицкий. Общественная организация зарегистрирована по адресу адвоката Коломойского Андрея Богдана./ Это был план А.После назначения Коломойским руководства страны передача украинской земли в распоряжение мирового еврейского капитала существенно упростилась
 показати весь коментар
 
Зебілам слава. Без цих корисних ідійотів Бєня нічого б на зробив. А було 39 кандидатів.
 показати весь коментар
 
 
Уже все раздерибанено. Осталось продать.
 показати весь коментар
 
Принимать закон не для Украины, а для какого-то мвф, чтобы деньги выделил. Продажностью и не пахнет. Рада цього тижня планує розглянути законопроєкт про ринок землі, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 1131
 показати весь коментар
 
 
Хотететь не вредно. Только отвечать за это прийдется и очень скоро. Там где земля всегда проливается кровь если нет договоренности тут одним законом не отделаешься.
 показати весь коментар
 
 
Зелена саранча,
внуки будуть плюватись на вас як сьогодні плюються на прихватизаторів 90-х.
 показати весь коментар
 
 
Там за лісом за лугом
Ходить козак за плугом.
Оре нивку чужую
Добре хоч в своїм краю


Тут гармати орали
Наші хлопці вмирали.
За це поле за село
Їх не мало полягло
 показати весь коментар
 
Почему у Грузии получилось обойтись без МВФ, а Украине никак без этих мудаков.
То вывоз леса им подавай, то землю. Суки.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору